Практичную замену держателю для гаджетов предложил читатель «За рулем».

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Предлагаю альтернативу держателю планшета в автомобиле.

Пара противоскользящих ковриков за 100 рублей позволит установить планшет враспор между панелью приборов и ветровым стеклом.

Такая конструкция отлично держит планшет и избавляет от необходимости что-либо клеить или крепить на панель приборов.

(Это решение приемлемо при низкой панели приборов и высокой посадке водителя, иначе обзор будет затруднен. — Прим. ред.)

Е. Кравцов, Санкт-Петербург

Приз автору совета — органайзер Heyner Organizer компании Heyner.

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Фото: Е. Кравцов