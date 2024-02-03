5000 км с новым китайским пикапом – первые впечатления

«За рулем» проводит длительный тест пикапа Great Wall Poer Kingkong

Great Wall Poer Kingkong, 2.0D (150 л. с.), М6

Производство КНР

КНР Год выпуска 2023

2023 Пробег на момент отчета 5000 км

Самое яркое зимнее впечатление от нового пикапа Great Wall – то, что при открытой двери порог не торчит наружу: входить и выходить из машины можно с комфортом, не спрыгивая и не пачкая брюки. Помню, как страдал на пикапах Great Wall Deer и Mazda BT‑50...

А смущает частое включение режима очистки сажевого фильтра дизеля. Едешь, ни о чем не думаешь, как вдруг машина перестает адекватно реагировать на газ, не давая раскрутить двигатель выше ­2000 об/мин. По инструкции при этом надо ехать в течение 15 минут до выключения значка на экране – в городе это получается не всегда.

Режим очистки сажевого фильтра дизельного двигателя на пикапе Great Wall Poer Kingkong досаждает частыми включениями.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

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