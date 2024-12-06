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Премиум за миллион? Есть надежный немецкий вариант!

«За рулем» рассказал про слабые места BMW 3-й серии с пробегом

Сегодня за миллион рублей купить новый автомобиль практически невозможно – это либо Лада Гранта, либо Нива Легенда. Остается выбирать только на вторичном рынке. А вот там выбор гораздо больше. Можно даже поискать модели премиальных брендов.

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Стоит ли рассматривать такой вариант или это гарантированный кот в мешке? Конечно же, стоит, особенно если есть желание купить премиальный автомобиль с отточенными повадками и проверенными технологиями.

Важна и надежность такого автомобиля. В этом случае варианты тоже есть, и немало. Например…

BMW 3-й серии

За один миллион рублей можно найти рестайлинговую третью серию BMW поколения Е90.

На рынке встречаются автомобили с совершенно разными двигателями и типами привода – как с задним, так и с полным. И вот на что следует обратить внимание.

Качество лакокрасочного покрытия BMW очень высокое, и товарный вид может сохраняться долгие годы. Поэтому бодро выглядеть могут даже пожилые экземпляры.
Качество лакокрасочного покрытия BMW очень высокое, и товарный вид может сохраняться долгие годы. Поэтому бодро выглядеть могут даже пожилые экземпляры.

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У бензиновых двигателей N43 и N53 есть общая проблема – быстрый износ форсунок и ранний выход из строя ТНВД. Обязательно проверьте их состояние. Парадокс, что их ресурс снижается при спокойной езде!

У двухлитрового турбодизеля N47 не отличается большим ресурсом цепь ГРМ. Проблема в том, что она расположена на задней стенке блока, и для ее замены понадобится снять двигатель.

Хотя качество материалов в начале 2000-х годов у BMW снизилось, интерьер все-равно долго не изнашивается.
Хотя качество материалов в начале 2000-х годов у BMW снизилось, интерьер все-равно долго не изнашивается.

Механические коробки встречаются редко. Большая часть автомобилей – с автоматическими коробками. Это шестиступенчатые модели от ZF и GM. Оба агрегата довольно надежны, но у ZF 6HP стоит периодически, раз в 60 тысяч км, менять рабочую жидкость. Хотя официально она рассчитана на весь срок службы.

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У полноприводных версий могут возникать проблемы с перераспределением момента из-за отказа сервопривода раздаточной коробки. Также обязательно проверьте задний редуктор на предмет посторонних звуков. На автомобилях с xDrive после 180-200 тысяч км могут загудеть конусные подшипники.

Среди плюсов – наличие у «трешки» BMW нескольких кузовов: седан, универсал, купе и кабриолет.

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Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

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Виноградов Александр
Фото:BMW
Количество просмотров 60890
06.12.2024 
Фото:BMW
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