Лада Веста с пробегом 165 800 км: что показало вскрытие двигателя

Мотор 1.6 на Весте из парка «За рулем» начал требовать долива масла между ТО еще до 60 тысяч км

После 60 тысяч километров пробега масложор на вазовском двигателе 1.6 у нашей Весты не прогрессировал, поэтому показаний для ремонта мотора мы не видели. Аппетит варьировался от одного до двух литров на 15 тысяч км в зависимости от сорта масла и режима езды. Однако за недавнюю поездку с несильно нагруженным прицепом на пару сотен километров Веста вдруг выпила разом под литр масла.

Отчасти такой расход можно списать на неоптимальный режим работы двигателя. Оказалось, что алгоритм роботизированной коробки для таких условий не подходит. Автоматика переключает передачи на очень высоких оборотах, на трассе в принципе не включает пятую и норовит соскочить на третью на малейшем подъеме. Выход, чтобы не слушать рев мотора и не жечь лишний бензин, один – перейти в ручной режим. Тяги вполне хватает, если переключаться на 3500 об/мин.

Лада Веста из парка «За рулем» – ей в этом году исполняется 10 лет!

Заглядываем в двигатель

И всё же после такого расхода в двигатель уже решили заглянуть. Кроме масложора, никаких тревожных сигналов он не подавал. Обслуживался своевременно и согласно регламенту АВТОВАЗа. В тяжелых испытаниях вроде марафона «60 часов За рулем» машина не участвовала. В серьезных пробках Веста за свою жизнь простаивала крайне редко, а последние пять лет и вовсе 90% времени ездит в загородном цикле.

Не снимая двигатель с машины, демонтировали головку блока, поддон картера – и вынули поршни с шатунами.

За 9,5 лет подкапотное пространство мыли неоднократно. Помогает ненадолго. Всему виной некачественное уплотнение по передней кромке капота. Оно менялось несколько раз в течение срока выпуска модели, но существенно лучше не стало.

Запотевание под пробкой маслозаливной горловины – неизменный спутник нашей Весты.

Ничего особо криминального мы не увидели. Поршни, клапаны и валы в хорошем рабочем состоянии. Можно прогнозировать, что еще около 100 тысяч км они прослужат без проблем. Сетка хона на стенках цилиндров сохранилась, что также говорит об отсутствии критического износа. Капитального ремонта двигатель не требует.

Что пошло под замену

Поршневые кольца и маслосъемные колпачки заменили по износу. На иных вазовских моторах они служат и больше 170 тысяч км, но это были единственные детали, которые выработали свой ресурс в нашем моторе. Шатунные вкладыши обновили за компанию. Разумеется, при сборке установили новые прокладки и сальники.

Всю жизнь Весте меняли масло согласно предписанному заводом регламенту, каждые 15 тысяч км. Неоднократно по разным причинам меняли бренд и сорт. Лака и смол внутри мотора нет.

Чтобы через несколько тысяч километров не лезть второй раз, сразу заменили ремни, ролики и помпу. Напомним, что для нашей машины – из первых выпусков – сервисная книжка предписывает первую замену обоих ремней на 180 тысячах км. Приводной у нас до сих пор стоял заводской. Свои километры он, очевидно, прошел бы. Комплект ГРМ мы меняли на пробеге чуть за 100 тысяч км по причине развалившейся помпы: не ставить же после ее замены старый ремень. Теперь для Весты иной регламент – с адекватным интервалом в 90 тысяч км.

Количество нагара на поршнях и клапанах нормальное для почти 170 тысяч км пробега.

Стенки цилиндров сохранили на себе сетку хона, которая удерживает масляную пленку, уменьшая трение. Поршневые кольца свое отработали, а вот сам поршень не изношен и еще послужит.

Калькуляция расходов

Работы провели силами собственного техцентра в Тушино, поэтому потратились только на запчасти. Но всё равно счет оказался внушительным – под 40 тысяч рублей. Это при том, что мы выбирали не самые дорогие детали, предпочитая оптимальное сочетание цены и качества: комплект ГРМ Gates, сальники Corteco, прокладки Fritex.

Теперь следим за расходом масла, который должен сойти на нет. Залили то же масло, что работало в двигателе несколько последних заливок – синтетику Rolf GT 5W‑40 класса SN.

Заменили на новый поддон картера двигателя. Родной заржавел так, что казалось, будто масло просачивается буквально сквозь образовавшиеся «поры».

Стоимость километра пробега снова выросла. На подходе замена шаровых опор – к счастью, процедура эта сравнительно недорогая. Но в силу десятилетнего возраста Веста наверняка подкинет и другие задачи.

Лада Веста, 1.6 (106 л. с.), Р5

Изготовитель – АВТОВАЗ, Россия

Год выпуска – 2015

В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2015 года

Пробег на момент отчета – 166 800 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–166 800 км)*

Расходы на содержание: 0–164 400 км – 924 714 ₽

Из них на бензин (АИ-92, АИ-95; средний расход 7,8 л/100 км) – 600 882 ₽

Расходы на содержание: 164 400–166 800 км – 49 450 ₽

Из них на бензин (АИ-92, АИ-95; средний расход 7,6 л/100 км) – 9900 ₽

Шатунные вкладыши – 750 ₽

Поршневые кольца – 3450 ₽

Маслосъемные колпачки – 1250 ₽

Поддон картера – 3500 ₽

Комплект привода ГРМ с помпой – 14 700 ₽

Приводной ремень с натяжителем – 3950 ₽

Моторное масло + фильтр – 3000 ₽

Прокладки, сальники, расходные материалы – 8950 ₽

Общие расходы – 974 164 ₽

Стоимость 1 км пробега – 5,84 ₽

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

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