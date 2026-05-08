#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
9 мая
Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
Эксперты Лазарев и Семёнов назвали главные...
Интерьер Toyota Sequoia XK80
9 мая
Самый надежный внедорожник Toyota начали продавать в России: актуальные цены
В России появились в продаже новые Toyota...
Honda Accord
9 мая
Новый Accord только в 2030 году: Honda замораживает обновление бестселлеров
Honda задержит выпуск новинок из-за убытков в...

Удаляем весенние пятна с кузова: лучшие средства и лайфхаки

Как избавиться от следов битума, насекомых, древесной смолы и птичьего помета на ЛКП

Весной почки деревьев, падающие на машину, оставляют на кузове желтые пятна, удалить которые простейшими водными процедурами невозможно.

Рекомендуем
Самые ожидаемые в России новинки Пекинского автосалона (видео)

Особенно «стараются» тополя, тем более что их в городах очень много – хотя липа, каштан и другие деревья тоже способны испортить краску. Если лето жаркое и засушливое, то листья с тополей начинают опадать еще в августе, а на кончике черешка тоже выступает вредная капля смолы.

Застарелые следы древесной смолы могут так диффундировать в лакокрасочную поверхность, что избавиться от них поможет только абразивная полировка. Лучше удалять их свежими.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет
ЖУРНАЛ
НА ДОМ

Самые заметные повреждения смола наносит светлым лакокрасочным покрытиям – белым или серебристым.

Рекомендуем
Как заставить грязь бояться вашего автомобиля — все способы

На желтых, красных и темных автомобилях удалять приходится только некий клейкий выступ: вид он портит, когда становится черным от пыли.

Что еще почистить

Хорошие препараты должны «брать» капли битума, птичий помет и следы насекомых. Здесь та же закономерность: чем раньше их удалять, тем легче это сделать. Застаревшие битумные загрязнения оставляют следы на светлых кузовах. Птичий помет, долго пролежавший на краске, разрушает слой лака.

Хороший состав буквально всасывает в себя грязь, желтея на глазах.
Хороший состав буквально всасывает в себя грязь, желтея на глазах.
Если под рукой нет специального удалителя пятен, то поможет даже подсолнечное масло.
Если под рукой нет специального удалителя пятен, то поможет даже подсолнечное масло.

Что и как проверяли?

Подопытным кроликом стала редакционная Лада Ларгус. Загрязнитель подготовили заранее, дождавшись распускания в вазе с водой веток тополя. Эффективность средств проверяли как на свежих загрязнениях, так и на следах прошлогодней давности. Оценивали качество и скорость очистки, пенообразование, наличие запаха.

Cеточка на распылителе способствует образованию пены.
Cеточка на распылителе способствует образованию пены.

Средства-очистители — участники экспертизы «За рулем»

Рекомендуем
Как не навредить кузову на мойке – есть секрет!

Мы сосредоточили усилия на испытаниях качества очистки от тополиных почек и битума.

Для экспертизы приобрели десяток средств, обещающих одолеть древесную смолу быстро и эффективно.

Результаты наших испытаний относятся только к приобретенным образцам.

ACG Antitopol
ACG Antitopol

Средство для удаления тополиных почек и птичьего помета
Заявленный объем 500 мл
Примерная цена 240 ₽
Не рекомендовано использовать на нагретой поверхности. Распылитель двухрежимный. Запах слабый. Состав прозрачный, без пены. Загрязнения удаляет хорошо.
Итог – на «троечку»: можно брать при отсутствии лучшего ­варианта.

AVS Crystal AVK-057
AVS Crystal AVK-057

Очиститель тополиных почек и птичьего помета
Заявленный объем 250 мл
Примерная цена 380 ₽
Нельзя использовать на горячих поверхностях. Триггер нерегулируемый, но имеет запор. Запах неприятный. Чистит хорошо, но без пены.
Общее впечатление – на «тройку с минусом».

Kangaroo Profoam 5000
Kangaroo Profoam 5000

 Очиститель кузова
Заявленный объем 500 мл
Примерная цена 570 ₽
Горячих поверхностей не повреждает. Распылитель – с крышечкой, но от протекания при деформации баллончика она спасает плохо. Запах слабый. Пену не дает, но чистит хорошо.
Всё бы неплохо, но подтекающий баллончик портит картину.

Kerry KR-932
Kerry KR-932

Очиститель тополиных почек, птичьего помета и следов насекомых
Заявленная масса 332 г
Примерная цена 270 ₽
Противопоказаний к нагретым поверхностям нет. Запах слабый, терпимый. Состав дает обильную пену, которая на глазах вбирает в себя загрязнения.
Рекомендуем в первую очередь.

Lavr Ln2400
Lavr Ln2400

Антитополь очиститель кузова
Заявленный объем 125 мл
Примерная цена 410 ₽
Не рекомендуется наносить на нагретые поверхности. Практически без запаха. Распылитель кнопочный. Пену не дает. Чистит хорошо. Высока цена за единицу объема.
Общее впечатление – неплохое, можно использовать.

Удаляем весенние пятна с кузова: лучшие средства и лайфхаки
MAV

Очиститель битумных пятен и смол
Заявленные объем и масса 650 мл, 360 г
Примерная цена 270 ₽
Нагретых поверхностей не боится. Запах неприятный, хотя и не очень сильный. Пену не дает. Чистит хорошо.
Понравился, рекомендуем.

Удаляем весенние пятна с кузова: лучшие средства и лайфхаки
Red

Очиститель битумных пятен
Заявленный объем 520 мл (нетто 416 мл)
Примерная цена 580 ₽
Нельзя использовать на нагретых поверхностях. Запах отталкивающий. Пену не дает. Чистит хорошо.
Общее впечатление – «на троечку».

RF 14357N
RF 14357N

Очиститель следов тополиных почек и помета птиц
Заявленные объем и масса 500 мл, 490 г
Примерная цена 430 ₽
Противопоказаний к нагретым поверхностям нет. Слабый спиртовой запах. Двухрежимный распылитель. Предусмотрена сеточка для образования пены. Чистит хорошо.
Вполне можно использовать.

Удаляем весенние пятна с кузова: лучшие средства и лайфхаки
Skywash

Очиститель тополиных почек и птичьего помета
Заявленный объем 500 мл
Примерная цена 530 ₽
Не рекомендуется наносить на горячую поверхность. В комплект поставки входит губка, однако пользоваться ей неудобно: рвется. Запах слабый. Пены практически нет. Справляется со свежими загрязнениями, а на застарелых пасует. Флакон сильно подтекает.
Рекомендовать не можем.

Walnut WLN0036
Walnut WLN0036

Очиститель тополиных почек, птичьего помета и следов насекомых
Заявленный объем 500 мл
Примерная цена 440 ₽
Противопоказаний к нагретым поверхностям нет. Распылитель – двухрежимный. Запах слабый. Пены нет. Чистит хорошо.
Общее впечатление – хорошее, рекомендуем.

WOG Bug&Tar cleaner
WOG Bug&Tar cleaner

Универсальный очиститель кузова
Заявленный объем 520 мл
Примерная цена 670 ₽
Нежелательно использовать на горячих поверхностях. Запах неприятный. Пена обильная, чистит очень хорошо. Дороговато.
Итоговое впечатление – между «тройкой» и «четверкой».

«Жидкий ключ» – пример того, как многие составы абсолютно иного назначения порой справляются с посторонними задачами.
«Жидкий ключ» – пример того, как многие составы абсолютно иного назначения порой справляются с посторонними задачами.

Результаты экспертиза – сводная таблица и основные характеристики

Наименование

Распылитель

Применяемость на горячей поверхности

Наличие пены

ACG

триггерный

не рекомендовано

AVS

триггерный

не рекомендовано

Kangaroo

триггерный

противопоказаний нет

Kerry

аэрозоль

противопоказаний нет

+

Lavr

кнопочный

не рекомендовано

MAV

аэрозоль

противопоказаний нет

Red

аэрозоль

не рекомендовано

RF

триггерный

противопоказаний нет

+

Skywash

триггерный

не рекомендовано

±

Walnut

триггерный

противопоказаний нет

+

WOG

аэрозоль

не рекомендовано

+

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Рассекречен большой GAC S9 для России
Преемник Kia Rio встал на конвейер в Узбекистане
Названы ежегодные объемы производства кроссовера Лада Азимут

Вердикт

Рекомендуем
Внешней камере вашего авто нужен омыватель — какой выбрать? Сколько стоит?

Со свежими пятнами справились все средства, хотя и с разной скоростью. Эффектнее других повел себя состав Kerry, который буквально поглотил загрязнение своей обильной пеной. Хорошо показал себя и другой пенообразующий препарат – WOG Bug&Tar cleaner.

С пятнами годичной давности тяжело пришлось всем средствам, но спасовало только одно из них – Skywash.

А еще мы поняли, что для удаления загрязнения желательно использовать хорошую салфетку из микрофибры : она помогает препарату, не оставляя на лакокрасочной поверхности царапин.

  • Как закрепить смартфон в машине — выбрали лучший способ под каждую задачу.

Новый выпуск журнала на Ozon, Wildberries или Яндекс Маркет

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Ревин Алексей
Колодочкин Михаил
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 20925
08.05.2026 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
+1