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Смоленский завод КДМ представит дорожную машину...

Отечественная коммунальная машина получила уникальный композитный кузов

Смоленский завод КДМ представит дорожную машину ЭД-244КМА с композитным кузовом

С 8 по 11 июля в Екатеринбурге пройдет международная выставка «Иннопром», где Смоленский завод КДМ представит комбинированную дорожную машину ЭД-244КМА с композитным кузовом для распределения песка и соли. Эта модель спецтехники уже прошла испытания и будет доступна для заказа с 1 августа.

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Машина ЭД-244КМА, созданная на базе КАМАЗ-53605, оснащена гибким композитным отвалом КИП34, который совмещает функции скоростного, городского и снегоуборочного отвалов. Композитный кузов предотвращает зависание материалов благодаря гладкой поверхности и устойчив к коррозии, износу и перепаду температуры.

Объем кузова составляет 6,5 куб. м, а композитных баков для увлажненной соли — 1,5 куб. м. Плотность распределения регулируется пультом управления и варьируется от 5 до 500 г на кв. м.

Композитный кузов универсален и может быть установлен на шасси любого производителя.

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На стенде компании также будет представлен мусоровоз СМ16-01 с задней загрузкой на шасси МАЗ-5340, с 85%-ным уровнем локализации комплектующих. Полезный объем бункера мусоровоза СМ16-01 составляет17,5 куб.

Водителю доступны пять многофункциональных пультов управления, расположенных как внутри кабины, так и снаружи с обеих сторон, а также дисплей, на который выводится изображение с камеры заднего вида. Это позволяет безопасно осуществлять подъезд, загрузку и выгрузку мусора днем и ночью.

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Источник, фото: завод КДМ

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Алексеева Елена
Количество просмотров 1
05.07.2024
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