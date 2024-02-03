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«За рулем» проводит длительный тест пикапа...

5000 км с новым китайским пикапом – первые впечатления

«За рулем» проводит длительный тест пикапа Great Wall Poer Kingkong

Great Wall Poer Kingkong, 2.0D (150 л. с.), М6

Китайский кроссовер после 12 500 км – детальный отчет
  • Производство КНР
  • Год выпуска 2023
  • Пробег на момент отчета 5000 км

Самое яркое зимнее впечатление от нового пикапа Great Wall – то, что при открытой двери порог не торчит наружу: входить и выходить из машины можно с комфортом, не спрыгивая и не пачкая брюки. Помню, как страдал на пикапах Great Wall Deer и Mazda BT‑50...

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А смущает частое включение режима очистки сажевого фильтра дизеля. Едешь, ни о чем не думаешь, как вдруг машина перестает адекватно реагировать на газ, не давая раскрутить двигатель выше ­2000 об/мин. По инструкции при этом надо ехать в течение 15 минут до выключения значка на экране – в городе это получается не всегда.

Режим очистки сажевого фильтра дизельного двигателя на пикапе Great Wall Poer Kingkong досаждает частыми включениями.
Режим очистки сажевого фильтра дизельного двигателя на пикапе Great Wall Poer Kingkong досаждает частыми включениями.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

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За РулемПанов Денис
Фото:Haval
Количество просмотров 5
03.02.2024
Фото:Haval
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Отзывы о Haval GWM Poer KingKong

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