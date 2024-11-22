Кроссовер Xiaomi с увеличенным запасом хода попал на шпионские фото

Запуск кроссовера Xiaomi EREV в Китае запланирован на 2026 год

Шпионские снимки загадочного кроссовера просочились в Сеть 20 ноября в Китае. По данным китайских источников, замеченный автомобиль является третьей моделью бренда Xiaomi.

Xiaomi EREV

Этот большой кроссовер с силовой установкой EREV под кодовым названием N3 готовится в 2026 году составить конкуренцию Huawei Aito M9 и Li Auto L9.

Xiaomi N3 с увеличенным запасом хода был замечен в Китае в плотном камуфляже. Он имеет надпись «D14» на левой передней двери. У него высокая линия капота, гладкие передние стойки и плоская линия крыши. Он использует пятиспицевые диски и небольшие боковые зеркала. Задняя часть замеченного автомобиля выглядит объемно, с достаточным пространством для размещения третьего ряда сидений.

Xiaomi EREV

Интересно, что у замеченного автомобиля нет датчика LiDAR на крыше.

Ранее просочившийся план Xiaomi по продуктовой линейке показал, что кроссовер N3 будет использовать силовой агрегат с увеличенным запасом хода.

Впрочем, нет никакой информации о технических характеристиках автомобиля.

Стоит отметить, что в последнее время в Китае стали популярны силовые установки с расширителями запаса хода, причем лидируют в этом сегменте бренды Li Auto и Aito.

Кроссовер под брендом Xiaomi с силовым агрегатом EREV, скорее всего, подвинет всех конкурентов и выйдет на первое место.

Поскольку в «электрических» аббревиатурах уже можно запутаться, поясняем, что EREV – это своеобразный гибрид, но в ином понимании смысла. То есть тут не электромотор помогает двигателю внутреннего сгорания, а, наоборот, встроенный двигатель внутреннего сгорания используется для выработки электроэнергии, когда уровень заряда аккумулятора электрокара опускается ниже определенного предела.

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Источник: СarNewsChina