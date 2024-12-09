Лада Веста 1.8 против недорогих китайских седанов — большой тест
Марка Jetta создана в Китае в рамках совместного предприятия между концернами FAW и Volkswagen. Седан VA3 – это чуть переработанный Rapid/Polo, некогда сильный конкурент Весте.
А Geely Emgrand с Ладой мы уже сравнивали, и он ее по баллам опередил. Но то была Веста 1.6 с механикой – а теперь у нас машина с мотором 1.8, вариатором и богатым оснащением.
Цена вопроса
Даже год назад цены на Emgrand кусались – от 2,0 до 2,48 млн рублей. Сейчас ситуация усугубилась: за «базу» придется выложить 2,11 млн, а топ-исполнение (у нас как раз такая машина) обойдется уже в 2,64 млн. Добавив всего 60 тысяч, можно взять более крупный и богато оснащенный Chery Arrizo 8.
|Geely Emgrand
Представлен в Китае три года назад. В основе лежит платформа ВМА, известная по кроссоверу Coolray. Импортируют из Китая.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый
1.5 (122 л. с.) от 2 112 990 ₽
|Лада Веста
На конвейере с 2015 года. Модернизированный вариант NG показали в 2022 году, но полноценный выпуск начали только год спустя.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые
1.6 (106 л. с.) от 1 525 000 ₽
1.8 (122 л. с.) от 1 600 000 ₽
|Jetta VA3
Седан представляет собой видоизмененный вариант лифтбеков Skoda Rapid/Volkswagen Polo. Сделано в Китае.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновый
1.5 (113 л. с.) от 1 928 000 ₽
Ну или повернуться в сторону Весты. Она тоже подорожала, но в самой богатой версии цена седана удержалась ниже двух миллионов (1,96 млн рублей). При этом у нее новый силовой агрегат (мотор 1.8 + вариатор), противотуманки с подсветкой поворотов, передний парктроник, автоматически складываемые зеркала, датчики света и дождя, обогрев форсунок стеклоомывателей и сидений второго ряда, задний подлокотник. Плюс мониторинг слепых зон – впервые в нашем автопроме!
Как на их фоне смотрится Jetta? Если смотреть на ценник, то привлекательно. За стартовую версию с механикой просят 1,93 млн рублей. А за богатый вариант с автоматом – 2,02 млн. На фоне китайских одноклассников цены хороши. Но чудес не бывает.
Агрегатное состояние
Двигатель 1.5 семейства EA211 Evo был показан в 2016 году, однако с ним машины в России официально не продавали. Причина – опасения за надежность. У него были турбокомпрессор с изменяемой геометрией, система деактивации цилиндров, работа по экономичному циклу Миллера.
Jetta VA3
Но на VA3 этот мотор всех перечисленных конструктивных изяществ лишен. В атмосферном виде он развивает скромные 110 л. с. и 145 Н·м. Однако благодаря скорострельному шестиступенчатому автомату в городе особого недостатка в динамике не ощущаешь. «Сердечная недостаточность» начинает чувствоваться лишь после 80 км/ч.
Geely Emgrand
Мотор 1.5 у Geely помощнее: 122 л. с. и 152 Н·м, но Emgrand ничуть не быстрее VA3. Управлять динамикой даже сложнее, ибо автомат (тоже шестиступенчатый) переключается не всегда предсказуемо. Иногда после легкого притормаживания надеешься спокойно катить дальше, а машина вдруг врубает пониженную передачу. Утомляет. Да и движок рычит громче остальных.
Лада Веста
В распоряжении «вариаторной» Весты тоже 122 «лошади», однако крутящий момент выше – 170 Н·м. И это чувствуется – она охотнее ускоряется с самых «низов». Да и на «верхах» не скисает. Так что динамику Лады мы оценили выше. Порой даже хочется поумерить нервозность – слишком уж резок рывок после нажатия педали на малых оборотах.
Расклад по расходу топлива оказался в пользу иномарок – 8,0–8,5 л/100 км, это на пол-литра меньше Весты. К слову, у нее, как и в прошлый раз, некорректно работал датчик уровня топлива: показывает, что бак заполнен на 2/3, а бензина в него заливаешь 30 л – больше чем полбака. Пора бы уже вазовцам победить болячку.
Скромность не украшает
Даже топ-версия VA3 воспринимается бедной. Двери захлопываются идеально четко, даже слегка породисто. Однако в салоне эту породистость надо искать под лупой.
Дело не только в дубовом пластике, но и в дизайне 20‑летней давности. У руля нет регулировки по вылету. Монохромный экран трипкомпьютера лупит ярко-красным. Нет площадки для телефона. Блок управления микроклиматом озадачил ползунком рециркуляции – это точно машина XXI века? А, да, точно – медиасистема с 8‑дюймовым экраном поддерживает Apple CarPlay.
Jetta VA3
При этом – отсутствие подсветки в бардачке и козырьках, потолочные ручки без микролифта, лысый руль без кнопок и кожаной обивки. Теплые опции? Мечтать не вредно.
Обзорность хромает. Боковые зеркала мелкие. Задней камеры нет – а даже в Гранте она уже появилась.
Geely Emgrand
Где VA3 лидирует, так это в просторе на втором ряду – вдвоем тут будет вольготнее всего. У Весты маловат запас по высоте, а Эмгранду хотелось бы добавить места для коленей и ступней.
Накинули было Джетте лишний балл за более емкий, чем у Лады и Geely багажник, но отыграли назад, ибо выяснилось, что спинка второго ряда в Джетте не складывается. Лоу-кост в концентрированном виде…
Лада Веста
Стабилизируй это
Год назад Веста на подмерзших дорожках заставляла осторожничать – система стабилизации тогда не ставилась. Наконец-то она вернулась в оснащение, причем в базовое. Настроена система по-боевому – дает чуть буксануть, в S‑образных связках резко не одергивает.
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