Надо ли вам переходить на ГБО? Вот правильная форма расчета!

«За рулем» помогает рассчитать экономическую выгоду при переходе на ГБО. Достаточно ввести несколько параметров.

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Цена на газ привлекательна. Но, даже не касаясь всех технических и эксплуатационных проблем, вызванных переходом на газовое топливо, можно отметить, что окупается такая процедура не сразу. Рассчитать экономию можно на сайтах многих фирм — установщиков газобаллонного оборудования. Но далеко не всегда их формулы объективны.

Самая затратная часть при переходе на ГБО — покупка газобаллонного оборудования. Комплект с установкой обойдется примерно в 28 000 — 40 000 рублей, в зависимости от комплектующих.

Компоненты системы питания сжиженным газом четвертого поколения: 1 — фильтр паровой фазы; 2 — датчик абсолютного давления; 3 — блок управления; 4 — жгут проводов системы управления; 5 — переключатель режимов; 6 — мультиклапан; 7 — тороидальный баллон; 8 — заправочный клапан; 9 — редуктор; 10 — блок газовых форсунок.

А еще, как правило, расход газа несколько больше (в среднем на 10%), чем бензина.

Пример расчетов экономической выгоды при переходе на газ для автомобиля B-класса (Nissan Almera, Lada Largus).

Бензин Газ Примечание Расход, л/100 км 11,00 12,10 Фактический эксплуатационный расход Цена, руб./л 45,00 р. 22,50 р. Пробег на бензине, % 12% ТО ГБО, руб./км 0,40 р. Стоимость ТО / межсервисный интервал (4000 руб. каждые 10 000 км = 0,4) Перепробег, % 3% Перепробег, связанный с удаленностью газовой заправки Стоимость км (топливо), руб. 4,95 р. 2,72 р. Стоимость км, кроме топлива, руб. 4,95 р. 5,35 р. Эксплуатационные затраты на километр пути за вычетом расходов на топливо Стоимость км с учетом пробега на бензине и перепробега 9,90 р. 8,59 р. Стоимость «приведенного» километра с учетом перепробега Общая экономия, руб./км 1,31 р. С учетом всего вышеперечисленного Стоимость установки ГБО, руб. 40 000,00 р. Окупаемость, км 30 534 Общий пробег, км 200 000 Планируемый пробег на автомобиле после установки ГБО Чистая экономия, руб. 222 001,20 р. Чистая экономия, руб./км 1,11 р. С учетом стоимости установки ГБО

Имейте в виду, что эти цифры максимально приближены к реальности, потому что учтен перепробег для поездок на заправку и расходы на бензин, который даже с ГБО не равен нулю. Вы можете скачать таблицу по ссылке ниже, заполнить помеченные желтым поля по своему усмотрению и получить результат для своего автомобиля.

Напишите в комментариях о своем опыте использования ГБО и результатах расчетов.