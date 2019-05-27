Предлагаю альтернативу держателю планшета в автомобиле.
Пара противоскользящих ковриков за 100 рублей позволит установить планшет враспор между панелью приборов и ветровым стеклом.
Такая конструкция отлично держит планшет и избавляет от необходимости что-либо клеить или крепить на панель приборов.
(Это решение приемлемо при низкой панели приборов и высокой посадке водителя, иначе обзор будет затруднен. — Прим. ред.)
Е. Кравцов, Санкт-Петербург
Приз автору совета — органайзер Heyner Organizer компании Heyner.
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Фото: Е. Кравцов
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