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Премиальный «японец» за миллион – брать или разоришься

«За рулем» рассказал про недостатки кроссовера Lexus RX с пробегом

Российские автомобилисты доверяют японскому автопрому и готовы покупать эти автомобили даже с большими пробегами.

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Но времена изменились, и запчасти с расходниками для машин из Страны восходящего солнца стоят дорого. Но, может, оно того стоит? Разобрались в вопросе на примере модели Лексуса. Вот к чему надо быть готовым и на что нужно обратить внимание при осмотре.

Lexus RX

Фары Lexus RX быстро мутнеют и трескаются. ЛКП тоже не самое стойкое.
Фары Lexus RX быстро мутнеют и трескаются. ЛКП тоже не самое стойкое.

Если хочется кроссовер, то всегда можно приглядеться к Lexus RX второго поколения. За один миллион рублей можно найти автомобиль 2006-2007 годов выпуска. С большой долей вероятности под капотом будет мощный двигатель V6 объемом 3,5 литра и мощностью 276 л.с.

Кожа руля и сидений Lexus RX изнашивается быстрее, чем, например, у немецких одноклассников.
Кожа руля и сидений Lexus RX изнашивается быстрее, чем, например, у немецких одноклассников.

В целом это очень надежный агрегат, и слабых мест у него нет. Кроме высокого транспортного налога. Особое внимание нужно уделить состоянию системы охлаждения – подтеки антифриза вполне обычное явление.

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Подвеска и рулевое управление не отличаются стойкостью. Примерно раз в 150 тысяч они требуют ревизии. В замене нуждаются передние амортизаторы и ступичные подшипники – в первую очередь нужно смотреть на них. Обязательно проверьте состояние насоса гидроусилителя. Его ресурс не намного больше.

Еще одним важным и недешевым расходником являются тормозные диски. Их редко хватает больше чем на 50-60 тысяч км. Также часто у RX с пробегом подклинивают задние суппорты.

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  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

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Виноградов Александр
Фото:Lexus
Количество просмотров 12181
09.12.2024 
Фото:Lexus
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