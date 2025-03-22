Робот и прицеп — как не навредить мотору и заодно сэкономить бензин

Лада Веста 2015 года из парка «За рулем» преодолела уже 167 000 км

Лада Веста, 1.6 (106 л. с.), Р5

Изготовитель – АВТОВАЗ

– АВТОВАЗ Год выпуска – 2015

– 2015 В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2015 года

– с декабря 2015 года Пробег на момент отчета – 167 000 км

Ладе Весте из парка «За рулем» выпали две напряженные поездки. Одна просто с полной загрузкой салона и багажника, вторая – с прицепом.

Сцепление роботизированной коробки прошло с предыдущей замены 25 тысяч км и ничем плохим себя не проявило. А вот алгоритм работы робота оказался для таких условий неподходящим: переключает передачи на очень высоких оборотах, на трассе в принципе не включает пятую.

Выход, чтобы не слушать рев мотора и не жечь лишний бензин, один – перейти в ручной режим. Тяги вполне хватает, если переключаться на 3500 об/мин.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

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