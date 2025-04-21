476 л. с., полный привод, 5,5 секунды до сотни — а что в этом кроссовере от робота-пылесоса?

Эксперт «За рулем» испытал китайский гибрид Rox 01 по цене 9,1 млн

Предыстория

В Китае бум автомобильных стартапов – машины кинулись делать все, кому не лень. Вот и известный производитель роботов‑пылесосов Beijing Roborock Technology решил попробовать себя в новой стезе. В качестве партнера для разработки привлекли компанию Xiaomi. А за дизайн отвечали итальянцы из ателье Pininfarina.

В августе 2023 года состоялась мировая премьера кроссовера Jishi 01, который на внешних рынках предлагается под именем Rox 01. В России официальные поставки стартовали в конце зимы.

Дизайн Rox 01

Он огромный – длина 5,05 м. Ежели учитывать подвешенную на пятую дверь запаску, то и вовсе будет 5,3 м. Если по дизайну экстерьера Rox 01 смахивает на Defender, то габаритами он уже напоминает Cadillac Escalade. Выглядит весомо, авторитетно – как Александр Карелин на борцовском ковре.

Rox 01. Цена в России от 9 169 000 ₽

Ради снижения веса капот, крылья, двери и передний подрамник сделаны из алюминия. Но всё равно снаряженная масса впечатляет – 2,8 тонны. Так что Роксу, как и Сан Санычу, суждено выступать в супертяжелой весовой категории. Кстати, жесткость кузова на кручение составляет 40 469 Н·м/градус – один из самых высоких показателей в индустрии. Взять его «на болевой» вряд ли получится.

Российский дистрибьютор рассчитывает, что Rox 01 перетянет на себя покупателей у популярных кроссоверов Lixiang (в РФ продаются «серые» машины). Конструктивно они очень похожи.

Что внутри у Rox 01

Тип силовой установки – последовательный гибрид. Полуторалитровый бензиновый турбомотор Xinchen Power B15F (такой же ставят и на Лисяны) играет роль исключительно генератора, подзаряжающего уложенную в пределах колесной базы тяговую батарею на 56 кВт∙ч.

Обширный пластиковый кожух полностью закрыл ДВС. Привычного щупа нет – уровень масла проверяется только с диагностическим компьютером.

Зарядка – через китайский разъем GB/T, который в Москве встречается куда реже, чем европейский CCS2.

Заряжать ее можно как переменным (до 7 кВт), так и постоянным током (до 100 кВт). И всё бы хорошо, но разъемы GB/T даже в Москве встречаются редко – мне пришлось ехать в другой район, чтобы подзарядиться.

Аккумулятор питает два электродвигателя. Один отвечает за переднюю ось, второй – за заднюю. Пиковая отдача этой парочки составляет 476 л. с., но платить налог вы будете со 199 л. с. – такова 30‑минутная номинальная мощность .

Легок на подъем

От динамики голову не сносит: 5,5 секунды разгона до сотни – результат убедительный, но не более того. Больше удивляет тишина, в которой происходит набор скорости – можно разговаривать полушепотом. Особенно если выбрать режим движения на чистой электротяге.

Запас хода и расход топлива

По заявлению производителя, запас хода на электрическом ходу составляет 282 км, общая автономность – 1362 км. Но данные эти лукавые – опираются на китайскую методику CLTC, а она далека от реальности. Данные по циклу WLTP ближе к жизни – 235 и 1115 км соответственно.

Но и они достигаются только при совсем уж флегматичном вождении. Если ехать как обычный водитель, то в режиме город/пригород расход энергии составляет около 30 кВт∙ч/100 км, а бензина – 10 л/100 км. Так что мечты о низких затратах на топливо/электричество сразу отбросьте – мощность и масса требуют прокорма.

Как едет Rox 01

В движении машина не производит впечатление слона в посудной лавке. Габариты чувствуются отлично – в городской сутолоке маневрируешь уверенно. На прямиках Rox устойчив, а в поворотах – весьма стабилен. Но рулю решительно не хватает информативности. Какую настройку ни выберешь (Стандарт, Комфорт, Спорт), чуткой обратной связи не получишь. Не понравился и зуд на руле, возникающий после 100 км/ч.

Акустический комфорт порадовал: «квадратный» кузов не докучает аэродинамическими шумами, даже шипованные шины где-то далеко-далеко.

Клиренс – 205 мм, а под тяговой батареей – 235 мм.

Плавность хода чудо как хороша – даже по разбитой дороге Rox стелет мягко. И вибрации от внушительных неподрессоренных масс (колеса-то 21‑дюймовые) не ощущаются. И если Лисяны высокого комфорта достигают благодаря пневмоподвеске, то здесь ее добились применением адаптивных амортизаторов.

Проверка бездорожьем

Полный привод, короткие свесы, клиренс в 205 мм, глубина преодолеваемого брода 700 мм, максимальная крутизна подъема 45° – на бумаге вездеходные качества Рокса как минимум убедительны.

На размытой грунтовке он и впрямь заряжает азартом – активно буксует всеми четырьмя, проходит повороты веером. Но в глубокий снег или на раскисшее поле на нем не сунешься – с такой массой моментально завязнешь. Да и кому придет в голову лезть на серьезный оффроуд на столь дорогой машине?

Переключение ездовых режимов сопровождается сменой анимации. Но происходит это с заметной паузой. На панели приборов – просто нагромождение данных, стройного дизайна не видно.

Интерьер солиден, удобен, прекрасно укомплектован. Главная странность – перегруженный левый подрулевой переключатель.

Цена и комплектация

А ценник у Rox нешуточный. Начальная версия Family Edition (у нас как раз она) предлагается за 9,17 млн рублей. Однако «серые» Li L9 продаются за плюс-минус те же деньги. И – без заводской гарантии. А тут она есть: 5 лет или 150 тысяч км, а на тяговую батарею – 8 лет или 240 тысяч км.

Салонное зеркало можно включить в режим трансляции потокового видео – главное, ­почаще протирать камеру.

Салон даже в стандартном исполнении шикарен. По эффекту, размаху и качеству отделки покруче Дефа будет и не уступит тому же Кадиллаку. Жесткий пластик я нашел только на поручнях передних стоек. Всё остальное – мягкий материал. Даже внутри дверных кармашков! А сиденья обтянуты наппой.

Интерьер может быть не только белым – еще предлагаются черный и оранжевый варианты.

Мягкие подушечки на подголовниках добавляют уюта – голову от них отрывать не хочется. Переднее правое кресло можно отодвинуть от себя куда подальше – как в представительском седане.

Интересно управление трехзонным климат-контролем через центральный 15,6‑дюймовый экран – водя по нему пальцем, меняешь силу и направление потока. А на дефлекторах регуляторов нет.

Что не понравилось, так это перегруженный функциями подрулевой левый переключатель: поворотники, свет, передний и задний дворники. Правый же заведует адаптивным круиз-контролем. А еще тут неудобные ручки открывания дверей.

Раздельные сиденья хороши тем, что между ними есть проход на задний ряд.

Третий ряд способен вместить и взрослых пассажиров. С поднятыми спинками багажник невелик. На его левой стенке установлена розетка на 220 В.

Второй ряд при семиместной компоновке (2+2+3) состоит из двух раздельных кресел. У них есть электрорегулировки (салазки, угол наклона спинок, поясничный упор) и узкие откидные подлокотники. А еще – свой пульт управления микроклиматом, дефлекторы на потолке, USB-разъемы и откидной потолочный экран.

Шестиместная (2+2+2) версия Business Lounge Edition за 9,38 млн рублей еще круче. Кресла среднего ряда у нее шикарнее – с широкими стационарными подлокотниками и регулируемой боковой поддержкой подголовников. У них есть и выдвижная секция для ног – сиденье превращается в подобие кровати. Такой Rox вполне может выполнять представительские функции.

Выдвижной потолочный экран входит в базовое оснащение. Через него можно смотреть фильмы или играть в игры. Пульт управления климат-контролем сильно бликует, а цифры на нем слишком бледные: приходится долго всматриваться.

***

Могучая машина! Не прошло и месяца после начала продаж, как на Rox 01 объявили заводскую скидку – минус полмиллиона рублей. Но надо еще несколько таких скидок, чтобы цена перестала шокировать.

Хорошее оснащение и ездовой комфорт 9,17 млн рублей за кроссовер от стартапа – перебор

Rox 01

Длина / ширина / высота / база 5050 (5295)* / 1980 / 1869 / 3010 мм

5050 (5295)* / 1980 / 1869 / 3010 мм Снаряженная / полная масса 2810 / 3300 кг

2810 / 3300 кг Объем багажника 535 / 2202 л

535 / 2202 л Бензиновый двигатель Р4, 16 клапанов, 1496 см³; 110 кВт/150 л. с. при 4800 об/мин

Р4, 16 клапанов, 1496 см³; 110 кВт/150 л. с. при 4800 об/мин Электрический двигатель № 1 синхронный, пиковая мощность – 60 кВт/204 л. с., 340 Н·м

синхронный, пиковая мощность – 60 кВт/204 л. с., 340 Н·м Электрический двигатель № 2 синхронный, пиковая мощность – 75 кВт/272 л. с., 400 Н·м

синхронный, пиковая мощность – 75 кВт/272 л. с., 400 Н·м Тяговая батарея 56 кВт∙ч

56 кВт∙ч Время разгона 0–100 км/ч 5,5 с

5,5 с Максимальная скорость 190 км/ч

190 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑95 / 70 л

АИ‑95 / 70 л Запас хода 1338 км**

1338 км** Трансмиссия полный привод

* В скобках – с учетом запасного колеса. ** По китайскому циклу CLTC.

ПАРАИМПОРТ До официального старта продаж Rox 01 активно завозили в Россию по серым каналам – такие машины можно приобрести миллиона на полтора дешевле «белых». Дистрибьютор грозится, что все неофициальные «ноль первые», ввезенные после декабря 2024 года, будут заблокированы. Разблокировка будет происходить после обращения в московское представительство. Процедура явно будет не бесплатной…