Онлайн-навигаторы 2026 — у них есть функции, о которых мало кто знает!

Названы особенности настройки, хитрости и нюансы онлайн-навигаторов

Хорошо было разработчикам первых спутниковых навигаторов: никаких дополнительных функций и данных! Если электронный поводырь просто работал, пользователю уже можно было радоваться. Теперь без онлайн-сервисов и – главное – качественной информации о пробках навигации – грош цена.

Актуальность

Изменения в дорожном движении вносятся по данным из официальных источников. Крупные стройки, ремонты, изменения схем, перекрытия, точки установки камер – все они анонсируются ведомствами, выкладываются в новостных лентах и на соответствующих ресурсах.

Если что-то вдруг упустят разработчики, быстро сообщат через функцию обратной связи сами пользователи. Они же чаще всего информируют о быстро возникающих краткосрочных дорожных событиях – авариях, локальных ремонтных работах и сужениях.

Новые дороги наносятся на карты задолго до их открытия. На стадии строительства они бледные, заметны только в максимальном приближении, чтобы не сбивать с толку пользователей.

Когда дело близко к открытию, они начинают обозначаться как уже существующие, но перекрытые. У водителей есть время прикинуть маршруты, которые станут им доступны.

Запуск движения отражается на картах практически мгновенно, и алгоритмы построения маршрутов начинают учитывать новые участки при прокладке маршрутов.

В крупных городах Яндекс и 2ГИС показывают дорожную разметку во всех подробностях. Очень удобная функция. У Яндекса тщательнее прорисовка, зато 2ГИС охватил еще и Подмосковье.

Чаще всего обновляется информация о пробках – раз в несколько минут. Дорожные знаки, скоростные ограничения, парковки, шлагбаумы, «лежачие полицейские» и тому подобные нюансы обновляют, собирая данные из разных источников. Например, у 2ГИС для этого есть собственная программа автоматической оцифровки дорог. Работа ведется ежедневно, однако появляться на карте такие объекты могут с некоторой задержкой.

В колоссальный массив данных о магазинах, организациях и учреждениях корректировки вносят тоже ежедневно. Но это не первоочередная информация, поэтому не ждите, что любое изменение в режиме работы или месте расположения тут же отразится на карте.

2ГИС предлагает интересную опцию построения маршрута – избегать зон с плохим сигналом GPS. Ехать, скорее всего, будете дольше, но навигатор отработает увереннее.

Источников информации много. У 2ГИС есть собственные контакт-центры, которые уточняют информацию об организациях по телефону и на их сайтах, а также пешие инспекторы, работающие на местности. Свой вклад вносят пользователи, отправляющие уточнения через приложение. В корректных данных заинтересованы и сами компании, поэтому они следят за правильностью содержимого своих карточек.

Сколько стоит навигация

Онлайн-навигаторы Яндекса и 2ГИС бесплатны для рядовых пользователей. За это приходится потерпеть всплывающую рекламу – пока она не слишком навязчива. Но это что касается самих смартфонов.

Современные машины позволяют вывести приложения с гаджета на дисплей штатной медиасистемы. Так удобнее и безопаснее, но есть нюансы.

Через Android Auto и Apple CarPlay навигатор от 2ГИС работает бесплатно. Его конкурент требует подписку на Яндекс Плюс – сейчас она стоит минимум 3490 рублей в год. Конечно, она дает и другие возможности, но точно нужна не каждому.

Китайские протоколы QDLink, Carbitlink, Auto Do, CarAuto и другие «отзеркаливают» рабочий экран телефона на автомобильный дисплей полностью без каких-либо ограничений. Поэтому через них оба навигатора работают бесплатно.

