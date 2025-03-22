Робот и прицеп — как не навредить мотору и заодно сэкономить бензин

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Лада Веста 2015 года из парка «За рулем» преодолела уже 167 000 км

Лада Веста, 1.6 (106 л. с.), Р5

  • Изготовитель – АВТОВАЗ
  • Год выпуска – 2015
  • В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2015 года
  • Пробег на момент отчета – 167 000 км
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Ладе Весте из парка «За рулем» выпали две напряженные поездки. Одна просто с полной загрузкой салона и багажника, вторая – с прицепом.

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Сцепление роботизированной коробки прошло с предыдущей замены 25 тысяч км и ничем плохим себя не проявило. А вот алгоритм работы робота оказался для таких условий неподходящим: переключает передачи на очень высоких оборотах, на трассе в принципе не включает пятую.

Выход, чтобы не слушать рев мотора и не жечь лишний бензин, один – перейти в ручной режим. Тяги вполне хватает, если переключаться на 3500 об/мин.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?

Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

  • Сколько прослужит китайский вариатор для Весты, рассказано тут.

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Милешкин Кирилл
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 14
22.03.2025 
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
-70