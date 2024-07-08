Российского «близнеца» пикапа JAC T8 показали на промвыставке

Пикап Sollers ST8 отечественного производства показали на выставке «Иннопром 2024»

На международной промышленной выставке «Иннопром 2024» в Екатеринбурге состоялась премьера нового пикапа от российского автопроизводителя «Соллерс».

В основе пикапа ST8 модель JAC T8, которая получила российские эмблемы и другую решетку радиатора и собирается на отечественных производственных мощностях.

Автомобиль оборудован рамным шасси и полным приводом и подходит для тяжелых условий эксплуатации. Его грузоподъемность 900 кг и клиренс 210 мм делают его одним из самых мощных и функциональных представителей своего класса.

Представители компании «Соллерс» пока не раскрыли детали о двигателе и технические характеристики новинки, однако уже сейчас понятно, что ST8 обещает стать востребованным решением на российском рынке пикапов.

В сентябре 2023 года «Соллерс» запустил серийное производство пикапов ST6 на предприятии «Автомобильные индустриальные технологии» во Владивостоке. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров тогда заявлял, что в 2024 году производитель планирует наладить выпуск еще одной новой модели, вероятно, речь шла о нынешней новинке – ST8.

Для информации: стоимость пикапа JAC T8 на российском рынке сейчас стартует от 2 999 000 рублей.

Международная промышленная выставка «Иннопром» проходит с 8 по 11 июля в Екатеринбурге. Промфорум собирается посетить премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Среди участников выставки Смоленский завод КДМ, который привез дорожную машину ЭД-244КМА с композитным кузовом.

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Источник: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram