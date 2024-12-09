Лада Веста 1.8 против недорогих китайских седанов — большой тест

Обновленная Лада Веста получила вариатор и некоторые потерянные ранее опции. Но и конкуренция растет: помимо популярного седана Geely Emgrand примерно за те же деньги можно взять седан Jetta VA3. Кто лучше, надежнее и выгоднее, выяснили эксперты «За рулем».

Марка Jetta создана в Китае в рамках совместного предприятия между концернами FAW и Volkswagen. Седан VA3 – это чуть переработанный Rapid/Polo, некогда сильный конкурент Весте.

А Geely Emgrand с Ладой мы уже сравнивали, и он ее по баллам опередил. Но то была Веста 1.6 с механикой – а теперь у нас машина с мотором 1.8, вариатором и богатым оснащением.

Цена вопроса

Даже год назад цены на Emgrand кусались – от 2,0 до 2,48 млн рублей. Сейчас ситуация усугубилась: за «базу» придется выложить 2,11 млн, а топ-исполнение (у нас как раз такая машина) обойдется уже в 2,64 млн. Добавив всего 60 тысяч, можно взять более крупный и богато оснащенный Chery Arrizo 8.

Лада Веста, Geely Emgrand и Jetta VA3

Geely Emgrand

Представлен в Китае три года назад. В основе лежит платформа ВМА, известная по кроссоверу Coolray. Импортируют из Китая.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый

1.5 (122 л. с.) от 2 112 990 ₽ Лада Веста

На конвейере с 2015 года. Модернизированный вариант NG показали в 2022 году, но полноценный выпуск начали только год спустя.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые

1.6 (106 л. с.) от 1 525 000 ₽

1.8 (122 л. с.) от 1 600 000 ₽ Jetta VA3

Седан представляет собой видоизмененный вариант лифтбеков Skoda Rapid/Volkswagen Polo. Сделано в Китае.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновый

1.5 (113 л. с.) от 1 928 000 ₽

Ну или повернуться в сторону Весты. Она тоже подорожала, но в самой богатой версии цена седана удержалась ниже двух миллионов (1,96 млн рублей). При этом у нее новый силовой агрегат (мотор 1.8 + вариатор), противотуманки с подсветкой поворотов, передний парктроник, автоматически складываемые зеркала, датчики света и дождя, обогрев форсунок стеклоомывателей и сидений второго ряда, задний подлокотник. Плюс мониторинг слепых зон – впервые в нашем автопроме!

Как на их фоне смотрится Jetta? Если смотреть на ценник, то привлекательно. За стартовую версию с механикой просят 1,93 млн рублей. А за богатый вариант с автоматом – 2,02 млн. На фоне китайских одноклассников цены хороши. Но чудес не бывает.

Агрегатное состояние

Двигатель 1.5 семейства EA211 Evo был показан в 2016 году, однако с ним машины в России официально не продавали. Причина – опасения за надежность. У него были турбокомпрессор с изменяемой геометрией, система деактивации цилиндров, работа по экономичному циклу Миллера.

Jetta VA3

Управляемость VA3 порадовала – фольксвагеновское шасси дает о себе знать.

Двигатель EA211 Evo – с цепным приводом ГРМ. Резиновый уплотнитель проложен только сзади. Машина еще не видела нашей слякоти, а мотор уже замызганный. В отличие от родственных лифтбеков Polo/Rapid, снизу силовой агрегат Джетты ничем не прикрыт. Днище промазано толстым слоем пластизоля – дополнительный антикор можно не наносить.

Но на VA3 этот мотор всех перечисленных конструктивных изяществ лишен. В атмосферном виде он развивает скромные 110 л. с. и 145 Н·м. Однако благодаря скорострельному шестиступенчатому автомату в городе особого недостатка в динамике не ощущаешь. «Сердечная недостаточность» начинает чувствоваться лишь после 80 км/ч.

Geely Emgrand

Баланс между управляемостью и комфортом у Эмгранда чуть сдвинут в сторону последнего.

В отличие от соперников, двигатель Эмгранда – с непосредственным впрыском. Как и у Весты, привод ГРМ осуществляется ремнем. Мощность у них одинакова (122 л. с.), но инженеры Geely добились ее при меньшем рабочем объеме – 1,5 л. У Geely в «базе» идет пластиковый пыльник силового агрегата c прорезями для масляного фильтра и сливной пробки. Антикор на днище нанесен не без проплешин.

Мотор 1.5 у Geely помощнее: 122 л. с. и 152 Н·м, но Emgrand ничуть не быстрее VA3. Управлять динамикой даже сложнее, ибо автомат (тоже шестиступенчатый) переключается не всегда предсказуемо. Иногда после легкого притормаживания надеешься спокойно катить дальше, а машина вдруг врубает пониженную передачу. Утомляет. Да и движок рычит громче остальных.

Лада Веста

Шасси у Весты неплохое. Однако до импортозамещения оно было отличным.

Мотор 1.8 недавно усовершенствовали. Ради уменьшения масложора поменяли поршневые кольца, маслосъемные колпачки, модернизировали втулки клапанов. Кроме того, установили другие форсунки, перекомпоновали картер и топливную магистраль.

В распоряжении «вариаторной» Весты тоже 122 «лошади», однако крутящий момент выше – 170 Н·м. И это чувствуется – она охотнее ускоряется с самых «низов». Да и на «верхах» не скисает. Так что динамику Лады мы оценили выше. Порой даже хочется поумерить нервозность – слишком уж резок рывок после нажатия педали на малых оборотах.

Расклад по расходу топлива оказался в пользу иномарок – 8,0–8,5 л/100 км, это на пол-литра меньше Весты. К слову, у нее, как и в прошлый раз, некорректно работал датчик уровня топлива: показывает, что бак заполнен на 2/3, а бензина в него заливаешь 30 л – больше чем полбака. Пора бы уже вазовцам победить болячку.

Скромность не украшает

Даже топ-версия VA3 воспринимается бедной. Двери захлопываются идеально четко, даже слегка породисто. Однако в салоне эту породистость надо искать под лупой.

Дело не только в дубовом пластике, но и в дизайне 20‑летней давности. У руля нет регулировки по вылету. Монохромный экран трипкомпьютера лупит ярко-красным. Нет площадки для телефона. Блок управления микроклиматом озадачил ползунком рециркуляции – это точно машина XXI века? А, да, точно – медиасистема с 8‑дюймовым экраном поддерживает Apple CarPlay.

Jetta VA3

Черный блок модуля ЭРА-ГЛОНАСС на белом потолке, что бельмо на глазу. Приборы Джетты словно возвращают нас на 20 лет назад. Но читаются ведь отлично!

Интерьер Джетты старомоден и отделан скромно – мягких материалов почти нет. Автомат работает здорово – другим наука! Руль без кнопок – для управления «музыкой» приходится отвлекаться от дороги.

Я уж и забыл, когда на китайской машине не было запуска двигателя кнопкой… Импульсный режим полагается только водительскому стеклоподъемнику, да и то лишь на опускание.

При этом – отсутствие подсветки в бардачке и козырьках, потолочные ручки без микролифта, лысый руль без кнопок и кожаной обивки. Теплые опции? Мечтать не вредно.

Обзорность хромает. Боковые зеркала мелкие. Задней камеры нет – а даже в Гранте она уже появилась.

Geely Emgrand

Виртуальная панель приборов Geely Emgrand не позволяет менять конфигурацию шкал, что странно. В тестовой тройке только Emgrand может предложить климат-контроль вместо кондиционера.

Интерьер Geely – самый добротный и уютный. Ничто не раздражает.

Прогресс: медиасистема Джили получила поддержку Apple CarPlay. Теперь дело за Android Auto. Шестиступенчатый автомат Эмгранда чуть суетлив, но чрезмерных рывков не допускает.

Где VA3 лидирует, так это в просторе на втором ряду – вдвоем тут будет вольготнее всего. У Весты маловат запас по высоте, а Эмгранду хотелось бы добавить места для коленей и ступней.

Накинули было Джетте лишний балл за более емкий, чем у Лады и Geely багажник, но отыграли назад, ибо выяснилось, что спинка второго ряда в Джетте не складывается. Лоу-кост в концентрированном виде…

Лада Веста

Цифровая панель приборов – прерогатива топ-версии Techno. Флагманская медиасистема EnjoY Vision Pro щеголяет экраном на 10,4 дюйма, встроенными сервисами Яндекса и аж восемью динамиками. Пока Весте полагается только кондиционер. Климат-контроль появится в середине 2025 года.

Салон Весты стилистически почти не поменялся, но ощущается более дорогим благодаря обширному применению мягких пластиков. Китайский вариатор ладит с мотором 1.8 лучше, чем прежний Jatco с двигателем 1.6.

Стабилизируй это

Год назад Веста на подмерзших дорожках заставляла осторожничать – система стабилизации тогда не ставилась. Наконец-то она вернулась в оснащение, причем в базовое. Настроена система по-боевому – дает чуть буксануть, в S‑образных связках резко не одергивает.

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