Удаляем весенние пятна с кузова: лучшие средства и лайфхаки

Как избавиться от следов битума, насекомых, древесной смолы и птичьего помета на ЛКП

Весной почки деревьев, падающие на машину, оставляют на кузове желтые пятна, удалить которые простейшими водными процедурами невозможно.

Особенно «стараются» тополя, тем более что их в городах очень много – хотя липа, каштан и другие деревья тоже способны испортить краску. Если лето жаркое и засушливое, то листья с тополей начинают опадать еще в августе, а на кончике черешка тоже выступает вредная капля смолы.

Застарелые следы древесной смолы могут так диффундировать в лакокрасочную поверхность, что избавиться от них поможет только абразивная полировка. Лучше удалять их свежими.

Самые заметные повреждения смола наносит светлым лакокрасочным покрытиям – белым или серебристым.

На желтых, красных и темных автомобилях удалять приходится только некий клейкий выступ: вид он портит, когда становится черным от пыли.

Что еще почистить

Хорошие препараты должны «брать» капли битума, птичий помет и следы насекомых. Здесь та же закономерность: чем раньше их удалять, тем легче это сделать. Застаревшие битумные загрязнения оставляют следы на светлых кузовах. Птичий помет, долго пролежавший на краске, разрушает слой лака.

Хороший состав буквально всасывает в себя грязь, желтея на глазах. Если под рукой нет специального удалителя пятен, то поможет даже подсолнечное масло.

Что и как проверяли?

Подопытным кроликом стала редакционная Лада Ларгус. Загрязнитель подготовили заранее, дождавшись распускания в вазе с водой веток тополя. Эффективность средств проверяли как на свежих загрязнениях, так и на следах прошлогодней давности. Оценивали качество и скорость очистки, пенообразование, наличие запаха.

Cеточка на распылителе способствует образованию пены.

Средства-очистители — участники экспертизы «За рулем»

Мы сосредоточили усилия на испытаниях качества очистки от тополиных почек и битума.

Для экспертизы приобрели десяток средств, обещающих одолеть древесную смолу быстро и эффективно.

Результаты наших испытаний относятся только к приобретенным образцам.

ACG Antitopol Средство для удаления тополиных почек и птичьего помета

Заявленный объем 500 мл

Примерная цена 240 ₽

Не рекомендовано использовать на нагретой поверхности. Распылитель двухрежимный. Запах слабый. Состав прозрачный, без пены. Загрязнения удаляет хорошо.

Итог – на «троечку»: можно брать при отсутствии лучшего ­варианта. AVS Crystal AVK-057 Очиститель тополиных почек и птичьего помета

Заявленный объем 250 мл

Примерная цена 380 ₽

Нельзя использовать на горячих поверхностях. Триггер нерегулируемый, но имеет запор. Запах неприятный. Чистит хорошо, но без пены.

Общее впечатление – на «тройку с минусом». Kangaroo Profoam 5000 Очиститель кузова

Заявленный объем 500 мл

Примерная цена 570 ₽

Горячих поверхностей не повреждает. Распылитель – с крышечкой, но от протекания при деформации баллончика она спасает плохо. Запах слабый. Пену не дает, но чистит хорошо.

Всё бы неплохо, но подтекающий баллончик портит картину.

Kerry KR-932 Очиститель тополиных почек, птичьего помета и следов насекомых

Заявленная масса 332 г

Примерная цена 270 ₽

Противопоказаний к нагретым поверхностям нет. Запах слабый, терпимый. Состав дает обильную пену, которая на глазах вбирает в себя загрязнения.

Рекомендуем в первую очередь. Lavr Ln2400 Антитополь очиститель кузова

Заявленный объем 125 мл

Примерная цена 410 ₽

Не рекомендуется наносить на нагретые поверхности. Практически без запаха. Распылитель кнопочный. Пену не дает. Чистит хорошо. Высока цена за единицу объема.

Общее впечатление – неплохое, можно использовать. MAV Очиститель битумных пятен и смол

Заявленные объем и масса 650 мл, 360 г

Примерная цена 270 ₽

Нагретых поверхностей не боится. Запах неприятный, хотя и не очень сильный. Пену не дает. Чистит хорошо.

Понравился, рекомендуем.

Red Очиститель битумных пятен

Заявленный объем 520 мл (нетто 416 мл)

Примерная цена 580 ₽

Нельзя использовать на нагретых поверхностях. Запах отталкивающий. Пену не дает. Чистит хорошо.

Общее впечатление – «на троечку». RF 14357N Очиститель следов тополиных почек и помета птиц

Заявленные объем и масса 500 мл, 490 г

Примерная цена 430 ₽

Противопоказаний к нагретым поверхностям нет. Слабый спиртовой запах. Двухрежимный распылитель. Предусмотрена сеточка для образования пены. Чистит хорошо.

Вполне можно использовать. Skywash Очиститель тополиных почек и птичьего помета

Заявленный объем 500 мл

Примерная цена 530 ₽

Не рекомендуется наносить на горячую поверхность. В комплект поставки входит губка, однако пользоваться ей неудобно: рвется. Запах слабый. Пены практически нет. Справляется со свежими загрязнениями, а на застарелых пасует. Флакон сильно подтекает.

Рекомендовать не можем.

Walnut WLN0036 Очиститель тополиных почек, птичьего помета и следов насекомых

Заявленный объем 500 мл

Примерная цена 440 ₽

Противопоказаний к нагретым поверхностям нет. Распылитель – двухрежимный. Запах слабый. Пены нет. Чистит хорошо.

Общее впечатление – хорошее, рекомендуем. WOG Bug&Tar cleaner Универсальный очиститель кузова

Заявленный объем 520 мл

Примерная цена 670 ₽

Нежелательно использовать на горячих поверхностях. Запах неприятный. Пена обильная, чистит очень хорошо. Дороговато.

Итоговое впечатление – между «тройкой» и «четверкой».

«Жидкий ключ» – пример того, как многие составы абсолютно иного назначения порой справляются с посторонними задачами.

Результаты экспертиза – сводная таблица и основные характеристики

Наименование Распылитель Применяемость на горячей поверхности Наличие пены ACG триггерный не рекомендовано – AVS триггерный не рекомендовано – Kangaroo триггерный противопоказаний нет – Kerry аэрозоль противопоказаний нет + Lavr кнопочный не рекомендовано – MAV аэрозоль противопоказаний нет – Red аэрозоль не рекомендовано – RF триггерный противопоказаний нет + Skywash триггерный не рекомендовано ± Walnut триггерный противопоказаний нет + WOG аэрозоль не рекомендовано +

Вердикт

Со свежими пятнами справились все средства, хотя и с разной скоростью. Эффектнее других повел себя состав Kerry, который буквально поглотил загрязнение своей обильной пеной. Хорошо показал себя и другой пенообразующий препарат – WOG Bug&Tar cleaner.

С пятнами годичной давности тяжело пришлось всем средствам, но спасовало только одно из них – Skywash.

А еще мы поняли, что для удаления загрязнения желательно использовать хорошую салфетку из микрофибры : она помогает препарату, не оставляя на лакокрасочной поверхности царапин.

Как закрепить смартфон в машине — выбрали лучший способ под каждую задачу.

Новый выпуск журнала на Ozon, Wildberries или Яндекс Маркет