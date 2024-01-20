Китайский кроссовер в российских снегах: как едет? Морозов боится?

Эксперт «За рулем» рассказывает, как приспособилась к зиме Omoda C5

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Про кузов

Наша Omoda C5 собрана в 2023 году и еще не успела пережить полную зиму. Пока можно констатировать, что кузов неплохо к ней подготовлен: после 20 тысяч км заметных сколов не обнаружено.

Omoda C5

Мы измерили толщину лакокрасочного покрытия в четырех ключевых точках и сравнили с кроссоверами, которые еще недавно собирали в России. Для ориентира: у большинства массовых автомобилей этот показатель варьируется в диапазоне 100–120 мкм.

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Капот Крыло спереди Порог/дверь (дверь в нижней части) Крышка багажника Omoda C5 143 132 129 146 Renault Arkana 141 163 167 153 Skoda Karoq 108 142 134 114 Nissan Qashqai 92 88 97 109

Обогревов хватает?

У Омоды богатый набор «теплых» опций: электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя, подогрев руля, зеркал и сидений ­(спереди и сзади). Работает всё это без нареканий.

Есть лишь один нюанс: ничего из этого набора не активируется при дистанционном пуске двигателя. А ведь было бы удобнее садиться в автомобиль не только с прогретым двигателем, но и оттаявшим лобовым стеклом.

Толщина лакокрасочного покрытия на всех деталях не должна отличаться более чем на 20–40 микрон: это свидетельствует о хорошо настроенном покрасочном оборудовании. У Омоды C5 разброс толщины ЛКП – от 125 до 160 мкм.

Впрочем, электрообогрев справляется всего за пару минут при –10 °C за бортом. Примерно столько времени нужно, чтобы стряхнуть снег с машины.

Снега боится?

Omoda C5 – пример того, как модный дизайн может быть еще и практичным. Снег за время стоянки скапливается на верхней части задних фонарей, будто на козырьке. При этом нижняя, где и расположены все огни, остается чистой. Аналогично и спереди – фары ближнего света почти вертикальные. На них тоже налипает минимум снега.

Фары и фонари редко бывают покрыты снегом после стоянки и в итоге не обмерзают.

Из инструкции

В заводскую инструкцию сегодня мало кто заглядывает. И зря! Порой лишь там можно найти рекомендации именно для вашей машины. К примеру, в книжке к Омоде сказано:

Период обкатки составляет примерно 3000 км. В первые 1000 км скорость движения не должна превышать 100 км/ч, а до пробега 1500 км запрещается развивать максимальную скорость (181 км/ч).

Измерение уровня масла рекомендуется производить на прогретом двигателе, не ранее, чем через 5 минут после его выключения.

Буксировка с помощью троса допускается лишь на дорогах с твердым покрытием при низкой скорости движения и на небольшие расстояния.

И напоследок – алгоритм открывания двери багажника. Без инструкции не разобраться – смотрите фото.

Войдите в красную зону (с ключом в кармане) на три секунды, затем сделайте­ шаг назад в зеленую зону. Тогда багажник откроется самостоятельно.

Багажник вмещает 378 л. Не много, но конфигурация удобная. Влезет либо один детский ­снегокат, либо одна надутая «ватрушка».

Стоп-машина

Современные машины так напичканы электроникой, что порой в работе напоминают смартфон. К примеру, Omoda постоянно выводит на приборку какие-то уведомления для водителя: «Режим прогрева двигателя», «Прогрев двигателя завершен»… Даже предупреждает о том, что автомобиль впереди уехал – так и пишет на дисплее, сопровождая звуковым сигналом. Полезно для тех, кто привык «позевать» на светофоре.

Но иной раз обилие электронных помощников начинает мешать или как минимум не дает расслабиться за рулем.

Так, система Старт-стоп, если двигатель прогрет, выключает его сразу же после остановки – в ту же секунду. Повторный запуск хоть и не требует много времени, но всё же происходит не мгновенно. Иногда дорожная ситуация такова, что проще замедлиться до скорости шага, не останавливаясь полностью.

Но тут вмешивается система предотвращения столкновений: замедляюсь, чтобы пропустить встречный автомобиль и затем повернуть налево. Заранее выворачиваю руль в сторону поворота, и тут… электроника применяет экстренное торможение, чтобы уберечь от потенциального лобового столкновения! Винить ее не стоит – я действительно действую на грани. Правильнее было бы остановиться, но тогда придется ждать перезапуска двигателя, и я упущу безопасный интервал во встречном потоке.

Идеально было бы перенастроить систему Старт-стоп, чтобы она выключала двигатель через 2–3 секунды после остановки машины.

Пластиковый подкрылок спереди прикрывает кузов лишь по периметру колеса, уберегая от самого жесткого пескоструя. Дополнительная защита от дорожной грязи не повредит.

Первые впечатления

В целом Omoda C5 – удобный, практичный и современный кроссовер. За первые месяцы эксплуатации возникло минимум негатива – в основном мелочи, с которыми вполне можно мириться. А главное, зимой в наших непростых условиях Omoda проявила себя достойно. Пробираться по заваленным снегом дворам ей дается легко: под защитой двигателя чуть больше 160 мм. А внутри колесной базы и под задней осью просвет куда больше – в районе 200 мм. «Сесть брюхом» еще ни разу не доводилось.

Справа от салонного зеркала предусмотрен USB-разъем для питания видеорегистратора.

Переднеприводные Омоды оснащены вариатором, а полноприводные версии – семиступенчатым роботом DCT с мокрыми сцеплениями. У нас именно такая машина. Так вот, если немного приноровиться, стартовать с места плавно, не зарываясь в глубокий снег, тоже не проблема. Противобуксовочная система вмешивается не сразу, давая возможность двигаться с небольшой пробуксовкой (зимой полезно), но в критической ситуации среагирует мгновенно. Словом, для города с умеренно континентальным климатом – отличный вариант.

Omoda C5, 1.6T (150 л.с), Р7

Изготовитель – Chery, Китай

Год выпуска – 2023

В эксплуатации «За рулем» – с сентября 2023 года

Пробег на момент отчета – 21 500 км

Расходы на содержание (17 500–21 500 км)*

Из них бензин (АИ-92, средний расход 9,7 л/100 км) 19 202 ₽

Общие расходы 19 202 ₽

Стоимость 1 км пробега 4,8 ₽

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

Все отчеты по эксплуатации редакционный Омоды C5 — здесь.