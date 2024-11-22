Дебют кроссовера состоится в начале 2025 года, но есть нюанс

В Китае назвали сроки дебюта кроссовера с кодовым названием MX11 от Xiaomi

Дебют первого кроссовера под кодовым названием MX11 от IT-гиганта Xiaomi состоится в первом квартале 2025 года. Об этом пишут китайские СМИ.

Xiaomi MX11

По прогнозам, модель могут показать в феврале или марте, не исключено, что MX11 повторит график запуска модели SU7, представленного 28 марта 2024 года. Но планы могут откорректировать из-за строительства второй очереди автозавода. Дело в том, что он работает в две смены, но даже этот факт не способствует удовлетворению спроса на модель SU7.

Xiaomi MX11

На опубликованных ранее в Сети шпионских снимках, MX11 получил купеобразный силуэт кузова с лидаром на крыше. По мнению пользователей интернет-сообщества, своей формой кроссовер Xiaomi напоминает Ferrari Purosangue. Возможно, новинку выполнят в одной стилистике с седаном Xiaomi SU7.

Конкурентами MX11 называют Denza N7, а также Tesla Model Y, Ford Mustang Mach-E и IM LS6. Информацию о технических характеристиках новинки держат в строжайшем секрете.

Xiaomi MX11

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: carnewschina.com