Названы самые беспроблемные семейные кроссоверы: список из 10 моделей

Chevrolet Blazer возглавил рейтинг самых надежных семейных кроссоверов 2026 года

Специалисты американского портала Topspeed составили рейтинг десяти самых беспроблемных семейных кроссоверов.

В основе анализа лежали сразу три источника: оценки качества и надёжности от J.D. Power, стоимость обслуживания по версии сервиса RepairPal, а также статистика по отзывным кампаниям от Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Безусловным лидером списка стал Chevrolet Blazer, набравший 85 баллов из 100 возможных. Помимо отличного показателя надёжности, эта модель оказалась ещё и весьма экономичной в плане регулярного обслуживания. Примечательно, что в истории Chevrolet Blazer не было зафиксировано ни одной отзывной кампании.

С таким же результатом – 85 баллов – на вторую строчку попал Kia Telluride. По мнению экспертов, этот автомобиль уже успел избавиться от большинства «детских болезней», которые были свойственны ему на старте продаж. Замыкает тройку Hyundai Palisade (84 балла). Несмотря на то, что нынешний год стал первым для нового поколения модели, специалисты прогнозируют высокую надёжность из-за хорошо знакомых силовых агрегатов. Правда, стоит учесть: этот кроссовер фигурирует сразу в трёх отзывных кампаниях.

В пятёрке лучших также оказались Nissan Pathfinder (84 балла) и Chevrolet Traverse (83 балла). Надёжность «Патфайндера» заметно выросла с 2022 года – именно тогда производитель заменил проблемный вариатор на классический автомат. Что касается Traverse, его рейтинг подрос после планового обновления в 2024 году.

Следом идёт Dodge Durango (83 балла). Текущее поколение этой модели выпускается уже 15 лет, так что все конструктивные недостатки давно устранены. Правда, и «подвох» тут есть: затраты на владение Durango за десять лет оказались самыми высокими во всём рейтинге. Далее расположились Toyota Grand Highlander (82 балла, два отзыва), Honda Passport (82 балла – кстати, самый дешёвый в годовом обслуживании), легендарный Toyota Highlander (82 балла) и замыкающий десятку Subaru Outback (81 балл).