Toyota Camry 2011–2017 — все неисправности — журнал За рулем

Toyota Camry на вторичке: 4 достоинства и 4 недостатка

Надежность и большой ресурс — качества, приписываемые всем основным агрегатам Camry предыдущего поколения. Подноготную седана российской сборки выяснил эксперт «За рулем».

Toyota Camry
Toyota Camry

Toyota > Camry

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Camry седьмого поколения (XV50) для российского рынка выпускали в Санкт-Петербурге, официально продавали только седаны. Рестайлинг 2014 года освежил внешность и интерьер. Но более важны изменения настроек подвески и усилителя руля — машина стала точнее в управлении и комфортнее. Обновили также мотор 2.0.

ДОСТОИНСТВА

  • Японский баланс: главное достоинство — нет явных недостатков.
  • Большинство двигателей и трансмиссий славится надежностью и большим ресурсом.
  • На удивление выносливая и живучая подвеска.
  • Просторный салон, большой багажник.

Toyota Camry
Toyota Camry

НЕДОСТАТКИ

  • Нет варианта с механической коробкой передач.
  • Тонкое и нестойкое лакокрасочное покрытие, некоторые элементы кузова и подвески подвержены быстрой коррозии.
  • Даже после рестайлинга машина довольно валкая и не очень «понятная».
  • Быстрый износ сиденья водителя: наполнитель проминается, обшивка растягивается.

Сиденье водителя неоправданно быстро теряет форму и внешний лоск. Были даже случаи его замены по гарантии.
Сиденье водителя неоправданно быстро теряет форму и внешний лоск. Были даже случаи его замены по гарантии.

МОТОРЫ

Все — бензиновые, с системой изменяемых фаз газораспределения и долговечным цепным приводом ГРМ. При бережной эксплуатации у каждого ресурс «300 тысяч и далее».

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Двухлитровый мотор серии 1AZ (148 л.с.) устанавливали до 2014 года. Слабости: течь заднего сальника коленвала, слишком мягкая резьба крепления головки блока цилиндров и склонность к вибрациям и подергиваниям на малых оборотах (не лечится). На смену ему пришел двигатель 6AR (150 л.с.), - существенных недостатков не выявлено, за исключением скромного ресурса водяного насоса.

Мотор 2.5 (2AR; 181 л.с.) в 2008 году был инновационным, на надежности это не отразилось. Подтекает водяной насос, при холодном пуске постукивают муфты системы газораспределения — эти болячки называют общетойотовскими. Но ничего смертельного. Схожий характер и у флагманского агрегата 3.5 V6 (2GR; 249 л.с.). К проблемам добавляется утечка масла в системе газораспределения и быстро умирающая катушка зажигания. Великоват расход топлива.

Всем моторам полезна регулярная (каждые 50 000 км) промывка дроссельной заслонки. После 150 тысяч нужно проверить цепь ГРМ и натяжители.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

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До рестайлинга двухлитровый мотор сотрудничал с четырехступенчатым автоматом Aisin A540E — самым древним и задумчивым, но и самым надежным.

После рестайлинга все моторы стыкуют с шестиступкой (U660E, U760E). Сервисмены в целом ее хвалят. Уязвимое место — гидротрансформатор. Толчки при переключениях могут начаться с 40 000–60 000 км, позже добавятся шумы и вибрации.

Коробки привередливы к качеству масла и требуют регулярной его замены каждые 50 000 км. При спокойной езде и хорошем обслуживании выхаживают 200 000–250 000 км. Четырехступенчатый автомат еще более вынослив.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ

  • Стойки и втулки стабилизатора живут не более 80 000 км, неоригинальные — меньше.
  • Направляющие тормозных суппортов требуют чистки и смазки каждые 10 000 км, без ухода начнут подклинивать.
  • Велик расход омывающей жидкости: омыватели фар и стеклá — на одном переключателе (СТО предлагают модернизацию системы).
  • В «реагентной» среде часты различные глюки электрики; чаще других хандрит датчик дождя.
  • На машинах первых лет выпуска скрипит спиральный контакт руля; позже завод разработал модернизированный узел.

Euro NCAP: Тест не проводился; амери­канский тест IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) выявил неуда­чное крепление детских кресел, оценка остальных параметров — отлично.

Самое массовое предложение на вторичке: Camry 2.5.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Camry 2.5

ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Nissan Teana, Kia Optima, Mazda 6, Ford Mondeo, Volkswagen Passat

  • Все, что нужно знать о покупке и продаже автомобилей с пробегом, вы найдете в тематической подборке публикаций «За рулем» (доступна по ссылке).
  • Обновить Toyota Camry с пробегом несложно. Меняем коврики, добавляем защиту радиатора и устанавливаем водосток лобового стекла. Для автомобилей, чей кузов подвергся коррозии, рекомендуем наше любимое средство от ржавчины — ЦИНКОР.

Фото: Toyota
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Отзывы о Toyota Camry (7)

Toyota 2012 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.

Недостатки:

Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.

Комментарий:

Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.

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