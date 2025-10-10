Рама, полный привод, японский мотор — внедорожник нашей сборки от 2,87 млн рублей
Что будет, если в Ульяновске наладить производство китайского пикапа, в основе которого лежит пикап японский, но производившийся в Таиланде, и установить на него двигатель от другого японского производителя, однако с китайскими доработками?
Всё это – Соллерс ST8. В его основе – Соллерс ST6 (читай, JAC T6), ведущий свою родословную еще от пикапа Toyota Hilux седьмого поколения.
Мотор Соллерс ST8
Двигатель японский, но с оговорками. На красной клапанной крышке красуются три бриллианта Mitsubishi. Да еще и турбокомпрессор рядом: сразу вспоминается спортивный Lancer Evo.
На самом деле это проверенный временем исходно атмосферный мотор 2.4 серии 4К22, «усиленный» наддувом. Как это обстоятельство скажется на ресурсе, сказать сложно – но верю, что при нормальном обслуживании он может служить долго.
Крупноячеистая решетка радиатора пропускает большие камни, способные повредить радиатор. Надо бы поставить защитную сетку.
Надеюсь, не меньше, чем турбодизель, потому что во многих аспектах бензиновый агрегат выглядит интереснее. Крутящий момент такой же и достигается почти на тех же оборотах – с той разницей, что сам диапазон куда шире: средняя тяга на оборотах, близких к холостым, и заметный подхват после 2000 об/мин.
Расход в среднем 10–11 л/100 км – всего на литр-полтора больше, чем с дизелем. Учитывая тяжелую стоимость на само тяжелое топливо – еще один аргумент в пользу бензинового агрегата.
Ну а контрольными обстоятельствами в голову станут экономия в сто тысяч рублей при покупке машины и отсутствие головной боли зимой.
Как едет Соллерс ST8
На асфальте ST8 приятно удивил. Он не требует корректировки курса на прямой, даже на скоростях за 100 км/ч (только нужно помнить, что на дорогах, имеющих в данном направлении три полосы и более, в левый ряд по ПДД соваться на пикапе нельзя).
В поворотах Соллерс относительно неплохо держится за траекторию. В сумме: от рамника с рессорной задней подвеской я ждал худшего отношения к ровным дорогам.
Ямы и колдобины пикап тоже отрабатывает честно, даже в пустом состоянии не брыкаясь задней подвеской слишком уж нагло.
Мешает шум. Тут ST8 мало чем отличается от «младшего». Тонкие стекла и большие лопухи зеркал акцентируют шум ветра, большие колеса гудят под полом.
Трансмиссия напоминает о себе не только гулом. При каждой смене передач я слышу, как работает механизм переключения. Уже обещан автомат, который уберет этот источник шума.
А когда асфальт кончается, ST8 раскрывается во всей красе. Под нижней точкой больше 20 см, а пробить подвеску почти невозможно. Главными ограничителями на бездорожье становятся совсем не внедорожные шины и большой задний свес. Сюда бы еще задний «самоблок» – благо, родственник Hilux дает возможность подобрать задний блокирующийся дифференциал из имеющихся на рынке.
Конкуренты Соллерс ST8 с вторичного рынка
А насколько стары относительные родственники – пикапы Toyota и Mitsubishi за те же деньги?
Грузовичок Toyota Hilux за 3 млн рублей будет 2017–2018 годов выпуска. Турбодизель объемом 2,8 литра выдает 177 л. с. Доминируют на вторичном рынке машины с автоматом.
Mitsubishi L200 по аналогичной цене будет на три-четыре года свежее. Турбодизель у него поменьше и слабее (2,4 литра, 154 л. с.). Зато серьезным аргументом может стать постоянный полный привод Super Select. На рынке есть как версии с автоматом, так и с механикой.
Цена Соллерс ST8
Соллерс ST8 не производит утилитарного впечатления. А сборка по полному циклу приятно сказалась и на цене: базовая «восьмерка» с бензиновым турбомотором стоит 2,87 млн рублей. В комплектации Люкс она будет на 100 тысяч дороже. Столько же нужно доплатить за дизель.
А вот насколько пикап подорожает, когда появится автомат, – пока загадка.
СОЛЛЕРС ST8
- Длина / ширина / высота / база 5325 / 1880 / 1830 / 3090 мм
- Снаряженная / полная масса 1940 / 2840 кг
- Размеры грузового отсека 1520×1520×470 мм
- Максимальная скорость 150 км/ч
- Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 2376 см³; 150 кВт / 204 л. с. при 5200 об/мин; 320 Н·м при 2000 об/мин
- Топливо / запас топлива АИ-95 / 76 л
- Трансмиссия полный привод; М6
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube