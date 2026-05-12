Как подготовить систему охлаждения автомобиля к жаркому лету? Советы эксперта
Новый российский люксовый седан Senat 900: подробности

Эксперт Моржаретто оценил перспективы Senat 900: спрос обеспечат госструктуры и бизнес-такси, выпуск будет ограничен

В ближайшие недели в России дебютирует большой седан Senat 900, который будут выпускать в Санкт-Петербурге.  Эксперт Игорь Моржаретто поделился мнением о новинке. По его словам, цена на такой автомобиль стартует от 6 миллионов рублей.

«С одной стороны, это гораздо более приятная цена, чем у Aurus Senat, который стоит 40 млн плюс. С другой стороны, при такой цене эта новинка не будет соперничать напрямую с новой Volga», – отметил специалист. Он предположил, что если бы появился седан меньшего класса с передним приводом, то он бы напрямую конкурировал с Volga C50. Впрочем, Моржаретто не исключил появления такой модели в линейке Senat в будущем.

Спрос на премиальный седан Senat, по прогнозам эксперта, будет стабильным. Основными покупателями, как считает Моржаретто, станут государственные и муниципальные органы, а также компании, работающие в сфере бизнес- такси.

«В нашей стране назрела потребность в большом седане для руководителей высокого уровня», – заявил он.

При этом объем выпуска Senat 900, скорее всего, останется скромным.

«Потому что этот автомобиль не дешевый, и в первую очередь расчет делается на бюджетников», – пояснил Моржаретто. Тем не менее, он оценил перспективы модели как неплохие: «Ведь даже мэр большого города достоин такого автомобиля, а городов у нас много».

Первые серийные машины представят уже совсем скоро. Премьера нового российского бренда Senat состоится 4 июня в рамках ПМЭФ. Речь идет о полноразмерном представительском седане класса люкс. Под капотом окажется 3-литровый бензиновый V6 мощностью 326 лошадиных сил и крутящим моментом 450 Нм.

В оснащение войдут полный привод, адаптивная пневмоподвеска и набор доработок для эксплуатации в российских условиях. Производство модели Senat 900 развернут на мощностях бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге.

Источник:  Российская газета
Ушакова Ирина
Фото: Senat
12.05.2026 
