Почему ломается китайский вариатор для Весты – детальный разбор

Эксперт «За рулем» выяснил, сколько служит китайский вариатор CVT18 на Lada Vesta.

Компания WanLiYang делает вариаторы с 2003 года и раньше была подразделением Chery, а сейчас является самостоятельной и выпускает различные типы коробок передач.

Распространенный китайский вариатор, как считается, разработан в самой компании. Но ее инженеры, без сомнений, очень тщательно смотрели на вариатор Jatco JF016E. Мы разобрали китайский агрегат и выяснили: архитектура – идентичная!

Рассчитанная на больший крутящий момент версия CVT25 ставится на автомобили Chery с двухлитровыми двигателями. Конструктивно вариатор Весты точно такой же – разве что чуть отличается конусами и ремнем.

Вариатор CVT18 выпускается в Китае с 2018 года. В сочетании с моторами объемом до 1,6 литра устанавливается на многие модели марок Geely и Livan, а чаще всего встречается на автомобилях марки Chery со всеми ее суббрендами. Недавно этим же вариатором обзавелась Лада Веста.

Между тем даже небольших отличий хватило, чтобы китайский агрегат оказался проблемнее японского. Благо вариатор этот ремонтопригодный, да и запчастей на него хватает – а цены на них пониже, чем для японского оригинального агрегата.

Не забывайте, что вариаторы любят бережное к себе отношение. Их ресурс во многом зависит не только от чистоты масла, но и от режимов использования. Значительно ухудшают их здоровье светофорные гонки, внедорожная езда, а также буксировка прицепа или других автомобилей. Вариатор не любит как долгой езды с высокой скоростью, так и ползания в заторах – в обоих случаях ремень максимально изогнут и имеет минимальный контакт с одним из шкивов. И уж совсем этот агрегат (а точнее, его конусы) не жалует резкую остановку вращения колес – например, при зацепе после пробуксовки или при втыкании в бордюр.

Вариаторы Jatco JF016E и CVT18 от WanLiYang: что общего и в чем разница

Гидроблоки почти один в один совпадают с таковыми у Jatco JF016E.

Гидроблоки вариаторв CVT18 (слева) и Jatco JF016E.

У китайского вариатора тоже нет степ-мотора, который управлял бы давлением масла для изменения положения конусов. Гидравлика привода работает под контролем одинаковых линейных соленоидов‑регуляторов. Их главный враг – грязное масло.

Стальной штампованный поддон тоже расположен снизу. Он без проблем снимается, после чего открывается доступ к фильтру грубой очистки масла. А фильтр тонкой очистки, аналогично Jatco, расположен сбоку корпуса под отдельной крышкой.

По конфигурации пластиковый фильтр грубой очистки вариатора WLY отличается от металлического в японском вариаторе (на фото китайский – справа). А вот бумажный элемент фильтра тонкой очистки – идентичен и взаимозаменяем у обеих версий. Это значит, что в китайском агрегате можно использовать фильтр для автомобилей Nissan или Renault .

Фильтр грубой очистки «китайца» – справа.

Да и масло можно заливать то же самое, что и в вариаторы Jatco. При замене оно практически полностью вытекает через сливное отверстие – операция сложностей не представляет. А проводить ее лучше каждые 40 тысяч км.

У китайского вариатора точно такой же, как у Jatco, расположенный внутри корпуса масляный насос. И проблемы с ним после 100–120 тысяч км идентичные.

Масляный насос «китайца» идентичен японскому.

Редукционный клапан, по сути, простецкая деталь – подпружиненный поршень. Но из-за продуктов износа в смазке он быстро изнашивается с появлением задиров, начинает заедать и в конечном итоге заклинивает. Это приводит к некорректному давлению масла – и вариатор перестает нормально работать.

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