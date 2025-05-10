Лада Веста с пробегом 165 800 км: что показало вскрытие двигателя
После 60 тысяч километров пробега масложор на вазовском двигателе 1.6 у нашей Весты не прогрессировал, поэтому показаний для ремонта мотора мы не видели. Аппетит варьировался от одного до двух литров на 15 тысяч км в зависимости от сорта масла и режима езды. Однако за недавнюю поездку с несильно нагруженным прицепом на пару сотен километров Веста вдруг выпила разом под литр масла.
Отчасти такой расход можно списать на неоптимальный режим работы двигателя. Оказалось, что алгоритм роботизированной коробки для таких условий не подходит. Автоматика переключает передачи на очень высоких оборотах, на трассе в принципе не включает пятую и норовит соскочить на третью на малейшем подъеме. Выход, чтобы не слушать рев мотора и не жечь лишний бензин, один – перейти в ручной режим. Тяги вполне хватает, если переключаться на 3500 об/мин.
Заглядываем в двигатель
И всё же после такого расхода в двигатель уже решили заглянуть. Кроме масложора, никаких тревожных сигналов он не подавал. Обслуживался своевременно и согласно регламенту АВТОВАЗа. В тяжелых испытаниях вроде марафона «60 часов За рулем» машина не участвовала. В серьезных пробках Веста за свою жизнь простаивала крайне редко, а последние пять лет и вовсе 90% времени ездит в загородном цикле.
Не снимая двигатель с машины, демонтировали головку блока, поддон картера – и вынули поршни с шатунами.
Ничего особо криминального мы не увидели. Поршни, клапаны и валы в хорошем рабочем состоянии. Можно прогнозировать, что еще около 100 тысяч км они прослужат без проблем. Сетка хона на стенках цилиндров сохранилась, что также говорит об отсутствии критического износа. Капитального ремонта двигатель не требует.
Что пошло под замену
Поршневые кольца и маслосъемные колпачки заменили по износу. На иных вазовских моторах они служат и больше 170 тысяч км, но это были единственные детали, которые выработали свой ресурс в нашем моторе. Шатунные вкладыши обновили за компанию. Разумеется, при сборке установили новые прокладки и сальники.
Чтобы через несколько тысяч километров не лезть второй раз, сразу заменили ремни, ролики и помпу. Напомним, что для нашей машины – из первых выпусков – сервисная книжка предписывает первую замену обоих ремней на 180 тысячах км. Приводной у нас до сих пор стоял заводской. Свои километры он, очевидно, прошел бы. Комплект ГРМ мы меняли на пробеге чуть за 100 тысяч км по причине развалившейся помпы: не ставить же после ее замены старый ремень. Теперь для Весты иной регламент – с адекватным интервалом в 90 тысяч км.
Калькуляция расходов
Работы провели силами собственного техцентра в Тушино, поэтому потратились только на запчасти. Но всё равно счет оказался внушительным – под 40 тысяч рублей. Это при том, что мы выбирали не самые дорогие детали, предпочитая оптимальное сочетание цены и качества: комплект ГРМ Gates, сальники Corteco, прокладки Fritex.
Теперь следим за расходом масла, который должен сойти на нет. Залили то же масло, что работало в двигателе несколько последних заливок – синтетику Rolf GT 5W‑40 класса SN.
Стоимость километра пробега снова выросла. На подходе замена шаровых опор – к счастью, процедура эта сравнительно недорогая. Но в силу десятилетнего возраста Веста наверняка подкинет и другие задачи.
Лада Веста, 1.6 (106 л. с.), Р5
- Изготовитель – АВТОВАЗ, Россия
- Год выпуска – 2015
- В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2015 года
- Пробег на момент отчета – 166 800 км
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–166 800 км)*
- Расходы на содержание: 0–164 400 км – 924 714 ₽
- Из них на бензин (АИ-92, АИ-95; средний расход 7,8 л/100 км) – 600 882 ₽
- Расходы на содержание: 164 400–166 800 км – 49 450 ₽
- Из них на бензин (АИ-92, АИ-95; средний расход 7,6 л/100 км) – 9900 ₽
- Шатунные вкладыши – 750 ₽
- Поршневые кольца – 3450 ₽
- Маслосъемные колпачки – 1250 ₽
- Поддон картера – 3500 ₽
- Комплект привода ГРМ с помпой – 14 700 ₽
- Приводной ремень с натяжителем – 3950 ₽
- Моторное масло + фильтр – 3000 ₽
- Прокладки, сальники, расходные материалы – 8950 ₽
- Общие расходы – 974 164 ₽
- Стоимость 1 км пробега – 5,84 ₽
* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.
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