Внедорожник нашей сборки с новым мотором подешевел на 100 000 рублей! Что еще изменилось?

«За рулем» выяснил, чем бензиновая версия пикапа Sollers ST6 лучше дизельной

Пикапы Sollers ST6 – это, по сути, грузопассажирские «китайцы» JAC T6, которые хорошо нам известны еще с 2019 года – по официально продававшимся автомобилям казахстанской сборки. Пикапы же с российским VIN нынче крупноузловым способом производятся во Владивостоке, где раньше собирались автомобили Mazda.

Простота – залог здоровья

От китайского исходника ST6 отличается эмблемами и упрощенной решеткой радиатора без хрома. Полный привод – обычный «парт-тайм» с жестко подключаемым передком и понижающей передачей с редукцией 2,48. Кнопками на центральной консоли можно задействовать демультипликатор или подключить переднюю ось. А ездить со всеми ведущими допускается не быстрее 80 км/ч – в обычных условиях пикап заднеприводный, так что даже при наличии системы стабилизации экономить на цепких зимних шинах не стоит.

Sollers ST6

И, увы, полная масса пикапа превышает 2,5 т – в Москве придется соблюдать ограничения «грузового каркаса» и не выезжать в левый ряд на дорогах, где три и более полос.

Дизельный ST6 имеет 136 л. с. и 320 Н·м, и только шестиступенчатую механическую коробку. Может, бензиновый пикап есть с автоматом? Нет. Тоже механика, без вариантов. Хотя автомат имеется у пикапа JAC T9.

Четырехцилиндровый бензиновый двигатель – с турбокомпрессором, распределенным впрыском, чугунным блоком, алюминиевой головкой, 16‑клапанным двухвальным ГРМ и регулируемыми фазами газораспределения.

Бензиновый турбомотор перешел с Джака на Sollers без доработок. Это двухлитровый агрегат серии HFC4GA3–4D c отдачей в 176 л. с. и 290 Н·м. Его генеалогия достоверно неизвестна, однако есть стойкое подозрение, что кнопка на приборной панели пробуждает отпрыска легендарного мотора 4G63 фирмы Mitsubishi, прошедшего переосмысление в австрийской инжиниринговой компании AVL.

Японский прообраз похвально долговечен, да и в адрес его китайской версии на профильных форумах в Китае особого негатива не наблюдается.

Я бы предсказал этому агрегату с чугунным блоком и распределенным впрыском ресурс не менее 300 тысяч км.

Внутренний мир

Интерьер из жесткого пластика консервативен и незатейлив – что в случае с пикапом вовсе не критика. Чего не хватает? Ниш и отделений для мелких вещей. И хорошо бы поярче подсветить пиктограммы кнопок «климатики».

Шкала тахометра размечена до более высоких оборотов, чем у дизеля. На центральной консоли – заглушка вместо кнопки регенерации сажевого фильтра.

В салоне – практически без изменений. Интерфейс медиасистемы прост и понятен, как и аналоговое управление микроклиматом.

А еще не помешало бы сделать более щедрыми диапазоны перемещения руля, который по высоте регулируется скуповато, а по вылету – совсем никак. С моим ростом 182 см угнездиться за рулем оказалось непросто. Сиденье с механическими регулировками пришлось максимально опустить вниз, руль поднять до упора – но верх приборной панели остался перекрыт его ободом. Да и профиль сидений явно рассчитан на рост пониже гренадерского.

Привод переключения передач безошибочен, а вот сцепление потребует привыкания.

В плюсах – сам ложащийся в руку рычаг коробки передач с четкими ходами, а также обзорность – капот виден, стойки не гигантские, зеркала классные, есть камера заднего вида.

Посадке назад способствуют широкие дверные проемы и подножка. А вот отсутствие ручек на стойках ее не облегчает. Вертикальная спинка перед тыльной стенкой кабины вырабатывает армейскую осанку, а близкая к полу подушка ограничивает продолжительность поездки без разминки конечностей.

Бери больше

Единственная версия Double Cab (четырехдверная кабина с двумя рядами сидений на пять мест) имеет не самый вместительный в сегменте кузов 1,52 на 1,52 метра – с закрытым бортом сложно разместить даже питбайк, не говоря про полноценный эндуро или квадроцикл.

Бензиновая версия способна брать на борт до 820 кг груза, а не до 900 кг, как дизельная. Буксировка прицепа, согласно ОТТС, пока вообще не предусмотрена. Цеплять сзади трос не за что – ни проушины, ни места для ее установки не имеется . Впрочем, оба эти «буксировочных» момента обещают решить до конца года.

Спереди – монументальные рычаги. На переднем участке правого лонжерона выбит VIN.

Дорожный просвет – не рекордные 198 мм, хотя база в 3090 мм невелика, и углы въезда/съезда вполне приемлемые (29,6 и 22 градуса соответственно). Но даже с приличным ходом подвески можно сыскать приключения: из блокировок – только задний самоблок, а система контроля тяги деактивируется при подключении передней оси.

Толщина краски кузова, приходящего собранным из Китая, не рекордна: меньше 100 микрон. Да и цинковой защиты у металла не наблюдается. Однако со следующего года во Владивостоке должны начать варить кузова самостоятельно – из оцинкованного проката, и слой ЛКП обещают увеличить. Ждем!

Сзади – жесткий мост и рессоры. И нет буксировочной проушины.

Дрова или строительный мусор не должны нанести кузову серьезного урона – прочное и нескользкое полиуретановое напыление защищает пол, задний борт и стенки с колесными арками. Конечно, так делают и другие производители, но у Соллерса вдобавок защищены и верхние ребра бортов, так что кузов не повредят негабаритные длинномеры. На заднем бампере предусмотрена прочная и устойчивая подножка, а сам кузов не забыли снабдить такелажными петлями.

Легкой поступью

Бензиновая турбо-«четверка» дает ощущение запаса под педалью газа и тянет не хуже дизеля. И с ней удачнее сочетается разбивка передаточного ряда шестиступенчатой механики: первая передача молниеносно не заканчивается. Да и затем слишком часто ворочать рычагом не приходится.

Экономичность тоже не разочаровала. После нескольких дней в городе с парой прострелов по трассе Sollers ST6 в среднем употребил чуть больше 11 л/100 км. Кстати, по паспорту у бензиновой и дизельной версий схожи что объемы 76‑литровых баков, что средний расход – 7,5 л/100 км.

Кузов не рекордных размеров, но практичный. И к нему несложно подобрать кунг.

При загрузке разгон, конечно, заметно проседает. И с торможением осторожнее: давить на педаль приходится сильнее.

На крены загрузка особого влияния не оказывает, а добавляет и без того неплохой устойчивости на прямой и комфорта подвеске. Которая, впрочем, и порожняком не дубова – даже задний мост не бьет кувалдой на неровностях любого калибра. У бензиновой версии настройки мягче, чем у дизельной, – амортизаторы менее строгие.

Управляемость? Тоже вполне недурственна для рамника. Реакции на повороты руля не реактивные, но охотные и предсказуемые, и усилие на баранке с обычным гидроусилителем вполне понятное.

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Бензиновый Sollers ST6 на 100 тысяч рублей дешевле дизельного – цена побывавшей у нас топ-версии Comfort не превышает 2,5 млн рублей. А в начальной комплектации Base – 2,4 млн рублей. С учетом всех скидок – и вовсе 2,15 млн рублей. Более чем адекватная по нашим временам цена – доступней на рынке только УАЗ Пикап.

На выставке Иннопром в Екатеринбурге представили Sollers ST8 – и вот у него должен быть автомат! Если и цена будет сносной, можно брать.

Бензиновая турбо-«четверка» тянет не хуже дизеля.

Sollers ST6

Длина / ширина / высота / база 5325 / 1880 / 1830 / 3090 мм

5325 / 1880 / 1830 / 3090 мм Внутренние длина / ширина грузовой платформы 1520 / 1520 мм

1520 / 1520 мм Снаряженная / полная масса 1930 / 2720 кг

1930 / 2720 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1997 см³; 130 кВт / 177 л.с. при 5000 об/мин; 290 Н·м при 1800–4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1997 см³; 130 кВт / 177 л.с. при 5000 об/мин; 290 Н·м при 1800–4000 об/мин Максимальная скорость 150 км/ч

150 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95 / 76 л

АИ-95 / 76 л Средний расход топлива 7,5 л / 100 км

7,5 л / 100 км Трансмиссия полный привод; М6