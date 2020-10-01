9 ошибок водителей, которые убивают вариатор

Эта коробка значительно капризнее к нагрузкам, чистоте и температуре рабочей жидкости, чем роботы и автоматы.

Вариатор — казалось бы, идеальный агрегат для передачи крутящего момента от мотора к колесам. Но этот тип коробки может оказаться наиболее капризным в эксплуатации, поэтому следует соблюдать несколько условий, чтобы агрегат «проходил» как можно дольше. Что надо и не надо делать с ним, напоминает «Российская газета».

1. Редко менять жидкость вариатора

Это опасная небрежность владельца, которая может привести к серьезным проблемам. Работа узла на старой рабочей жидкости, содержащей металлическую стружку и другие продукты износа, заметно сокращает ресурс ремня/цепи и конусов. Загрязненная жидкость может спровоцировать проскальзывание ремня на конусах вариатора. Поэтому нужно менять жидкость не реже, чем раз в 70 000 км пробега, да и жидкость подбирать той марки, которую рекомендует производитель автомобиля.

Не следует называть рабочую жидкость в вариаторе маслом. Это ошибка. Масло, по определению, — это вещество, служащее только для смазки, то есть для уменьшения трения. В вариаторе жидкость выполняет еще две функции, причем одна из них прямо противоположна смазке. В зоне контакта конусов с ремнем она должна обеспечивать повышенное трение, как бы склеивать поверхности. Кроме того, жидкость является рабочим телом для всех исполнительных механизмов. Посмотрите на канистру, например, с жидкостью CVT 2. Там написано CVT Fluid NS-2. Флюид — это жидкость!

2. Агрессивно водить

Вредно для вариатора, если владелец любит постоянно резко разгоняться и тормозить. Детали коробки так гораздо быстрее изнашиваются, и для капризного вариатора это может быть особенно критично. Не рекомендованы также и длительные поездки на высоких скоростях — такой стиль езды рано или поздно приговорит подшипники валов.

Материалы по теме Вариатор, так вот ты какой!..

3. Ездить с длительными пробуксовками

Особенно в тяжелых внедорожных условиях. В таких случаях обороты двигателя, связанного с вариатором, остаются примерно на одном уровне, меняются лишь передаточные числа CVT. Когда же одно или несколько колес наконец оказываются на твердой поверхности, скорость их вращения резко уменьшается. Происходит экстремальное воздействие на элементы коробки, они быстрее изнашиваются, возможен обрыв ремня вариатора.

4. Буксировать прицепы и сами машины с вариатором

Не рекомендуется на машинах с вариатором буксировать тяжелые прицепы и другие автомобили, особенно при движении в горку, потому что шкивы, ремень или цепь при этом сильно нагреваются. Если другого выхода нет и буксировка все же необходима, следует избегать резкого нажатия на газ.

Буксировать сам автомобиль с вариатором тоже вредно. Это допустимо лишь при включенном двигателе, иначе вариатор будет испытывать масляное голодание: ведомый вал будет вращаться от колес, и ремень или цепь «проточат» неподвижный и не смазываемый вал от двигателя. Словом, лучше всего воспользоваться эвакуатором.

5. Не прогревать вариатор перед поездкой зимой

Также нельзя зимой сразу трогаться с места в холодной машине, причем речь не только о моторе, но и о вариаторе. Иначе рабочая жидкость в нем останется слишком вязкой. В результате ремень или цепь могут проскальзывать, оставляя микрозадиры. Кроме того, увеличивается нагрузка на привод насоса вариатора. Рекомендуется прогревать вариатор в движении — зимой первые несколько километров ехать медленно, избегая резких стартов и ускорений.

Эксперт «За рулем» Алексей Ревин дополнил список еще четырьмя пунктами:

6. На ходу передвигать селектор вариатора в положение Р («Паркинг»)

Этого делать категорически нельзя, так же, как и в автомобилях с автоматической коробкой передач. Дело в том, что в положении «Паркинг» выходной вал вариатора механически стопорится зубом, заходящим в одну из прорезей зубчатого колеса, и происходит фиксация ведущих колес автомобиля на стоянке. Но если мы попробуем произвести подобную фиксацию во время движения, раздастся противный хруст, а детали будут интенсивно изнашиваться и даже могут сломаться.

Материалы по теме 8 заблуждений о вариаторах. И один реальный недостаток

7. Допускать засорение радиатора вариатора

К сожалению, не все автомобили с вариаторами снабжены радиатором охлаждения рабочей жидкости. Но если уж он есть, за его чистотой владелец должен следить тщательно. А если кто-то мечтает о внедорожных «подвигах», то такой радиатор следует обязательно установить.

8. Пренебрегать контролем уровня жидкости в вариаторе

На части автомобилей с вариаторами имеется щуп для проверки уровня жидкости. Им нужно периодически проверять уровень в тех температурных условиях, которые рекомендуют в инструкции. Там, где проверка уровня по щупу не предусмотрена, особенно внимательно нужно следить за потеками на корпусе вариатора, его радиаторе и соединительных трубках. При каждом ТО желательно проверять уровень жидкости в вариаторе, как рекомендовано при замене.

9. При замене жидкости не менять фильтры и не очищать магниты

При замене жидкости необходимо также менять фильтры тонкой и грубой очистки рабочей жидкости. Без замены этих расходников замена самой жидкости бесполезна. Поэтому необходимы вскрытие поддона, полная профилактика и очистка магнитов от железосодержащей стружки, которая особенно опасна для всех электромеханических узлов агрегатов.