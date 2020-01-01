Надо ли вам переходить на ГБО? Вот правильная форма расчета!

Цена на газ привлекательна. Но, даже не касаясь всех технических и эксплуатационных проблем, вызванных переходом на газовое топливо, можно отметить, что окупается такая процедура не сразу. Рассчитать экономию можно на сайтах многих фирм — установщиков газобаллонного оборудования. Но далеко не всегда их формулы объективны.
Самая затратная часть при переходе на ГБО — покупка газобаллонного оборудования. Комплект с установкой обойдется примерно в 28 000 — 40 000 рублей, в зависимости от комплектующих.
А еще, как правило, расход газа несколько больше (в среднем на 10%), чем бензина.
Пример расчетов экономической выгоды при переходе на газ для автомобиля B-класса (Nissan Almera, Lada Largus).
|
|
Бензин
|
Газ
|
Примечание
|
Расход, л/100 км
|
11,00
|
12,10
|
Фактический эксплуатационный расход
|
Цена, руб./л
|
45,00 р.
|
22,50 р.
|
|
Пробег на бензине, %
|
|
12%
|
|
ТО ГБО, руб./км
|
|
0,40 р.
|
Стоимость ТО / межсервисный интервал (4000 руб. каждые 10 000 км = 0,4)
|
Перепробег, %
|
|
3%
|
Перепробег, связанный с удаленностью газовой заправки
|
Стоимость км (топливо), руб.
|
4,95 р.
|
2,72 р.
|
|
Стоимость км, кроме топлива, руб.
|
4,95 р.
|
5,35 р.
|
Эксплуатационные затраты на километр пути за вычетом расходов на топливо
|
Стоимость км с учетом пробега на бензине и перепробега
|
9,90 р.
|
8,59 р.
|
Стоимость «приведенного» километра с учетом перепробега
|
Общая экономия, руб./км
|
|
1,31 р.
|
С учетом всего вышеперечисленного
|
Стоимость установки ГБО, руб.
|
|
40 000,00 р.
|
|
Окупаемость, км
|
|
30 534
|
|
Общий пробег, км
|
|
200 000
|
Планируемый пробег на автомобиле после установки ГБО
|
Чистая экономия, руб.
|
|
222 001,20 р.
|
|
Чистая экономия, руб./км
|
|
1,11 р.
|
С учетом стоимости установки ГБО
Имейте в виду, что эти цифры максимально приближены к реальности, потому что учтен перепробег для поездок на заправку и расходы на бензин, который даже с ГБО не равен нулю. Вы можете скачать таблицу по ссылке ниже, заполнить помеченные желтым поля по своему усмотрению и получить результат для своего автомобиля.
Скачать интерактивную таблицу для расчета экономической выгоды перехода на ГБО
Напишите в комментариях о своем опыте использования ГБО и результатах расчетов.