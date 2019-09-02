Ford Focus 3 на вторичке: детские болезни и другие проблемы

Хотя Фокус третьего поколения не смог даже приблизиться по популярности к предшественнику второй генерации, это все равно один из самых популярных представителей гольф-класса на российском рынке. Его нельзя причислить к ломучим моделям, но кое-какие характерные болячки у нынешнего Фокуса есть.

После обновления у Фокуса серьезно изменилась передняя часть: бампер, оптика, капот. Сзади обновились фонари. В интерьере также есть изменения — новая комбинация приборов, блок климат-контроля, мультимедийная система и переработанный центральный тоннель.

Двигатель

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Двигатели Фокуса нельзя назвать проблемными. Самым популярным на рынке стал 1,6-литровый агрегат трех степеней форсировки — 85, 105 и 125 л.с. Чаще всего встречается самый мощный вариант. Особой головной боли владельцы с ним не испытывают. У дорестайлинговых моделей к 100 тысячам километров иногда наблюдается течь прокладки клапанной крышки, а также клапана одного из фазовращателей. Также примерно к этому же сроку могут скончаться генератор или стартер. Но оба узла можно отремонтировать за вменяемые деньги.

У дорестайлинговых машин «за старшего» в линейке моторов был 2-литровый агрегат в 150 л.с. С ним также нет особых проблем: главная болячка — это быстрое закоксовывание форсунок. Так что раз в два-три года автомобилям с таким мотором необходима промывка топливной системы.

С обновлением атмосферный мотор уступил место 1,5-литровому турбированному двигателю EcoBoost все той же мощности в 150 л.с. Правда, на рынке таких машин немного. Как показывает практика эксплуатации более тяжелого Ford Kuga с таким же мотором, капризным его назвать нельзя. Основная проблема, с которой может столкнуться владелец машины, все та же — быстрое засорение форсунок.

Топовым двигателем на дорестайлинговых автомобилях был 2-литровый Duratec мощностью 150 л.с. Агрегат надежен, но требует обязательной промывки топливной системы раз в два-три года.

Самым массовым стал 125-сильный двигатель объемом 1,6 литра. Слабое место у него — течь прокладки клапанной крышки.

С обновлением вершиной моторной гаммы стал 1,5-литровый турбомотор серии EcoBoost. На Фокусах он встречается нечасто, но на той же Куге каких-то проблем с ним не замечено.



Коробка передач

С коробками передач вопросов побольше. На третьем Фокусе вместо традиционного автомата устанавливается робот Powershift с двумя сцеплениями. Сальник его первичного вала не отличается надежностью и вскоре начинает течь. Грязь, попадая через него в масло, ускоряет износ вилок сцепления. Что, в свою очередь, ускоряет износ сцепления. Симптомы — дерганья и рывки при переключениях. Ремкомплект из сцепления, вилок и сальника обойдется минимум в 30 тысяч рублей, и это не считая работы. Так что, если есть возможность, лучше избегать покупки машины с такой коробкой передач.

С обновлением на Фокусах со 150-сильным мотором робот заменили на классический 6-ступенчатый автомат 6F35, с которым владельцы не испытывают особых проблем. Как и с механикой IB5 (работает в паре с 1,6-литровым мотором). Впрочем, у механической коробки передач иногда наблюдается течь сальников приводов.

Преселективный робот PowerShift не отличается надежностью — быстрее всего выходит из строя блок сцепления, о чем засвидетельствуют рывки и дерганье при переключении.

После обновления на Фокусе появился 6-ступенчатый автомат 6F35, который работает вместе с турбомотором. Каких-то проблем с этой АКП не возникает — агрегат надежен.

Другие неисправности

Подвеска третьего Фокуса по конструкции идентична подвеске предыдущего поколения и унаследовала часть ее недостатков. Обычно проблемы начинаются после 100 тысяч километров и сводятся к кончине сайлент-блоков передних рычагов. Сдается и большая часть «сайлентов» рычагов задней подвески. Почти все они меняются в сборе с рычагами.

Многие автомобили страдают стуком рулевой рейки с электроусилителем. Выпускались даже специальные ремкомплекты для его устранения. Но и это временная мера. Хорошо то, что на ресурс узла сам стук никак не влияет и является особенностью конструкции.

Детские болезни

У дореформенных машин было отмечено несколько детских болезней, которые удалось вылечить вместе с рестайлингом. Две из них не так страшны, а вот третья может доставить немало проблем:

Заправочные крышки в системе кондиционирования со временем утрачивают герметичность. Хладагент уходит из системы, а обнаружить место утечки почти нереально. Так что крышки лучше поменять принудительно. У многих машин отмечается дребезжание обивки задних дверей, особенно заметное при включении аудиосистемы. Для устранения достаточно проложить прокладку из поролона между обивкой и дверью. Самая серьезная детская болезнь Фокуса не относится к массовым проблемам: у дореформенных машин иногда отмечалось протекание насоса бачка омывателя. Если же жидкость попадала на один из модульных блоков, происходила утечка тока, которая за несколько часов могла полностью «высадить» аккумулятор. При этом заряжать батарею и ехать своим ходом к месту ремонта очень опасно — может возникнуть короткое замыкание.

Несмотря на все перечисленное, третий Фокус, при всех своих эксплуатационных недостатках, достаточно надежен. Особенно версии с механической коробкой передач или с двигателем 1.5 и классическим автоматом. Если вы решились на покупку, то лучше остановить выбор на этих модификациях.

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Фото: Ford