14 способов угробить автомат: не повторяйте этих ошибок!

Испортить автоматическую коробку передач можно двумя основными способами — неправильно обслуживать и неправильно эксплуатировать. «За рулем» знает, как избежать неприятностей.

Автоматические коробки передач становятся все более и более популярными среди россиян. Агрегат считается достаточно надежным, но недостатки обслуживания и особенно неправильная эксплуатация довольно быстро могут вывести такую коробку передач из строя. Речь дальше пойдет в основном о классических гидромеханических автоматах. У вариаторов присутствуют некоторые особенности, но в целом очень много общего. А вот роботы с одним и двумя сцеплениями — это отдельный мир, который мы сегодня рассматривать не будем.

Неправильное обслуживание

1. Несвоевременная замена рабочей жидкости

Хотя часть производителей автомобилей с целью снижения стоимости владения не требуют замены жидкости в автомате, на самом деле это крайне необходимая процедура. Недаром сами производители коробок рекомендуют менять смазку не реже, чем через 60 тыс. км пробега. Масло утрачивает свойства, меняется его вязкость, растет количество продуктов износа, забиваются фильтры — все это негативно влияет на ресурс автомата.

2. Контроль за уровнем жидкости в АКП

Конечно, АКП — это не двигатель, «нормального угара» жидкости у нее не должно быть, но на немолодых коробках уровень масла может быть низким как из-за негерметичности уплотнений, так и вследствие неправильной оценки уровня при замене жидкости. Обратите внимание, что перелив так же опасен, как и недолив: высокий уровень вызывает вспенивание жидкости и сбои в работе гидроблока.

Трансмиссионная жидкость и обеспечивает передачу момента, и смазывает, и охлаждает, и создает нужное давление в исполнительных механизмах.

3. Смешивание несовместимых жидкостей или использование нерекомендованной жидкости

В случае с коробками передач доливать можно только совместимые жидкости. Если дело дойдет до замены и вы попытаетесь залить что-то неправильное, то смешивание жидкостей произойдет в пропорции один к одному, потому что очень большая часть старой жидкости останется в коробке и гидротрансформаторе. И все это даст осадок, коагулирует… Вам это надо?

Следите за совместимостью жидкостей для АКП.

4. Чистота радиатора АКП

Некоторые коробки передач настолько нагружены, что не могут обходиться без дополнительного радиатора охлаждения для рабочей жидкости. Залепленный грязью радиатор приводит к перегреву и быстрой деградации жидкости вплоть до полной потери ее рабочих свойств.

5. Излишнее увлечение защитой моторного отсека

Защита силового агрегата, если она имеет неудачную конструкцию, может не только предотвратить неприятности от дорожных неровностей, но и лишить АКП обдува во время движения, что непременно приведет к перегреву.

Неправильная эксплуатация

1. Неправильная парковка

Если автомобиль постоянно парковать на большом уклоне, то жертвой масляного голодания после запуска может стать не только двигатель, но и коробка передач.

Жидкость плохо подводится к заборнику насоса коробки. Ситуация усугубляется зимой, когда жидкость густеет под влиянием низких температур.

А еще важно при парковке на уклоне пользоваться ручным тормозом. Замечали, что если этого не сделать, бывает очень трудно перевести селектор АКП из положения «паркинг» в любое другое? Фиксатор в коробке закусывает всей силой скатывания автомобиля с уклона, вытягивается тросик привода управления коробкой — и здравствуй, проблемы с электрикой, вроде невключения фонарей заднего хода и несрабатывающего стартера.

При парковке на склоне обязательно используйте ручник. Причем стояночный тормоз затягивайте раньше, чем переведете селектор автомата в положение «паркинг».

2. С места в карьер

Некоторые модели автоматических коробок передач более чувствительны к нагрузкам в непрогретом состоянии, чем даже двигатели. Недопустимо сильно нагружать автомат до прогрева рабочей жидкости: выдавить может не только сальники, но и уплотнения в гидроблоке.

3. Пуск двигателя с буксира

Если попытаетесь завести машину с автоматом, что называется, «с толкача», разогнав машину в положении селектора N, а затем включив D, то с большой долей вероятности погубите коробку. Ведь в этот момент первичный вал не вращается, насос не создал давления масла. В результате все пойдет самым нерасчетным образом. Неизвестно, как включатся соленоиды, куда направится жидкость, какие фрикционы сработают…

Масляный насос автомата приводится цепью от первичного вала.

4. Нарушение правил буксировки

Еще со времен первой волны подержанных автомобилей, хлынувшей в нашу страну в самом начале 90-х, было известно правило буксировки автомобилей с автоматическими коробками передач «50 на 50». То есть скорость при буксировке выбираем скорость не выше 50 км/ч и едем не дальше чем на 50 км. Иначе из-за отсутствия смазки (насос-то не вращается) возможны задиры на трущихся поверхностях. Но, как и все в нашем мире, АКП становятся все более одноразовыми, так что правило смещается в сторону «30 на 30», а то и полного запрета буксировки. Все чаще производитель допускает только погрузку неисправной машины с автоматом на эвакуатор...

До мастерской машина, может, и доедет, но к неисправности двигателя добавится дефект АКП.

5. «Паркинг» в движении

Если передвинуть селектор в положение Р, когда автомобиль движется, можно сломать фиксатор положения «паркинг». Или, по крайней мере, стальная стружка от работы зуба фиксатора по шестерне блокировки пойдет в полость коробки.

Фиксатор «паркинга» коробки передач DP2. Выглядит массивно, но при щелканье «собачки» по шестерне появится крупная стружка…

6. Длительное буксование в грязи

Длительные пробуксовки, когда автомобиль десятки минут не может вырваться из грязевого, песчаного или снегового плена, приведут к перегреву жидкости, подгоранию фрикционов и переходу коробки в аварийный режим. Крайне вредно, если вы при этом попытаетесь выехать враскачку, быстро переводя селектор из D в R и наоборот. Этот прием, пришедший из мира механических коробок передач, быстро угробит ваш автомат. Нужно обеспечивать паузу между переключениями, но тогда и раскачки не видать.

Буксовать в грязи — верный способ вывести автоматическую коробку передач из строя.

7. Использование коробки передач на пределе крутящего момента

Буксировка тяжелого прицепа — это еще цветочки по сравнению с буксировкой другого автомобиля. Еще более пагубным для здоровья АКП может быть только вытягивание из грязи/снега застрявшего автомобиля.

8. Спортивные наклонности

Дрифт на автомобиле с АКП — прямой путь отправить коробку передач на свалку. Некоторые водители-«спортсмены» любят также зажать педаль тормоза в режиме D, наращивая одновременно обороты двигателя. Затем, отпустив тормоз, резко сорваться с места под дым, идущий из-под колес. Удачи вам, ребята!

Жизнь АКП в таких условиях измеряется минутами.

9. Механическое повреждение

При езде по буеракам на неподготовленном автомобиле повредить картер АКП проще, чем корпус механической коробки передач. При этом даже небольшая вмятина на поддоне может привести к перебоям в подаче жидкости. Исход понятен?

Комментарий специалиста

Ведущий специалист фирмы по ремонту автоматических коробок передач ООО «ТАХО-ТРАНСМИШНС» Роман Ковтун.

Если вы хотите долго и успешно эксплуатировать автомобиль с автоматической гидромеханической коробкой передач, то вам необходимо соблюдать три самых главных условия:

1. Своевременно менять масло в АКП, причем в тяжелых условиях эксплуатации даже чаще, чем предписано.

2. Следить за уровнем рабочей жидкости. Проверять его перед дальними путешествиями и смотреть, нет ли пятен под автомобилем.

3. Понимать, что классический автомат не любит спортивной езды.

Выводы

Автоматическая коробка передач незаменима в современном мегаполисе, да и в других условиях эксплуатации помогает водителю. Но, будучи сложным устройством, она нуждается в заботливом отношении — правильном обслуживании и эксплуатации. Тогда она долго сможет радовать владельца плавными переключениями и спорой работой.