Замена японским рамникам: сборка – российская, цена — от 2,4 млн рублей

«За рулем» протестировал пикап Соллерс ST6

Расширяя модельную линейку, Соллерс загрузил и завод во Владивостоке, где когда-то собирали Мазды. Теперь там производится пикап ST6 – аналог китайского JAC T6. Цены начинаются от 2,4 млн рублей за «базу» с бензиновым турбомотором (177 л. с.). За 136‑сильный дизель придется доплатить еще сто тысяч. У нас именно такая машина.

Sollers ST6. Цена в России от 2 400 000 ₽. Двухлитровый турбодизель знаком по грузовичку Соллерс Арго. Его производство будет локализовано на заводе в Елабуге.

Как едет?

Стоило мне тронуться, как первая передача тут же «закончилась». Я невольно перевел взгляд на центральную консоль, на кнопку активации понижающей передачи. Но нет, ряд повышающий. Может, удобнее трогаться со второй? Но в этом случае даже на пустой машине двигателю не хватает силенок и приходится играть сцеплением. До 1500 об/мин внятной тяги нет, хотя дальше ее вполне хватает, чтобы держаться в потоке.

Дизель 2.0, к слову, тот же, что ставится на грузовички Соллерс Арго. Но там подобных проблем я не испытывал. Другой передаточный ряд?

Внутренняя часть кузова «облита» ударопрочным составом. Погрузочная высота – 940 мм.

Полный привод выполнен по схеме парт-тайм и по умолчанию пикап заднеприводный. Передний привод подключается на скорости до 15 км/ч, а ездить со всеми ведущими можно не быстрее 70 км/ч, ведь межосевого дифференциала нет. Для перемещения по заваленному снегом городу более чем достаточно. Но увы, полная масса превышает 2,5 т, что вынуждает в Москве соблюдать ограничения «грузового каркаса» и не выезжать в левый ряд там, где их три и более.

На понижайке ST6 уверенно прет по снежной целине – тут уже дефицита тяги не ощущается. Клиренса в 20 см вполне хватает, да и задний свес не длинный. Для полного счастья хотелось бы еще блокировку заднего меж­колесного дифференциала.

Практичный?

При активной работе рулем на бездорожье выяснилось, что дверная обивка чересчур близка к водительскому сиденью. Пару раз я ударился локтем о подлокотник. Надо поднимать сиденье выше.

Интерьер из жесткого пластика разбавлен мягкой вставкой из кожзама. Хотелось бы больше отделений для мелочевки и большего диапазона регулировки руля. Медиасистема оригинальная, не повторяющая JAC. Функциональность неплоха, а вот ряд мелких сенсорных боковых кнопок неудобен. Передний привод и понижающая передача активируются с помощью кнопок на центральной консоли.

Климатическая установка с ручным управлением хорошо справляется со своими обязанностями. Есть кондиционер, обогрев передних сидений и заднего стекла.

Тогда исчезает и вторая проблема – высокий пол. Ноги перестают находиться в согнутом положении, и сидеть вполне удобно. Что тут говорить – олдскульный рамник во всех смыслах!

Чтобы «олдскулы» не свело окончательно, аналоговую приборку с пиксельным дисплеем и царство жесткого пластика разбавили мягкой вставкой с кожей на передней панели, а также оригинальной медиасистемой с большим сенсорным экраном. Отдельное спасибо за то, что для нашего рынка добавили подогрев передних сидений – помнится, у оригинального JAC T6 его не было.

Сиденье неплохое, но для удобства посадки в нижнее положение его опускать не стоит. Обивка из кожзама для пикапа актуальна – ее легче мыть. Под подушкой заднего дивана есть два небольших отделения для вещей.

На втором ряду сидеть неудобно. Вертикальная спинка и низкая подушка позволяют вынести только небольшую поездку. А еще стоило добавить какие-то ручки на средние стойки – без них забираться в высокий пикап тяжело.

Так как JAC Т6 продается давно, на рынке есть крышки и шторки для кузова. Обойдется такая радость в 60–70 тысяч рублей. Кузов вмещает одну стандартную европалету. Или две, если не закрывать откидной борт и закрепить груз – в топовой версии есть мощные внешние такелажные петли.

Сколько стоит?

Даже в топ-версии Комфорт цена машины не превышает 2,6 млн рублей. Это делает ST6 самым доступным пикапом на рынке, не считая УАЗа. Отдельную скидку в 150 тысяч рублей сделали для жителей Дальнего Востока. Ждать за такие деньги рафинированности пикапа Toyota Hilux или постоянного полного привода Mitsubishi L200, наверное, наивно. Но как рабочая лошадка Соллерс ST6 свою цену вполне отрабатывает.

На асфальте ждать легкового поведения не стоит. Зато на разбитой дороге энергоемкость подвески на высоте.

Дешевле только УАЗ Пикап Моментную характеристику стоит сделать шире, нет автомата

Sollers ST6

Длина / ширина / высота / база 5315 / 1830 / 1815 / 3090 мм

5315 / 1830 / 1815 / 3090 мм Размеры грузового отсека 1520 / 1520 / 470 мм

1520 / 1520 / 470 мм Снаряженная / полная масса 1900 / 2830 кг

1900 / 2830 кг Максимальная скорость н.д

н.д Разгон 0–100 км/ч н.д.

н.д. Двигатель дизельный, P4, 16 клапанов, 1999 см³; 100 кВт / 136 л.с. при 3600 об/мин; 320 Н·м при 2600 об/мин

дизельный, P4, 16 клапанов, 1999 см³; 100 кВт / 136 л.с. при 3600 об/мин; 320 Н·м при 2600 об/мин Топливо / запас топлива ДТ / 76 л

ДТ / 76 л Трансмиссия полный привод; М6









ЗА БОРТОМ

Официально из всех пикапов у нас остались лишь китайские да отечественный УАЗ. Цены на ульяновский Пикап начинаются с 1,62 млн рублей. Двигатель и коробка без вариантов – бензиновый ЗМЗ в 150 л. с. и пятиступенчатая механика. Дорогая версия Limited обойдется почти в 1,9 млн рублей.

Близнец Соллерса, JAC T6, с бензиновым мотором в базовой версии стоит 2,9 млн рублей. Топовый – 3,1 млн. Автомата нет не только у нас, но и на китайском рынке.

Более продвинутый JAC T8 Pro дороже – цены начинаются от 3,2 млн рублей. Двигателей на выбор два: дизель мощностью 139 л. с. или бензиновый турбомотор 2.4 (177 л. с.). Коробка передач только механическая.

УАЗ Пикап JAC T8 Pro

GWM Poer GWM Poer KingKong

Есть два пикапа, продающихся под брендом GWM. Poer с турбодизелем в 150 л. с. и шестиступенчатой механикой стоит минимум 3,5 млн рублей. За автомат придется доплатить 100 тысяч. Более продвинутая версия Premium (она доступна только с автоматом) обойдется в 3,75 млн рублей.

GWM Poer KingKong немного доступнее – цены стартуют с 3,2 млн рублей. Интересно, что разницы в цене между дизельным (150 л. с.) и бензиновым (190 л. с.) пикапом нет. Топовая версия Elite стоит почти 3,5 млн рублей.



