Вариатор, так вот ты какой!..

Одни и те же термины зачастую имеют абсолютно разные толкования. У вариатора их минимум три.

Сегодня это слово чаще всего употребляют в разговоре о бесступенчатой трансмиссии . В политехнических словарях так называют механизм для бесступенчатого регулирования передаточного отношения между приводом и исполнительным устройством. Однако есть еще пара других толкований этого термина.

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Например, применительно к автомобильному газобаллонному оборудованию вариатором называют устройство, увеличивающее угол опережения зажигания по сравнению с «бензиновым» вариантом . Октановое число пропан-бутана выше, чем бензина, а потому смесь надо поджигать раньше.

Полвека назад вариатор был составной частью практически любой контактной системы зажигания. Так называли термозависимое сопротивление, подключаемое последовательно с катушкой зажигания . При малых частотах вращения вариатор, нагреваясь, повышал сопротивление цепи, ограничивая нагрев катушки. А с ростом оборотов он остывал, позволяя катушке набирать необходимую энергию за счет роста тока. Кроме того, в некоторых автомобилях вариатор при пуске закорачивался специальным реле, что позволяло даже при просадке напряжения в бортсети обеспечивать формирование нормального искрового разряда.

8 заблуждений о вариаторах (и один реальный недостаток) — тут.

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