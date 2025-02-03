В России подскочил спрос на гибридные кроссоверы: популярные модели и цены
В 2024 году в РФ в три раза вырос спрос на автомобили с гибридными силовыми установками. В основном россияне предпочитали кроссоверы.
Лидером продаж стал китайский кроссовер Lixiang L7 (продано 11,1 тыс. штук, это в 6 раз больше, чем в 2023 году). В Россию модель поставляют по схеме параллельного импорта.
Чаще всего на рынке можно встретить 449-сильный полноприводный вариант. Цены на него в зависимости от комплектации составляют 7-8 млн руб.
Далее следует Lixiang L9 (9 тыс. штук, рост в 3,4 раза). Дилеры сейчас предлагают обновленный автомобиль (цена около 9 млн руб.) или дорестайлиновую версию (больше 8 млн руб.).
На третьем месте кроссовер Voyah Free (7,1 тыс. штук, рост в 3,1 раза). Автомобиль представлен в России официально, цены стартуют от 5,6 млн руб.
Ранее «За рулем» перечислил лучшие из доступных китайские автомобили в России.
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Источник: «Автостат»