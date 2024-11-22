#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти лайфхаки помогут избежать обмана при ремонте машины в автосервисе
22 ноября
Эти лайфхаки помогут избежать обмана при ремонте машины в автосервисе
Эксперт Моржаретто дал четыре совета, как...
Россияне стали меньше брать автокредитов — падение составило 35% за месяц
22 ноября
Россияне стали меньше брать автокредитов — падение составило 35% за месяц
В НБКИ объяснили причину резкого сокращения...
В России официально могут появиться новые бюджетные автомобили
22 ноября
В России официально могут появиться новые бюджетные автомобили
На рынке России по официальным каналам могут...

Кроссовер Xiaomi с увеличенным запасом хода попал на шпионские фото

Запуск кроссовера Xiaomi EREV в Китае запланирован на 2026 год

Шпионские снимки загадочного кроссовера просочились в Сеть 20 ноября в Китае. По данным китайских источников, замеченный автомобиль является третьей моделью бренда Xiaomi.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
Xiaomi EREV
Xiaomi EREV

Этот большой кроссовер с силовой установкой EREV под кодовым названием N3 готовится в 2026 году составить конкуренцию Huawei Aito M9 и Li Auto L9.

Xiaomi N3 с увеличенным запасом хода был замечен в Китае в плотном камуфляже. Он имеет надпись «D14» на левой передней двери. У него высокая линия капота, гладкие передние стойки и плоская линия крыши. Он использует пятиспицевые диски и небольшие боковые зеркала. Задняя часть замеченного автомобиля выглядит объемно, с достаточным пространством для размещения третьего ряда сидений.

Xiaomi EREV
Xiaomi EREV

Рекомендуем
Кроссовер Chery Tiggo 9 уже в России: 10 подушек безопасности и парковочный автопилот

Интересно, что у замеченного автомобиля нет датчика LiDAR на крыше.

Ранее просочившийся план Xiaomi по продуктовой линейке показал, что кроссовер N3 будет использовать силовой агрегат с увеличенным запасом хода.

Впрочем, нет никакой информации о технических характеристиках автомобиля.

Стоит отметить, что в последнее время в Китае стали популярны силовые установки с расширителями запаса хода, причем лидируют в этом сегменте бренды Li Auto и Aito.

Кроссовер под брендом Xiaomi с силовым агрегатом EREV, скорее всего, подвинет всех конкурентов и выйдет на первое место.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Поскольку в «электрических» аббревиатурах уже можно запутаться, поясняем, что EREV – это своеобразный гибрид, но в ином понимании смысла. То есть тут не электромотор помогает двигателю внутреннего сгорания, а, наоборот, встроенный двигатель внутреннего сгорания используется для выработки электроэнергии, когда уровень заряда аккумулятора электрокара опускается ниже определенного предела.

  • «За рулем» можно читать в Viber
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: СarNewsChina

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Количество просмотров 24
22.11.2024 
Поделиться:
Оцените материал:
0