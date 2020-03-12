Nissan Juke с пробегом: 4 достоинства, 5 недостатков и 4 проблемы

У компактного кроссовера репутация не очень надежного. Имеет ли смысл искать его на вторичке? Эксперты «За рулем» знают ответ.

Juke создан на общей платформе (Nissan V) с хэтчбеком Micra, седаном Renault Symbol (второго поколения) и электромобилем Nissan Leaf. В Россию везли машины английской сборки. Рестайлинг 2014 года свелся к обновлению внешности и переработке салона. Появление новых агрегатов нас не коснулось, а в 2016‑м продажи Джука в России свернули более чем на год.

ДОСТОИНСТВА

Малые свесы кузова

Большой клиренс

Крепкая подвеска

Нетривиальная внешность.

НЕДОСТАТКИ

Не любит морозы: шумит непрогретая трансмиссия, скрипит ходовая и пластик, примерзают замки передних дверей, обмерзает дроссельная заслонка (!), что приводит к падению тяги, вылезает конденсат в районе козырьков и под обшивкой двери.

Тесный задний ряд, миниатюрный багажник.

Много непрактичных решений и дешевых материалов в салоне.

Слабое лакокрасочное покрытие.

Скудный выбор силовых агрегатов.

В ходе рестайлинга форму багажника оптимизировали, но заметно больше он не стал. По практичности Juke — один из худших кроссоверов.

МОТОРЫ

У бензинового двигателя 1.6 (HR16DE, 117 л.с.) серьезных болячек нет. Случаются течи через уплотнения поддона, прогорания прокладки приемной трубы. Заслышав свист приводного ремня, не тяните с заменой. Глухой стук «снизу» на неровностях, возможно, указывает на износ опор мотора. Гидрокомпенсаторов нет — каждые 90 000–100 000 км требуется регулировка клапанов.

Наддувный мотор 1.6 (MR16DDT, 190 л.с.) проработан хуже. Были отзывные кампании по замене впускного патрубка и прокладки датчика топлива. Динамичная езда приводит к быстрому растяжению цепи ГРМ. В холода промерзает магистраль картерных газов, что вызывает различные течи. Плюс мелкие капризы непосредственного впрыска.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

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У вариатора Jatco JF015E и так не самая лучшая репутация, а в Джуке его недостатки усугублены установкой промежуточного блока, представляющего собой двухступенчатый автомат, — ему банально не хватает запаса прочности.

Со 190‑сильным двигателем работает другой вариатор Jatco: с индексом JF011E. На фоне прочих вариаторов он неплох, но тоже довольно нежный, а проблемы начинаются с износа подшипников конусов (от 50 000 км). Еще одно слабое место — клапан масляного насоса. Даже мелкий ремонт вариаторов дорог, а приведение изношенного в порядок обойдется в 150–200 тысяч рублей.

Механические коробки (пятиступенчатая RS5F92R, шестиступенчатая RS6F94R) с годами приобретают невнятное переключение передач, но в целом надежные и живучие.

Полный привод реализован нестандартно: заднюю ось подключают две независимые муфты. Их недостатки типовые — быстрый перегрев в напряженных условиях работы.

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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ

Подвеска просит капитальных вложений при пробеге 100 000 км, хотя опорные подшипники стоек придется менять раньше; ремонт затруднен тем, что сайлентблоки и шаровые запрессованы в рычаги и подрамник.

Хлипкая электрика: сбоить могут разные элементы — от аудиосистемы до подрулевых переключателей и блока климат-контроля.

Пользование системами обогрева требует осторожности. В морозы лопаются наружные зеркала, а также воздушные заслонки отопителя — от резких перепа­дов температур.

Полезна регулярная ­диагностика главного тормозного цилиндра, так как довольно много жалоб на его внезапные отказы.

Euro NCAP: 2011 год: общая оценка — пять звезд. Водитель/пассажиры — 87%, ребенок — 81%, пешеход — 41%, системы содействия ­безо­пасности — 71%.

Самое массовое предложение на вторичке: 1.6 (117 л.с.) CVT 4х2

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: 1.6 (117 л.с.) МКП 4х2

ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Hyundai Creta, Kia Soul, Skoda Yeti, Renault Kaptur, Mitsubishi ASX

Большой тест-драйв японских кроссоверов B-класса с участием Джука читайте тут.

Фото: Nissan