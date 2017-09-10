Toyota Camry на вторичке: 4 достоинства и 4 недостатка

Надежность и большой ресурс — качества, приписываемые всем основным агрегатам Camry предыдущего поколения. Подноготную седана российской сборки выяснил эксперт «За рулем».

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Camry седьмого поколения (XV50) для российского рынка выпускали в Санкт-Петербурге, официально продавали только седаны. Рестайлинг 2014 года освежил внешность и интерьер. Но более важны изменения настроек подвески и усилителя руля — машина стала точнее в управлении и комфортнее. Обновили также мотор 2.0.

ДОСТОИНСТВА

Японский баланс: главное достоинство — нет явных недостатков.

Большинство двигателей и трансмиссий славится надежностью и большим ресурсом.

На удивление выносливая и живучая подвеска.

Просторный салон, большой багажник.

Toyota Camry

НЕДОСТАТКИ

Нет варианта с механической коробкой передач.

Тонкое и нестойкое лакокрасочное покрытие, некоторые элементы кузова и подвески подвержены быстрой коррозии.

Даже после рестайлинга машина довольно валкая и не очень «понятная».

Быстрый износ сиденья водителя: наполнитель проминается, обшивка растягивается.

Сиденье водителя неоправданно быстро теряет форму и внешний лоск. Были даже случаи его замены по гарантии.

МОТОРЫ

Все — бензиновые, с системой изменяемых фаз газораспределения и долговечным цепным приводом ГРМ. При бережной эксплуатации у каждого ресурс «300 тысяч и далее».

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Двухлитровый мотор серии 1AZ (148 л.с.) устанавливали до 2014 года. Слабости: течь заднего сальника коленвала, слишком мягкая резьба крепления головки блока цилиндров и склонность к вибрациям и подергиваниям на малых оборотах (не лечится). На смену ему пришел двигатель 6AR (150 л.с.), - существенных недостатков не выявлено, за исключением скромного ресурса водяного насоса.

Мотор 2.5 (2AR; 181 л.с.) в 2008 году был инновационным, на надежности это не отразилось. Подтекает водяной насос, при холодном пуске постукивают муфты системы газораспределения — эти болячки называют общетойотовскими. Но ничего смертельного. Схожий характер и у флагманского агрегата 3.5 V6 (2GR; 249 л.с.). К проблемам добавляется утечка масла в системе газораспределения и быстро умирающая катушка зажигания. Великоват расход топлива.

Всем моторам полезна регулярная (каждые 50 000 км) промывка дроссельной заслонки. После 150 тысяч нужно проверить цепь ГРМ и натяжители.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

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До рестайлинга двухлитровый мотор сотрудничал с четырехступенчатым автоматом Aisin A540E — самым древним и задумчивым, но и самым надежным.

После рестайлинга все моторы стыкуют с шестиступкой (U660E, U760E). Сервисмены в целом ее хвалят. Уязвимое место — гидротрансформатор. Толчки при переключениях могут начаться с 40 000–60 000 км, позже добавятся шумы и вибрации.

Коробки привередливы к качеству масла и требуют регулярной его замены каждые 50 000 км. При спокойной езде и хорошем обслуживании выхаживают 200 000–250 000 км. Четырехступенчатый автомат еще более вынослив.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ

Стойки и втулки стабилизатора живут не более 80 000 км, неоригинальные — меньше.

Направляющие тормозных суппортов требуют чистки и смазки каждые 10 000 км, без ухода начнут подклинивать.

Велик расход омывающей жидкости: омыватели фар и стеклá — на одном переключателе (СТО предлагают модернизацию системы).

В «реагентной» среде часты различные глюки электрики; чаще других хандрит датчик дождя.

На машинах первых лет выпуска скрипит спиральный контакт руля; позже завод разработал модернизированный узел.

Euro NCAP: Тест не проводился; амери­канский тест IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) выявил неуда­чное крепление детских кресел, оценка остальных параметров — отлично.

Самое массовое предложение на вторичке: Camry 2.5.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Camry 2.5

ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Nissan Teana, Kia Optima, Mazda 6, Ford Mondeo, Volkswagen Passat

Все, что нужно знать о покупке и продаже автомобилей с пробегом, вы найдете в тематической подборке публикаций «За рулем» (доступна по ссылке).

Обновить Toyota Camry с пробегом несложно. Меняем коврики, добавляем защиту радиатора и устанавливаем водосток лобового стекла. Для автомобилей, чей кузов подвергся коррозии, рекомендуем наше любимое средство от ржавчины — ЦИНКОР.

Фото: Toyota