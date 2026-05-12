Нештрафуемый порог в 20 км/ч: подарок автомобилистам или научно обоснованное решение?

Нештрафуемый порог скорости в 20 км/ч: зачем он нужен и какие риски для водителя

Почему порог – всего 20 км/ч? Слабо повысить до 30? А говорят, что его снизят до 10 км/ч… Или, того хуже, вообще отменят!

Удивительно, но факт: огромное число водителей искренне верят в то, что пресловутые 20 км/ч – это своего рода подачка от властей. Якобы таким образом можно спокойно соблюдать ПДД. Мы тут знаков понаставили, но это так, для виду – а вы гоняйте спокойно. За превышение до 20 км/ч вас не тронут.

Сразу скажем, что это не так. Наказать могут и за 10 км/ч!

Какое наказание за превышение на 10 км/ч?

Если, например, водитель превышает скорость на 10 км/ч и при этом допускает наезд на пешехода, который получил легкий вред здоровью, то такое превышение скорости трактуется как отягчающее обстоятельство.

Самый распространенный пример гораздо понятнее. Если камера отловила вас при скорости 85 км/ч вместо разрешенных 60 км/ч, то превышением будут считаться 25 км/ч, а вовсе не 5… Ограничение никто не отменял!

Тогда зачем придумали этот порог?

В старые-престарые времена, когда у гаишников только стали появляться первые радары, даже сложилась забавная практика: при ограничении 60 км/ч водителя штрафовали за скорость более 72 км/ч. Спидометр может врать примерно на 10%, еще столько же оставим на погрешности радара. Итого 60 плюс 12 – получаются 72 км/ч, от которых нарушителю никакими отговорками не отвертеться.

Собственно, по той же логике родился и нынешний нештрафуемый порог. До 2013 года он составлял 10 км/ч, но многие водители постоянно спорили с трактовкой ошибок. Чтобы сбавить напряженность подобного рода, порог подняли до 20 км/ч. Теперь абсолютно любые ссылки на неточность приборов уже выглядят несерьезно.

Какова погрешность радаров?

Смотрим ГОСТ Р 57144 2016 п 5.4., посвященный средствам контроля за дорожным движением. Там сказано следующее:

5.4 Предел допустимой абсолютной погрешности измерений скорости движения транспортных средств не должен превышать:

± 2 км/ч в диапазоне скоростей движения до 100 км/ч, ± 2% в диапазоне свыше 100 км/ч;

± 3 км/ч в диапазоне скоростей движения до 100 км/ч, ± 3% в диапазоне свыше 100 км/ч.

При этом диапазон измерений должен составлять от 20 до 250 км/ч. Берем максимальный порог погрешности в 3 км/ч. Умножаем на два (и камера, и спидометр), в сумме выходит около 7,5 км/ч. Однако же понятно, что за такую скорость отвечать придется практически при любой точности измерений: скорости свыше 130 км/ч у нас запрещены.

Какова погрешность спидометра?

Теперь разбираемся со спидометрами. Согласно ГОСТ 12936-2017, основная погрешность спидометра при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °C составляет:

для числовых отметок шкалы до 60 км/ч включительно – плюс 4 км/ч;

для отметок шкалы 80 + n · 20 км/ч (где n = 0, 1, 2, 3,...) – плюс (5 + n) км/ч

Обращаем внимание на то, что спидометр имеет право только завышать скорость, но не занижать ее. Поэтому, честно говоря, при нынешнем уровне развития техники хватило бы и прежнего порога в 10 км/ч. Приборы GPS можно оставить в покое: они к вопросу отношения не имеют.

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– Не повысить ли до 30 км/ч? Простите, а зачем? Нынешний порог обоснован технически, а простое увеличение нештрафуемого порога лишь породит беспредел на дорогах.

Можно напомнить, что за 2025 год на дорогах погибло 13,9 тысячи человек. Поэтому многие выступают как раз за понижение порога: ездили бы медленнее, было бы меньше аварий.

Вопрос то и дело всплывает на заседаниях различного уровня, но пока никаких изменений нет.