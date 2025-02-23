Полный привод, рама, классический автомат — добротный внедорожник уже на рынке

Tank вывел на рынок Китая модификации Tank 400 с бензиновым и дизельным моторами

Компания Tank представила долгожданное обновление своего флагмана – Tank 400, теперь доступного с традиционными бензиновым и дизельным двигателями.

Tank 400

Долгое время Tank 400 был представлен исключительно в гибридной версии. Однако новые модификации с двигателями внутреннего сгорания предлагают альтернативу, которая может оказаться привлекательнее для многих покупателей.

Tank 400

Теперь у потенциальных владельцев есть возможность выбрать между 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 251 л.с. и крутящим моментом 380 Нм, или 2,4-литровым дизельным агрегатом, развивающим 184 л.с. и внушительные 480 Нм. Оба двигателя сочетаются с плавной и эффективной 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Ключевое преимущество обеих версий – это полноценный полный привод с раздаточной коробкой, понижающей передачей и блокировками всех дифференциалов. Это позволяет Tank 400 уверенно преодолевать сложные участки внедорожья.

Интерьер Tank 400

Распределение крутящего момента между осями осуществляется в соотношении 50:50, обеспечивая максимальную проходимость. Впечатляет и геометрическая проходимость: углы въезда и съезда составляют 33° и 31° соответственно, а клиренс – внушительные 235 мм. Заявленная глубина преодолеваемого брода достигает 800 мм – показатель, достойный настоящего внедорожника. Примечательно, что бензиновые и дизельные версии обладают более высоким клиренсом, чем гибридный вариант.

Интерьер Tank 400

Внешне Tank 400 с ДВС практически не отличается от гибридной версии, сохраняя свой брутальный и стильный дизайн. Габариты автомобиля остаются неизменными: 4985 х 1960 х 1905 мм при колесной базе 2850 мм. Внутри вас ожидает комфортабельный салон с кожаной отделкой, современная цифровая панель приборов с 12,3-дюймовым экраном и медиасистема с впечатляющим 16,2-дюймовым дисплеем. В список опций входят трёхзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, подогрев и вентиляция передних сидений, а также панорамный люк.

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Источник: Autohome