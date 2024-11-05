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Новый внедорожник от производителя роботов-пылесосов Roborock привезли в Россию

В России появились в продаже новые внедорожники Rox 01 по цене от 7,5 млн рублей

В России стартовали продажи нового внедорожника Rox 01 от компании Rox Motor, основанной руководителем известного производителя роботов-пылесосов Roborock.

Стоимость автомобиля начинается от 7,5 млн рублей.

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Rox 01
Rox 01

Rox 01 — это гибридный SUV, объявления о его продаже можно найти на одном из крупных классифайдов. В Москве он предлагается в шестиместном исполнении, с ценой от 7 500 000 до 8 500 000 рублей без учета возможных скидок.

Автомобиль комплектуется гибридной силовой установкой мощностью 476 л.с. на базе 1,5-литрового бензинового двигателя, автоматической коробкой передач и полным приводом. Запас хода на чистом электричестве составляет 235 км.

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У Rox 01 богатое оснащение: в стандартную комплектацию входят подогрев всех сидений и руля, обогрев зеркал, информационно-развлекательная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, голосовое управление, кожаная отделка салона, беспроводная зарядка для мобильных устройств, парктроники, камера заднего вида и так далее.

Другое название Rox 01 - Polarstone 01, и в России уже выдано ОТТС на эту модель, правда, о дате старта официальных продаж пока не сообщается.

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Rox Motor — относительно новая китайская компания (основана в 2021 году), специализирующаяся на производстве электрических транспортных средств, включая электроскутеры, электромобили и гибриды. Ее основатель и генеральный директор — Шэнь Хао (Shen Hao) до этого был одним из ключевых руководителей в компании Roborock, известной своими роботами-пылесосами.

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Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Количество просмотров 787
05.11.2024 
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