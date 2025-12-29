Рейтинг универсалов за полтора миллиона — три отличных варианта

Эксперт Виноградов предложил три интересных универсала с пробегом по цене Гранты

Кроссоверы, внедорожники, седаны… – сейчас на рынке есть почти все, кроме универсалов. Действительно, классические «вагоны» есть только у Лады. А что делать тем, кто любит универсалы и не хочет Ладу?

Идти на вторичку, благо там выбор еще есть. Например, можно взять популярную модель, которая выпускалась в России. Или выбрать что-то более экзотичное, привезенное из Европы. В нашей подборке – три универсала, которые мы расставили от хорошего к лучшему.

3-е место. Renault Megane IV: когда хочется экзотики без риска

Качество металла и краски Renault Megane IV высокое, но в случае ДТП могут возникнуть проблемы с поиском запчастей.

Если хочется автомобиль «не как у всех», то можно присмотреться к универсалу Renault Megane четвертого поколения (2018-2019 годов выпуска). Официально в Россию он не поставлялся, но в последние годы их немало пригнали из Европы.

В контексте Renault мы уже привыкли к неприхотливым, но простым моделям. Европейский же Megane порадует отличной эргономикой и правильным шасси.

Большая часть Меганов оснащены полуторалитровыми турбодизелями К9К мощностью 115 л.с. У дизелей этой модели есть проблема с проворотом шатунных вкладышей. Вызвано это европейским регламентом обслуживания с интервалом замены масла в 30 тысяч км. При сокращении межсервисного пробега до 10-15 тысяч км проблема исчезает. К слову, если в сервисной истории есть замена вкладышей, это даже к лучшему.

Людей, привыкших к Логанам и Дастерам, салон Renault Megane может удивить качеством материалов и эргономикой.

Встречаются машины и с более мощным дизелем объемом 1,6 литра (130 л.с.). Главный недостаток двигателя R9M – износ цепи ГРМ после 150-160 тысяч км.

Оба типа механических коробок, которые ставятся на четвертый Megane, надежны. Но при осмотре стоит проверить четкость переключений — порой изнашиваются тросы механизма управления.

2-е место. Ford Focus III: тоже все отлично, но есть нюансы

Третий Ford Focus в кузове универсал очень практичен. Большой багажник, с большим проемом и очень низкой погрузочной высотой.

Теоретически можно найти 4-5-летний универсал Ford Focus четвертого поколения, привезенный из Европы. С турбодизелем и автоматом. Но для такого Фокуса найти расходники и запчасти очень сложно. Поэтому…

Смело берем автомобиль третьего поколения российской сборки. Львиная доля экземпляров на рынке оснащена атмосферным двигателем 1.6 (125 л.с.) и роботом Powershift. Робот не отличается скоростью работы, да и ресурс пакета сцеплений у него ограничен.

Стоит поискать универсал с турбомотором Ecoboost объемом полтора литра (150 л.с.). Тем более, что с таким агрегатом Фокусы почти никогда не работают в такси. В отличие от турбомоторов 1.6 предыдущего поколения, агрегат M8DA надежен. Но очень боится перегрева. В случае небольшого перегрева сразу ведет ГБЦ и пробивает ее прокладку.

Поэтому, во-первых, нужно следить за чистотой пакетов радиаторов. А также стоит принудительно заменить электромуфту вентилятора системы охлаждения.

Эргономика рабочего места Ford Focus и качество материалов высокие. Минус третьего Фокуса — тесный задний ряд.

Вместо робота лучше предпочесть шестиступенчатый автомат 6F35, но у него есть сложности с охлаждением, правда, в случае легкого Фокуса эта проблема не так актуальна.

Сильной стороной третьего Фокуса остается шикарное шасси и очень вместительный багажник. А главный недостаток – это тесный задний ряд сидений. Высоким людям машина покажется тесной.

1-е место. Kia Ceed SW: вариант почти без слабых мест

Kia Ceed отлично сопротивляется коррозии. А вот само лакокрасочное покрытие тонкое.

Присмотреться надо к универсалу Kia Ceed третьего поколения 2020-2021 годов выпуска. Со сменой поколения он избавился от многих недостатков предыдущей машины. Шасси обрело хороший баланс, исчезли огрехи в эргономике.

В гамме агрегатов есть связка турбомотора 1.4 и робота, но таких машин мало. Почти все вагоны оснащены атмосферным двигателем 1.6 мощностью 128 л.с. Этот двигатель серии Gamma II в целом надежен, но кое-какие слабости у него остались еще от предшественников.

Главная из них – риск появления задиров в цилиндрах. Связано это с разрушением нейтрализатора и засасыванием его частичек в цилиндры. Так что при осмотре стоит заглянуть в цилиндры с эндоскопом.

Цепь ГРМ не отличается ресурсом. У этого двигателя нет гидрокомпенсаторов, из-за чего нужно периодически регулировать зазоры в клапанах.

Салон Kia Ceed удобный, но сами материалы не самого высокого качества и быстро истираются.

У Сида была механическая коробка, но почти все автомобили на рынке предлагаются с шестиступенчатым автоматом A6GF1. Автомат надежен, но необходимо строго следовать регламенту замены жидкости.

Выводы

За полтора миллиона можно найти отличный универсал. Во всех случаях есть свои нюансы.

Лучшим выбором со всех точек зрения остается Kia Ceed SW третьего поколения.

Ford Focus тоже хорош, но во вместимости второго ряда уступает. Да и версия 1.6 с роботом может подкинуть сюрпризов.

Что же до Мегана, то это тоже отличный вариант. Но редкость модели может добавить проблем.

