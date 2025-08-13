Лада Веста в новой комплектации: чего она не любит

Lada Vesta 1.6 получила вариатор CVT18 компании WanLiYang

Почти полтора года назад в продажу вернулась Лада Веста с вариатором. До сих пор он агрегатировался только с мотором 1.8. Теперь вариаторное исполнение есть и у двигателя 1.6.

Мотор ВАЗ‑21129 под вариатор не изменился: те же 106 л. с. и 148 Н·м.

Вариатор китайской фирмы WLY переваривает до 180 Н·м, так что запас остается солидный. Сами вазовцы обещают не меньше 150 тысяч км беспроблемной эксплуатации.

Столько проезжали предсерийные автомобили в ходе испытаний. При щадящем подходе можно рассчитывать не меньше чем на 200 тысяч.

Лада Веста SW 1.6 CVT. Цена в России от 1 575 000 ₽

Регламент обслуживания Lada Vesta 1.6 с вариатором

В бумажной сервисной книжке предписана единственная замена рабочей жидкости в вариаторе на пробеге 45 тысяч км. Однако на официальном сайте в программе ТО значатся последующие замены каждые 90 тысяч км. В любом случае, это слишком редко.

Мы рекомендуем не ездить без замены больше 60 тысяч км, если хотите прожить с вариатором долго и счастливо. А лучше менять чаще, каждые 40 тысяч км.

Двигатель 1.6 отличается от 1.8 гораздо меньшим аппетитом. В городе разница доходит до 2 л/100 км при одинаковых вариаторах.

Как едет Lada Vesta 1.6 с вариатором?

Бросаются в глаза скромные характеристики версии с мотором 1.6 и вариатором. Седан набирает 100 км/ч за долгие 13,7 с и разгоняется до 165 км/ч. Универсал медленнее на 0,2 с и 3 км/ч. На Весты Кросс мотор 1.6 с вариатором вообще не ставится – они были бы еще неспешнее. Интересно, что паспортные данные тестовая Веста SW с пробегом 7000 км даже чуть перевыполнила.

На комбинацию приборов выводится режим работы вариатора, включая текущую квазипередачу в ручном режиме. Чрезмерно высокий селектор выбивается из общего стиля, пусть он (селектор) и симпатичнее того, что ставился на Весты с вариатором Jatco. В простых комплектациях площадка под ним из матового, а не глянцевого пластика. Так лучше – меньше царапается.

Понятно, что все остальные модификации Весты быстрее. Но сравнивать ее правильнее с той, что уже давно ушла, – с роботом АМТ. На такой я езжу почти 10 лет. По максималке и динамике у них примерный паритет. Но у новой версии нет пауз при смене передач, за которые можно успеть выпить кофе.

Из-за этого субъективно кажется, что она шустрее Весты с роботом. Реакция на газ при трогании с места мгновенная. Вариатор по-современному играет оборотами, не зависая на одной отметке. У него семь квазипередач, которые можно перебирать и в ручном режиме.

Какой расход у Lada Vesta 1.6 с вариатором?

Веста 1.6 CVT на фоне версий с механическими коробками выделяется очень низкими оборотами. На 80 км/ч машина с 5‑ступенчатой механикой держит 2000 об/мин, с 6‑скоростной – 1900, а с вариатором – 1650. При скорости 110 км/ч разница еще больше: 3000, 2700 и 2300 об/мин соответственно.

Китайский вариатор, как и 6‑ступенчатая механика той же фирмы WLY, уменьшают клиренс на 15 мм. Однако установка металлической защиты убирает эту разницу. С ней дорожный ­просвет всех Вест одинаков.

Значит, и расход топлива должен быть меньше? Увы, эта надежда не оправдалась. Видимо, в недрах вариатора теряется слишком много мощности.

В одинаковых условиях Веста 1.6 с роботом требует 6,4 л/100 км. Версия с двигателем 1.8 и шестиступкой – 6,7 л. А вот вариаторная Веста 1.6 берет уже 7 л – почти на 10% больше, чем с тем же мотором на «ручке» и вразрез с официальными характеристиками, уверяющими, что она экономичнее. В городе расход уйдет за 10 л на сотню.

Сколько стоит Lada Vesta 1.6 с вариатором?

Доплата для двигателя 1.6 за смену механики на вариатор – 50 тысяч рублей. Самая дешевая Веста CVT стоит 1 575 000 рублей. Теперь у флагманской Лады два мотора и по две коробки для каждого. Такой выбор можно только приветствовать.

ЧТО ЗА ВАРИАТОР И ЧЕГО ОН НЕ ЛЮБИТ? Компания WanLiYang (WLY) разрабатывает и выпускает узлы трансмиссии с 1999 года. Их закупают многие китайские бренды. Из наиболее известных у нас – Chery и Geely. На Весту ставят вариатор CVT18 с гидротрансформатором и стальным ремнем Bosch. Конструктивно он очень похож на Jatco JF015E, который применялся на дорестайлинговой Весте в паре со 113‑сильным двигателем HR16. Некоторые детали взаимозаменяемы. Тут уж на выбор владельца: китайские – подешевле и с меньшим ресурсом, японские – подороже и подолговечнее. Некоторые проблемные элементы делают сторонние фирмы в усиленном исполнении. Отдельного радиатора нет, за охлаждение отвечает небольшой теплообменник. Все Весты по своему клиренсу позволяют уверенно ездить вне асфальта, однако вариатор в таких условиях легко перегреть. Любой вариатор не любит пробуксовок, разгонов «в пол», долгой езды на высокой скорости, езды с прицепом. Учитывайте это, выбирая машину. Не забывайте о периодической замене масла. Это лишние расходы, зато весомый вклад в здоровье агрегата. Объем рабочей жидкости – 7,2 л.

Связка мотора 1.6 и вариатора по паспортным данным – очень медленная. В реальной жизни посетовать можно только на вялую динамику после 110 км/ч. В остальном – жить можно.

ЛАДА ВЕСТА SW 1.6 CVT

Длина / ширина / высота / база 4440 / 1764 / 1525 / 2635 мм

4440 / 1764 / 1525 / 2635 мм Объем багажника 480 л

480 л Снаряженная масса 1415 кг

1415 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1596 см³; 78 кВт / 106 л. с. при 5800 об/мин; 148 Н·м при 4200 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1596 см³; 78 кВт / 106 л. с. при 5800 об/мин; 148 Н·м при 4200 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 13,9 с

13,9 с Максимальная скорость 162 км/ч

162 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑92…95 / 55 л

АИ‑92…95 / 55 л Расход топлива городской / загородный / смешанный цикл 9,4 / 6,1 / 7,3 л / 100 км

9,4 / 6,1 / 7,3 л / 100 км Трансмиссия передний привод; CVT