Китайский кроссовер в российских снегах: как едет? Морозов боится?
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
Про кузов
Наша Omoda C5 собрана в 2023 году и еще не успела пережить полную зиму. Пока можно констатировать, что кузов неплохо к ней подготовлен: после 20 тысяч км заметных сколов не обнаружено.
Мы измерили толщину лакокрасочного покрытия в четырех ключевых точках и сравнили с кроссоверами, которые еще недавно собирали в России. Для ориентира: у большинства массовых автомобилей этот показатель варьируется в диапазоне 100–120 мкм.
Толщина лакокрасочного покрытия, мкм
|
|
Капот
|
Крыло спереди
|
Порог/дверь (дверь в нижней части)
|
Крышка багажника
|
Omoda C5
|
143
|
132
|
129
|
146
|
Renault Arkana
|
141
|
163
|
167
|
153
|
Skoda Karoq
|
108
|
142
|
134
|
114
|
Nissan Qashqai
|
92
|
88
|
97
|
109
Обогревов хватает?
У Омоды богатый набор «теплых» опций: электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя, подогрев руля, зеркал и сидений (спереди и сзади). Работает всё это без нареканий.
Есть лишь один нюанс: ничего из этого набора не активируется при дистанционном пуске двигателя. А ведь было бы удобнее садиться в автомобиль не только с прогретым двигателем, но и оттаявшим лобовым стеклом.
Впрочем, электрообогрев справляется всего за пару минут при –10 °C за бортом. Примерно столько времени нужно, чтобы стряхнуть снег с машины.
Снега боится?
Omoda C5 – пример того, как модный дизайн может быть еще и практичным. Снег за время стоянки скапливается на верхней части задних фонарей, будто на козырьке. При этом нижняя, где и расположены все огни, остается чистой. Аналогично и спереди – фары ближнего света почти вертикальные. На них тоже налипает минимум снега.
Из инструкции
В заводскую инструкцию сегодня мало кто заглядывает. И зря! Порой лишь там можно найти рекомендации именно для вашей машины. К примеру, в книжке к Омоде сказано:
- Период обкатки составляет примерно 3000 км. В первые 1000 км скорость движения не должна превышать 100 км/ч, а до пробега 1500 км запрещается развивать максимальную скорость (181 км/ч).
- Измерение уровня масла рекомендуется производить на прогретом двигателе, не ранее, чем через 5 минут после его выключения.
- Буксировка с помощью троса допускается лишь на дорогах с твердым покрытием при низкой скорости движения и на небольшие расстояния.
И напоследок – алгоритм открывания двери багажника. Без инструкции не разобраться – смотрите фото.
Стоп-машина
Современные машины так напичканы электроникой, что порой в работе напоминают смартфон. К примеру, Omoda постоянно выводит на приборку какие-то уведомления для водителя: «Режим прогрева двигателя», «Прогрев двигателя завершен»… Даже предупреждает о том, что автомобиль впереди уехал – так и пишет на дисплее, сопровождая звуковым сигналом. Полезно для тех, кто привык «позевать» на светофоре.
Но иной раз обилие электронных помощников начинает мешать или как минимум не дает расслабиться за рулем.
Так, система Старт-стоп, если двигатель прогрет, выключает его сразу же после остановки – в ту же секунду. Повторный запуск хоть и не требует много времени, но всё же происходит не мгновенно. Иногда дорожная ситуация такова, что проще замедлиться до скорости шага, не останавливаясь полностью.
Но тут вмешивается система предотвращения столкновений: замедляюсь, чтобы пропустить встречный автомобиль и затем повернуть налево. Заранее выворачиваю руль в сторону поворота, и тут… электроника применяет экстренное торможение, чтобы уберечь от потенциального лобового столкновения! Винить ее не стоит – я действительно действую на грани. Правильнее было бы остановиться, но тогда придется ждать перезапуска двигателя, и я упущу безопасный интервал во встречном потоке.
Идеально было бы перенастроить систему Старт-стоп, чтобы она выключала двигатель через 2–3 секунды после остановки машины.
Первые впечатления
В целом Omoda C5 – удобный, практичный и современный кроссовер. За первые месяцы эксплуатации возникло минимум негатива – в основном мелочи, с которыми вполне можно мириться. А главное, зимой в наших непростых условиях Omoda проявила себя достойно. Пробираться по заваленным снегом дворам ей дается легко: под защитой двигателя чуть больше 160 мм. А внутри колесной базы и под задней осью просвет куда больше – в районе 200 мм. «Сесть брюхом» еще ни разу не доводилось.
Переднеприводные Омоды оснащены вариатором, а полноприводные версии – семиступенчатым роботом DCT с мокрыми сцеплениями. У нас именно такая машина. Так вот, если немного приноровиться, стартовать с места плавно, не зарываясь в глубокий снег, тоже не проблема. Противобуксовочная система вмешивается не сразу, давая возможность двигаться с небольшой пробуксовкой (зимой полезно), но в критической ситуации среагирует мгновенно. Словом, для города с умеренно континентальным климатом – отличный вариант.
Omoda C5, 1.6T (150 л.с), Р7
- Изготовитель – Chery, Китай
- Год выпуска – 2023
- В эксплуатации «За рулем» – с сентября 2023 года
- Пробег на момент отчета – 21 500 км
Расходы на содержание (17 500–21 500 км)*
- Из них бензин (АИ-92, средний расход 9,7 л/100 км) 19 202 ₽
- Общие расходы 19 202 ₽
- Стоимость 1 км пробега 4,8 ₽
* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.
- Все отчеты по эксплуатации редакционный Омоды C5 — здесь.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
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