224 л. с., автомат, рама, пружинная подвеска— новый внедорожник нашей сборки
Пикапы давно перестали быть сугубо рабочими машинами. Вот и Соллерс ST9 сделан с замашкой если не на премиум, то на полноценный автомобиль для семьи, ближе к обычному внедорожнику.
Как едет Соллерс ST9
Доказательство – за задними колесами. Для рамных пикапов привычна рессорная подвеска, зачастую чрезмерно жесткая при пустом кузове. А на собранной в Ульяновске «девятке» стоят пружины.
На исходной машине «восточного партнера» стоят рессоры, как и на более дешевых пикапах Соллерс ST6 и ST8. А вот для топового ST9 при участии инженеров Соллерса схему изменили на пружинную. Остальные узлы – мощный неразрезной мост, стабилизатор поперечной устойчивости, рама, кузов – остались прежними.
Грузовые способности не изменились: пикап берет те же 980 кг. Проверили, закинув в кузов около полутонны: едет не хуже, чем аналог на рессорах. Подвеску не пробивает, крены позволяют не опасаться за устойчивость в поворотах. Одновременно паспортная грузоподъемность выводит Соллерс ST9 из-под столичных ограничений на въезд в центр.
На крупных неровностях вроде «лежачих полицейских» даже с пустым кузовом не трясет. На асфальте или грунтовке машина тоже своим поведением на пикап не похожа.
Уверенность на прямой с колеями способны продемонстрировать не все пикапы, и «девятка» тут молодцом. Равно как и в поворотах с заплатками и стыками: на них ST9 не «спрыгивает».
Агрегаты ST9
Бензиновый турбомотор 2.0 выдает 224 л. с. и 390 Н·м. Даже при снаряженной массе 2120 кг это сулит неплохую динамику.
Правда, пулять на все силы двигателю явно мешает флегматичный 8‑ступенчатый автомат – даже спортрежим полностью проблему не решает.
Соллерс ST9 сертифицирован под установку тягово‑сцепного устройства. В паспортных данных приведены два варианта длины: 5330 мм в стоке и 5460 мм с фаркопом.
Только будьте готовы к космическому аппетиту. Не увлекаясь скоростью, пустой пикап сложно уговорить расходовать меньше 13 л/100 км. Груженый, да с прицепом, ST9 легко выпьет 76‑литровый бак километров за 400.
Из недоработок подметил отсутствие буксировочной проушины сзади – обещают скоро добавить.
А увлечься на бездорожье несложно. Под мощной защитой агрегатов – 210 мм дорожного просвета. На днище явно выделяется рельефом только картер заднего моста.
По части полного привода всё стандартно: part-time с понижайкой. Увы, неподходящий для асфальта. Для семейной машины предпочтительнее постоянный полный или автоматически подключаемый с муфтой.
Блокировка заднего дифференциала включается кнопкой – так спокойнее и удобнее, чем надеяться на самоблок.
Комфорт для пассажиров ST9
С входом-выходом спереди проблем нет: подножки широкие и нескользкие, на стойке есть ручка. Сзади сложнее: поуже проем двери, ручек нет. Места для ног не с избытком, но в целом хватает.
Наклон спинки сиденья средний – где-то посередине между внедорожником и самыми суровыми к пассажирам пикапами. Подушка установлена низко. Пару часов выдержишь, но далеко я бы ехать не согласился. В утешение – дефлекторы и USB-порты на торце консоли, откидной подлокотник с подстаканниками. У иных пикапов нет и этого.
Есть обогрев зеркал и передних сидений. В отличие от модели ST8, тут не ручной кондиционер, а однозонный климат-контроль. Но авторежим неумело распределяет потоки, а для комфортного тепла в салоне при нуле на улице «температуру» нужно задрать аж до 28 градусов.
Руль регулируется только по углу наклона. Оба дисплея бликуют. Подушкам передних сидений стоит добавить или длины, или регулировку по углу наклона.
Зато авторежим – у всех стеклоподъемников. Нашлось место очечнику. В крыше – стеклянный люк. Медиасистема поддерживает протоколы Android Auto и Apple CarPlay. Вертикальная ориентация дисплея удобна при отображении карты.
ST6, ST8 и ST9: что общего
Несмотря на разницу в индексах, ST6, ST8 и ST9 базируются на одинаковой раме, у них одинаковые кузова, а кабины отличаются лишь дизайном передней части. У «восьмерки» и «девятки» еще и одна на двоих передняя панель в салоне. Разница – в силовых установках, оснащении и ценах.
- Утилитарному ST6 положены 136‑сильный дизель или бензиновый турбомотор мощностью 176 л. с. Оба сочетаются только с механической коробкой, для обоих есть две комплектации. Стоят такие машины от 2,63 до 2,83 млн рублей.
- У SТ8 такой же дизель и только механика. Но бензиновый двигатель – Mitsubishi объемом 2,4 л и отдачей 204 силы. Цены: от 2,87 до 3,07 млн рублей с шагом ровно в 100 тысяч между уровнями оснащения и моторами (дизель дороже).
- Соллерс ST9 на правах флагмана получил 8‑скоростной автомат в связке с дизелем (163 л. с.) и бензиновым турбомотором 2.0 (224 л. с.). Модель оценили в 3,5–3,8 млн рублей.
Соллерс ST9 с бензиновым мотором стоит от 3,5 млн рублей. За доплату в 76 тысяч предлагают надувные шторки безопасности и люк.
Дизельные версии дороже на 220 тысяч рублей, за предпусковой подогреватель нужно доплатить еще 50 тысяч. Такую разницу в цене при дороговизне солярки не скоро отобьешь.
Как локализуют пикапы в Ульяновске
Сегмент пикапов после 2022 года удивил: покупатели легко переключились на неизвестных «китайцев». Да так активно, что в 2024‑м поставили абсолютный рекорд за всю историю: почти 30 тысяч новых пикапов. По итогам первого полугодия 2025‑го лидировал JAC T9.
Соллерс сразу пошел по пути глубокой локализации. Все три модели: ST6, ST8 и ST9 – производятся в Ульяновске по полному циклу. Год назад для них запустили 130‑метровую сварочную линию и участки сборки. За лето отрапортовали о начале производства раздаточных коробок и рам. Мощность последней линии, 10,5 тысячи штук в год, косвенно свидетельствует о целевых планах продаж. В плане антикоррозийной стойкости кабины, кузова и рамы подготовлены к российским условиям.
Локализован выпуск двухлитровых дизелей мощностью 136 л. с. и 6‑ступенчатых механических коробок, которые ставятся на модели ST6 и ST8. Очередь может дойти и до других агрегатов, ведь Соллерс в состоянии устанавливать их также на внедорожники УАЗ, легкие коммерческие Арго и Атлант. Да и в линейке «девятки» есть дизель 2.0, хотя и более мощный, на 163 силы. Масштаб применения обеспечит снижение себестоимости.
Соллерс ST9
- Длина / ширина / высота / база 5330 / 1965 / 1920 / 3110 мм
- Количество мест 5
- Размеры грузового отсека 1520 / 1590 / 470 мм
- Снаряженная/полная масса 2120/3100 кг
- Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1998 см³; 165 кВт / 224 л. с. при 5500 об/мин; 390 Н·м при 1900–3000 об/мин
- Топливо / запас топлива АИ‑92 / 76 л
- Трансмиссия полный привод; А8
