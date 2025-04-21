#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Стало известно, на сколько в России подорожал шиномонтаж
21 апреля
Стало известно, на сколько в России подорожал шиномонтаж
Шиномонтаж в России за год подорожал на 12%
Москвич 2141
21 апреля
Почти новая легенда: продают Москвич 2141 с пробегом 910 км и «фартовым» номером
В Медведково выставили на продажу Москвич 2141...
Кроссовер Мазда из Китая – будут ли с ним проблемы в России
21 апреля
Кроссовер Мазда из Китая – будут ли с ним проблемы в России
Эксперт Виноградов оценил идею покупки Mazda...

476 л. с., полный привод, 5,5 секунды до сотни — а что в этом кроссовере от робота-пылесоса?

Эксперт «За рулем» испытал китайский гибрид Rox 01 по цене 9,1 млн

Рекомендуем
Автомобиль-супергаджет от Xiaomi — в чем он лучше Теслы

Предыстория

В Китае бум автомобильных стартапов – машины кинулись делать все, кому не лень. Вот и известный производитель роботов‑пылесосов Beijing Roborock Technology решил попробовать себя в новой стезе. В качестве партнера для разработки привлекли компанию Xiaomi. А за дизайн отвечали итальянцы из ателье Pininfarina.

В августе 2023 года состоялась мировая премьера кроссовера Jishi 01, который на внешних рынках предлагается под именем Rox 01. В России официальные поставки стартовали в конце зимы.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Дизайн Rox 01

Он огромный – длина 5,05 м. Ежели учитывать подвешенную на пятую дверь запаску, то и вовсе будет 5,3 м. Если по дизайну экстерьера Rox 01 смахивает на Defender, то габаритами он уже напоминает Cadillac Escalade. Выглядит весомо, авторитетно – как Александр Карелин на борцовском ковре.

Rox 01. Цена в России от 9 169 000 ₽
Rox 01. Цена в России от 9 169 000 ₽

Рекомендуем
449 л. с., 1000 км без подзарядки, цена от 7,5 миллионов – самый крутой кроссовер из Китая

Ради снижения веса капот, крылья, двери и передний подрамник сделаны из алюминия. Но всё равно снаряженная масса впечатляет – 2,8 тонны. Так что Роксу, как и Сан Санычу, суждено выступать в супертяжелой весовой категории. Кстати, жесткость кузова на кручение составляет 40 469 Н·м/градус – один из самых высоких показателей в индустрии. Взять его «на болевой» вряд ли получится.

Российский дистрибьютор рассчитывает, что Rox 01 перетянет на себя покупателей у популярных кроссоверов Lixiang (в РФ продаются «серые» машины). Конструктивно они очень похожи.

Что внутри у Rox 01

Тип силовой установки – последовательный гибрид. Полуторалитровый бензиновый турбомотор Xinchen Power B15F (такой же ставят и на Лисяны) играет роль исключительно генератора, подзаряжающего уложенную в пределах колесной базы тяговую батарею на 56 кВт∙ч.

Обширный пластиковый кожух полностью закрыл ДВС. Привычного щупа нет – уровень масла проверяется только с диагностическим компьютером.
Обширный пластиковый кожух полностью закрыл ДВС. Привычного щупа нет – уровень масла проверяется только с диагностическим компьютером.
Зарядка – через китайский разъем GB/T, который в Москве встречается куда реже, чем европейский CCS2.

Заряжать ее можно как переменным (до 7 кВт), так и постоянным током (до 100 кВт). И всё бы хорошо, но разъемы GB/T даже в Москве встречаются редко – мне пришлось ехать в другой район, чтобы подзарядиться.

Аккумулятор питает два электродвигателя. Один отвечает за переднюю ось, второй – за заднюю. Пиковая отдача этой парочки составляет 476 л. с., но платить налог вы будете со 199 л. с. – такова 30‑минутная номинальная мощность.

Легок на подъем

От динамики голову не сносит: 5,5 секунды разгона до сотни – результат убедительный, но не более того. Больше удивляет тишина, в которой происходит набор скорости – можно разговаривать полушепотом. Особенно если выбрать режим движения на чистой электротяге.

Запас хода и расход топлива

Рекомендуем
Мощная рама, 245 л.с., автомат: крутой внедорожник на замену Prado

По заявлению производителя, запас хода на электрическом ходу составляет 282 км, общая автономность – 1362 км. Но данные эти лукавые – опираются на китайскую методику CLTC, а она далека от реальности. Данные по циклу WLTP ближе к жизни – 235 и 1115 км соответственно.

Но и они достигаются только при совсем уж флегматичном вождении. Если ехать как обычный водитель, то в режиме город/пригород расход энергии составляет около 30 кВт∙ч/100 км, а бензина – 10 л/100 км. Так что мечты о низких затратах на топливо/электричество сразу отбросьте – мощность и масса требуют прокорма.

Как едет Rox 01

В движении машина не производит впечатление слона в посудной лавке. Габариты чувствуются отлично – в городской сутолоке маневрируешь уверенно. На прямиках Rox устойчив, а в поворотах – весьма стабилен. Но рулю решительно не хватает информативности. Какую настройку ни выберешь (Стандарт, Комфорт, Спорт), чуткой обратной связи не получишь. Не понравился и зуд на руле, возникающий после 100 км/ч.

Акустический комфорт порадовал: «квадратный» кузов не докучает аэродинамическими шумами, даже шипованные шины где-то далеко-далеко.

Клиренс – 205 мм, а под тяговой батареей – 235 мм.
Клиренс – 205 мм, а под тяговой батареей – 235 мм.

Плавность хода чудо как хороша – даже по разбитой дороге Rox стелет мягко. И вибрации от внушительных неподрессоренных масс (колеса-то 21‑дюймовые) не ощущаются. И если Лисяны высокого комфорта достигают благодаря пневмоподвеске, то здесь ее добились применением адаптивных амортизаторов.

Рекомендуем
Обновленный Great Wall Poer: доступный бензиновый мотор и три загадочных кнопки

Проверка бездорожьем

Полный привод, короткие свесы, клиренс в 205 мм, глубина преодолеваемого брода 700 мм, максимальная крутизна подъема 45° – на бумаге вездеходные качества Рокса как минимум убедительны.

На размытой грунтовке он и впрямь заряжает азартом – активно буксует всеми четырьмя, проходит повороты веером. Но в глубокий снег или на раскисшее поле на нем не сунешься – с такой массой моментально завязнешь. Да и кому придет в голову лезть на серьезный оффроуд на столь дорогой машине?

Переключение ездовых режимов сопровождается сменой анимации. Но происходит это с заметной паузой.
На панели приборов – просто нагромождение данных, стройного дизайна не видно.
Интерьер солиден, удобен, прекрасно укомплектован. Главная странность – перегруженный левый подрулевой переключатель.
Интерьер солиден, удобен, прекрасно укомплектован. Главная странность – перегруженный левый подрулевой переключатель.

Цена и комплектация

А ценник у Rox нешуточный. Начальная версия Family Edition (у нас как раз она) предлагается за 9,17 млн рублей. Однако «серые» Li L9 продаются за плюс-минус те же деньги. И – без заводской гарантии. А тут она есть: 5 лет или 150 тысяч км, а на тяговую батарею – 8 лет или 240 тысяч км.

Салонное зеркало можно включить в режим трансляции потокового видео – главное, ­почаще протирать камеру.
Салонное зеркало можно включить в режим трансляции потокового видео – главное, ­почаще протирать камеру.

Салон даже в стандартном исполнении шикарен. По эффекту, размаху и качеству отделки покруче Дефа будет и не уступит тому же Кадиллаку. Жесткий пластик я нашел только на поручнях передних стоек. Всё остальное – мягкий материал. Даже внутри дверных кармашков! А сиденья обтянуты наппой.

Интерьер может быть не только белым – еще предлагаются черный и оранжевый варианты.
Интерьер может быть не только белым – еще предлагаются черный и оранжевый варианты.
Мягкие подушечки на подголовниках добавляют уюта – голову от них отрывать не хочется.
Переднее правое кресло можно отодвинуть от себя куда подальше – как в представительском седане.

Интересно управление трехзонным климат-контролем через центральный 15,6‑дюймовый экран – водя по нему пальцем, меняешь силу и направление потока. А на дефлекторах регуляторов нет.

Что не понравилось, так это перегруженный функциями подрулевой левый переключатель: поворотники, свет, передний и задний дворники. Правый же заведует адаптивным круиз-контролем. А еще тут неудобные ручки открывания дверей.

Раздельные сиденья хороши тем, что между ними есть проход на задний ряд.
Раздельные сиденья хороши тем, что между ними есть проход на задний ряд.
Третий ряд способен вместить и взрослых пассажиров.
С поднятыми спинками багажник невелик. На его левой стенке установлена розетка на 220 В.

Рекомендуем
Надежный атмосферник 2.0, автомат: новый кроссовер Мазда из Китая

Второй ряд при семиместной компоновке (2+2+3) состоит из двух раздельных кресел. У них есть электрорегулировки (салазки, угол наклона спинок, поясничный упор) и узкие откидные подлокотники. А еще – свой пульт управления микроклиматом, дефлекторы на потолке, USB-разъемы и откидной потолочный экран.

Шестиместная (2+2+2) версия Business Lounge Edition за 9,38 млн рублей еще круче. Кресла среднего ряда у нее шикарнее – с широкими стационарными подлокотниками и регулируемой боковой поддержкой подголовников. У них есть и выдвижная секция для ног – сиденье превращается в подобие кровати. Такой Rox вполне может выполнять представительские функции.

Выдвижной потолочный экран входит в базовое оснащение. Через него можно смотреть фильмы или играть в игры.
Пульт управления климат-контролем сильно бликует, а цифры на нем слишком бледные: приходится долго всматриваться.

***

Могучая машина! Не прошло и месяца после начала продаж, как на Rox 01 объявили заводскую скидку – минус полмиллиона рублей. Но надо еще несколько таких скидок, чтобы цена перестала шокировать.

Хорошее оснащение и ездовой комфорт 9,17 млн рублей за кроссовер от стартапа – перебор

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Rox 01

  • Длина / ширина / высота / база 5050 (5295)* / 1980 / 1869 / 3010 мм
  • Снаряженная / полная масса 2810 / 3300 кг
  • Объем багажника 535 / 2202 л
  • Бензиновый двигатель Р4, 16 клапанов, 1496 см³; 110 кВт/150 л. с. при 4800 об/мин
  • Электрический двигатель № 1 синхронный, пиковая мощность – 60 кВт/204 л. с., 340 Н·м
  • Электрический двигатель № 2 синхронный, пиковая мощность – 75 кВт/272 л. с., 400 Н·м
  • Тяговая батарея 56 кВт∙ч
  • Время разгона 0–100 км/ч 5,5 с
  • Максимальная скорость 190 км/ч
  • Топливо / запас топлива АИ‑95 / 70 л
  • Запас хода 1338 км**
  • Трансмиссия полный привод

* В скобках – с учетом запасного колеса. ** По китайскому циклу CLTC.

ПАРАИМПОРТ

До официального старта продаж Rox 01 активно завозили в Россию по серым каналам – такие машины можно приобрести миллиона на полтора дешевле «белых». Дистрибьютор грозится, что все неофициальные «ноль первые», ввезенные после декабря 2024 года, будут заблокированы. Разблокировка будет происходить после обращения в московское представительство. Процедура явно будет не бесплатной…

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в

Тимкин Юрий
Фото:
Кульнев Александр
Батыру Александр
Количество просмотров 58
21.04.2025 
Фото:
Кульнев Александр
Батыру Александр
Поделиться:
Оцените материал:
+1