Кроссовер Xiaomi официально рассекречен

Компания Xiaomi показала вторую модель – электрический кроссовер Xiaomi YU7

Нашумевший автомобиль-смартфон, автомобиль-гаджет – электрический седан Xiaomi SU7, о котором «За рулем» публиковал подробный видеообзор, официально обзавелся «братом» по нарождающейся модельной линейке: IT-гигант представил вторую модель – и это, как и ожидалось, кроссовер. Но, вопреки ожиданиям, он получил индекс не XU7, а YU7.

Еще до своей официальной презентации Xiaomi YU7 тоже успел наделать немало шума – да и могло ли быть иначе, учитывая хайп первой модели? В ноябре китайские СМИ публиковали шпионские снимки мула, проходящего дорожные испытания, а также публиковали рендеры, оказавшиеся довольно близкими к появившимся теперь фирменным снимкам.

Кроссовер получился очень похожим на седан, обе модели отличает весьма узнаваемый стиль. А вот «кроссоверность» тут условная, хоть машина и полноприводная: углы въезда и съезда – 16 и 19 градусов.

YU7 получил два электромотора компании Inovance, ключевого поставщика Xiaomi. Передний асинхронный электродвигатель имеет мощность 299 л.с., задний мотор – синхронный с постоянными магнитами – 392 л.с. Таким образом, общая пиковая мощность – 691 л.с. Максималка, при снаряженной массе в 2405 кг, – 253 км/ч. Цифра разгона до «сотни» пока не обнародована.

В Китае такие автомобили должны поступить в продажу в первом квартале 2025 года. Очвидно, что YU7 будет дороже седана, за который сейчас просят от 215,9 до 299,9 тысячи юаней, что составляет от 3 до 4,15 млн рублей. Если рассматривать возможное попадание Xiaomi YU7 по «параллельным» каналам в Россию, то сумма будет больше в 1,5-2 раза.

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Источник: Китайские автомобили