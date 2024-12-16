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Лада Веста с пробегом 165 000 км: все неисправности

Эксперт «За рулем» Милешкин рассказал о проблемах с девятилетней Lada Vesta

Наша Веста была куплена в декабре 2015 года, спустя всего месяц после начала продаж модели. Эксплуатируется машина стандартно, в ежедневных поездках по городу и трассам. Никаких нештатных нагрузок, сервисное обслуживание – каждые 15 тысяч км, как предусмотрено регламентом.

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Двигатель Лады Весты

Мотор 1.6 мощностью 106 л.с. расходует масло примерно с пробега 50 тысяч км. На долив уходит 2-2,5 л за межсервисный интервал. Других проблем с ним нет. Машина до сих пор легко набирает паспортную максимальную скорость. Расход бензина такой же, как в первые годы эксплуатации: в смешанном цикле составляет около 7,7 л на 100 км.

Коробка передач Лады Весты

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Полтора года назад робот потребовал переборки. Оказались разрушены обе вилки и вся вторая передача. Ремонт обошелся в 34 тысячи рублей.

Это уже пятый по счету комплект сцепления. Самый «долгоиграющий» комплект прослужил 55 тысяч км, самый слабый – 18 тысяч км.

Подвеска Лады Весты

В ходовой части пока всё заводское, кроме стоек стабилизатора. Их заменили примерно на 45 тысячах км, второй комплект оригинала прослужил 100 тысяч км.

Диагностика на пробеге 165 000 км выявила только люфт в левой шаровой опоре. Остальные элементы готовы служить дальше. Включая ступичные подшипники, которые на обновленной Весте часто не выхаживают и 10 тысяч км.

Кузов Лады Весты

Оцинкованные детали держатся отлично: коррозии нет даже на голом металле. На крыше, где оцинковки нет, появились очаги ржавчины и вздутия краски. На днище металл ржавеет по кромкам листов. Пока некритично, а для девятилетней Лады – так просто отлично. Но для новой или нестарой еще Весты нелишней будет дополнительная антикоррозийная обработка.

Интерьер и опции Лады Весты

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Все опции и системы работают штатно. За последние 15 тысяч км были заменены: топливный насос в сборе, аккумулятор, радиатор, термостат, вырезан каталитический нейтрализатор. На девятое лето потребовал заправки кондиционер.

Интерьер сохранился отлично, ткань сидений немаркая и почти не вытянулась. Все кнопки, несмотря на регулярные прикосновения, сохранились идеально, пиктограммы на них не затерты.

Заключение

Веста продолжает работу в редакции. Будет интересно посмотреть, как себя поведет при долгой эксплуатации рестайлинговая Лада Веста.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

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Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

  • «За рулем» рассказал про недостатки кроссовера Lexus RX с пробегом.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

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Милешкин Кирилл
Фото:
Батыру Александр
Количество просмотров 4025
16.12.2024 
Фото:
Батыру Александр
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Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
-60