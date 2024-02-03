5000 км с новым китайским пикапом – первые впечатления
Great Wall Poer Kingkong, 2.0D (150 л. с.), М6
- Производство КНР
- Год выпуска 2023
- Пробег на момент отчета 5000 км
Самое яркое зимнее впечатление от нового пикапа Great Wall – то, что при открытой двери порог не торчит наружу: входить и выходить из машины можно с комфортом, не спрыгивая и не пачкая брюки. Помню, как страдал на пикапах Great Wall Deer и Mazda BT‑50...
А смущает частое включение режима очистки сажевого фильтра дизеля. Едешь, ни о чем не думаешь, как вдруг машина перестает адекватно реагировать на газ, не давая раскрутить двигатель выше 2000 об/мин. По инструкции при этом надо ехать в течение 15 минут до выключения значка на экране – в городе это получается не всегда.
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
- Как приспособился к зиме китайский кроссовер Omoda C5, рассказано тут
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
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