Как закрепить смартфон в машине — выбираем лучший способ под свои задачи

Эксперты «За рулем» назвали плюсы и минусы 10 держателей смартфонов

Вообще говоря, смартфон в автомобиле полулегален. Согласно нынешним ПДД, к нему даже руки тянуть опасно. Камеры научились отслеживать его в руке возле уха и не только. Однако смартфонами пользуются практически все водители: такова современная жизнь.

Зачем? Для ответов на звонки и для навигации. В таких случаях он может быть расположен как вертикально, так и горизонтально, причем в таких местах, куда камеры пока что не заглядывают. Таких зон две: или очень высоко, примерно в районе солнцезащитного козырька, или пониже, в районе колен.

Второй вариант – работа в качестве видеорегистратора. В этом случае смартфон должен располагаться горизонтально и смотреть прямо по курсу. При таком расположении он заметен снаружи, дотянуться до него тяжело, а при попытках ответить на звонок сбиваются настройки.

В итоге многие предпочитают эксплуатировать два смартфона: один для общения, а другой как видеорегистратор, порой даже без сим-карты. Навигатор может быть в каждом из них.

Как зафиксировать держатель смартфона в салоне – все способы

Присоска к ветровому стеклу

Лучше держат дорогие, более «липкие». Но есть народные рецепты, как усилить хватку: от сока чеснока до капли моторного масла. В принципе, никто не запрещает воспользоваться и универсальным клеем типа Момент. Его следы можно удалить без следа. Присоска пригодна для использования смартфона в качестве видеорегистратора, но сотрудники ДПС могут придраться к ухудшению обзора с водительского места.

Крепление к верхней плоскости передней панели

Чаще всего – благодаря липкому слою. Обычно на двусторонний скотч приклеивается нижняя, опорная часть держателя. В некоторых случаях способ пригоден для использования смартфона в качестве видеорегистратора. Недостаток – риск того, что пластик загрязнится частицами липкого слоя.

Навигатор и видеорегистратор в смартфоне, закрепленном на козырьке комбинации приборов, могут подойти рослым водителям, любящим высокую посадку.

Крепление к козырьку над комбинацией приборов

Подпружиненная лапка довольно крепко фиксирует держатель, но можно задеть смартфон при быстром рулении, особенно если баранка находится близко. Смартфон неизбежно перекрывает значительную часть обзора дороги перед автомобилем.

Строгое и компактное размещение смартфона на панели приборов. Жаль, видео­регистратора при этом не будет.

Держатель, цепляющийся крючком за ламель дефлектора

Здесь многое зависит от прочности дефлектора – иные дышат даже при нажатии пальцем, а другие позволяют зафиксировать кронштейн железобетонно.

Бесконтактная зарядка с крючком, цепляющимся за ламель дефлектора, требует приклеивания к смартфону стального кольца.

Разновидностью такого крепления является резиновая втулка с прорезями. Фиксация будет слабее, но и вероятность, что ламели уцелеют, выше. Важно подобрать ширину прорезей под дефлекторы именно вашей машины. При таком способе видеорегистратором смартфон быть не сможет.

Забавная кинематика гравитационного держателя хорошо удерживает смартфон. Но только в вертикальном положении.

Фиксация к солнцезащитному козырьку

Решение может быть достаточно надежным, однако расположение смартфона прямо перед лицом водителя не просто неудобно (снижает обзор), а еще и прямо запрещено ПДД. Теоретически можно воспользоваться козырьком пассажира, но и это вне закона, да и видеорегистратором телефон уже служить не сможет. Наконец, пользоваться козырьком по прямому назначению становится невозможно.

Смартфон на массивном кронштейне закреплен к пассажирскому солнцезащитному козырьку. Пассажир явно будет не в восторге.

Держатель, прикрепляемый к зеркалу заднего вида

Смартфон свисает снизу зеркала, как его продолжение. Запрещено ПДД, а по жизни применимо разве что на фургонах с глухой задней стенкой – там зеркало всё равно не используется.

Держатели смартфона – экспертиза «За рулем»

Автомобильный держатель для телефона на зеркало Примерная цена 500–700 ₽

Очень массивный кронштейн крепится к внутрисалонному зеркалу четырьмя захватами. Через длинную пластмассовую проставку телефон крепится пружинным захватом. Массивную конструкцию, не соответствующую ПДД, невозможно представить в салоне автомобиля. Гравитационный держатель к дефлектору Примерная цена500–550 ₽

Крепится к ламели дефлектора мягким резиновым зажимом, что снижает вероятность повреждения пластика. Смартфон фиксируется хорошо, устройство понравится любителям забавной механики.

Держатель магнитный с зарядкой и охлаждением Примерная цена 800–1200 ₽

Крепление – крючок за ламель воздуховода. Есть 15-ваттная беспроводная зарядка и встроенный вентилятор охлаждения. Телефон крепится с помощью магнитного кольца, закрепленного на нем. Сплошной диск применять нельзя – зарядка не пойдет! Владельцам смартфонов с бесконтактной зарядкой – понравится. Держатель к дефлектору Примерная цена 150–200 ₽

Маленькая, но сильная прищепка цепляется за ламель дефлектора, а смартфон крепится на магните. Подойдет любителям минимализма.

Держатель на панель приборов Примерная цена 600–700 ₽

На передней панели с помощью липкого слоя размещается довольно эстетичная плоская коробочка. Открыв крышку, можно закрепить смартфон под разными углами. Главное – чтобы он не влез в зону обзора ­водителя. Может понравиться любителям простых решений. Держатель на панели приборов Примерная цена 400–500 ₽

Металлический компактный кронштейн клеится к верхней части панели приборов на двусторонний скотч, а телефон держится за счет примагничивания стальной пластины, закрепленной на задней крышке. Среди «мира пластмасс» кусок блестящего металла чужероден, но приятен.

Крепление к солнцезащитному козырьку Примерная цена 400–600 ₽

Мощная прищепка так плотно сжимает козырек, что после долгой эксплуатации на нем останутся вдавленные следы. На кронштейне с помощью пружинного держателя закреплен телефон. ПДД не соответствует, водителю сравнительно удобно, но пассажиру это «бельмо на левом глазу» ни к чему. Отказать. Крепление к козырьку комбинации приборов Примерная цена200–400 ₽

Прищепка крепится на край козырька – водитель невысокого роста будет ехать «по приборам». А вот нормального обзора не будет. Хотя высокорослый водитель вполне может пользоваться.

Кронштейн на панель приборов Примерная цена 450–2100 ₽

Компактное основание крепится к верхней части передней панели на двусторонний скотч. Смартфон удерживается за счет резиноподобных «клыков». Хорошо держит смартфон, но наклон экрана не позволит использовать функцию видеорегистратора. Присоска на стекло Примерная цена 400–600 ₽

Держатель снабжен присоской к ветровому стеклу. Фиксация телефона – подпружинными губками. Спорно по ПДД, неэстетично и бросается в глаза.

Как удержать телефон?

Смартфон может крепиться к держателю тремя основными способами.

Под чехол смартфона устанавливается стальная пластина (или клеится на двусторонний скотч к задней части телефона). Магнит, встроенный в держатель, может держать телефон и горизонтально, и вертикально. Прочность и стабильность крепления ограничены: на неровных дорогах смартфон иногда падает.

Захваты, удерживающие смартфон за боковые кромки. Могут быть подпружиненными или с электроприводом от встроенного миниатюрного аккумулятора. Можно закреплять горизонтально и вертикально. Сила крепления – отличная.

Гравитационный держатель. Хитрая система рычагов сжимает смартфон с боков, когда его нижняя часть нажимает на упоры. Удерживает смартфон только в вертикальном положении. Надежность достаточно высока.

Что делать с вибрацией?

Некоторые автомобили настолько вибронагружены, что смартфон трясется, как в лихорадке. Явление особенно заметно при длинном плече фиксатора телефона. Вибрация мешает при работе в режиме видеорегистратора.

Иногда водители, используя присоску к стеклу, вынуждены прокладывать между верхней частью передней панели и смартфоном на кронштейне маленькую «подушечку», предназначенную для ­протирки стекол.

