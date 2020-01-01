Когда сломается вазовский вариатор?

Изначально этот вариатор разрабатывался для японских кей-каров, которые едва ли не вдвое легче Лады. Эксперт объяснил, достаточный ли запас прочности у агрегата.

Около года назад на автомобили Волжского автомобильного завода стали устанавливать вариатор JF015E производства японской фирмы Jatco. Устройство это далеко не новое, впервые на машинах альянса его стали применять более 10 лет назад. Он устанавливался на множество моделей Renault и Nissan. Среди них — Qashqai, Juke, Sentra, Tiida, Arkana, Fluence, Kaptur, Megane.

Особенности конструкции

В отличие от всех остальных вариаторов разработки фирмы Jatco, у которых все изменение передаточного отношения происходит за счет работы ремня на разных радиусах конусов, в JF015E ряд передаточных отношений конусов используется дважды. Такое необычное техническое решение реализовано благодаря двухрядному планетарному механизму, обеспечивающему две передачи для движения вперед. Диапазон работы этих передач немного перекрывается. При разгоне средней интенсивности примерно до 60 км/ч работает первая ступень, а после — вторая. На режимах разгона с полностью нажатой педалью газа этот момент переключения смещается в сторону больших скоростей. Кстати, как происходит это переключение, зависит от программного обеспечения, подбираемого к каждой модели автомобиля.

Зависимость передаточного отношения вариатора JF015E (CVT7) от скорости и нагрузки. Диапазон работы первой (красный сектор) и второй (синий сектор) передач.

Подмоченная репутация

Владельцы автомобилей с вариаторами CVT7, произведенными до модернизации 2015 года, порой имели много проблем. Агрегат считался капризным и не всегда беспроблемно эксплуатировался больше 100 000 км. При резкой манере езды и отсутствии грамотного обслуживания сложности могли начаться еще до 50 000 км пробега.

Основные дефекты вариатора JF015E (CVT7), начиная с самых массовых:

1. Разрушение подшипника входного вала. Шариковый подшипник с небольшой допустимой нагрузкой разрушался, зачастую, задолго до окончания гарантийного срока. Шум от него хорошо слышен в нейтрали и паркинге при работающем двигателе. По мере набора скорости хуже различим на фоне других шумов.

2. Разрушение подшипников конусов. Звук слышен на нейтрали и паркинге потому, что, в отличие от других моделей вариаторов, конусы вращаются всегда при работающем двигателе, ведь фрикционы включения передач расположены после блока конусов. Благодаря таким особенностям шумы от разрушения подшипников входного вала и конусов диагностируются очень хорошо на слух.

3. Обрыв солнечной шестерни. Эта часть планетарного механизма отвечает за движение вперед. Машина теряет возможность ехать вперед, но может отползти назад. По опыту, такие разрушения могут начаться при пробегах в несколько десятков тысяч километров.

4. Разрушение планетарного механизма. Дефект возникает обычно при сравнительно больших пробегах приближающихся к 100 000 км.

5. Нарушение работы гидроблока. Это вызывает неверное натяжение и, соответственно, пробуксовку ремня. Пробуксовка ремня увеличивает количество продуктов износа в рабочей жидкости, что ухудшает ситуацию. В результате окончательно зависают клапаны гидроблока и насоса.

Сам по себе гидроблок достаточно надежен, но часто становиться жертвой металлических частиц, нарушающих его работу.

6. Срыв барабана, по которому датчик определяет обороты вала — сбивается алгоритм работы вариатора.

Все вышеперечисленные дефекты особенно часто возникали у вариаторов, выпущенных до 2015 года. Потом постепенно было внедрено несколько модернизаций, но достоверной информации о том, в каком порядке и на какие машины устанавливалась модернизированная версия нет. Можно уверенно сказать лишь то, что подшипник входного вала повсеместно заменили роликовым, имеющим гораздо больший ресурс. А еще усилили солнечную шестерню, но устанавливают такую далеко не на все автомобили.

Гаражный миф

Бытует мнение, что вариатору на Весте и Иксрее живется легче, потому что это — автомобили малого класса. Но снаряженная масса Весты с ниссановским мотором Н4М и вариатором составляет 1230 кг. Не так уж и мало. К примеру, кроссовер Nissan Juke легче всего на 5 кг, а Renault Kaptur тяжелее Весты на 50 кг. В общем, я бы не стал делать скидок на малость и легкость Лады.

Компактный ниссановский кроссовер с таким же силовым агрегатом, имеет даже меньшую, чем у Весты, снаряженную массу.

Что показало вскрытие?

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На товарные автомобили Lada Vesta устанавливают вариаторы, у которых из отмеченных слабых мест устранено только одно: на входном валу установлен роликовый подшипник. Тут все хорошо. Но солнечная шестерня тоненькая, не усиленной конструкции. И ремень применен самой слабой, 72-й серии. Артикул детали 901072. Все остальные конструктивные недочеты вариатора тоже сохранились.

Надо признать, что ресурс вариатора на Весте вряд ли будет больше, чем на Nissan Juke. Можно рассчитывать как минимум на 100 000 км беспроблемного пробега.

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Прежде всего, не пренебрегать заменой жидкости в вариаторе. Сервисмены рекомендуют делать это не реже чем раз в 45 000 км пробега. При этом инструкция к машине советует делать это после 120 000 км пробега. Причем замену следует делать полноценную, с тремя вытеснениями, заменой фильтра тонкой очистки, промывкой фильтра грубой очистки. Обязательно нужно избавить от прицепившихся частиц два магнита в поддоне. Еще сервисмены советуют применять жидкость NS-2 вместо рекомендованной инструкцией NS-3.

Ну и, конечно, — бережная эксплуатация. Не стартовать с каждого светофора как в последний раз, не буксовать подолгу в грязи и стараться не перегружать трансмиссию в сильную жару.

В комментариях поделитесь, какие у вас были проблемы с вариатором JF015E?