Большая китайская новинка: дешевле кроссоверов!

На замену пикапа Great Wall Wingle 7 пришел Poer KingKong: лучше оснащенный, чем «семерка», которая продавалась за те же 2,8 млн рублей, и дешевле, чем просто Poer.

В начале апреля с российского сайта компании Great Wall убрали информацию о пикапе Wingle 7. Он имел 143‑сильный дизель 2.0, механическую коробку и полный привод part-time. На момент окончания продаж за машину просили 2,8 млн рублей. На несколько дней единственным пикапом в линейке остался более дорогой Poer. У него мотор уже на 150 сил, и коробку передач можно выбрать – механика или автомат. Но цены существенно выше: 3,45–3,75 млн рублей.

Позиция младшего грузовичка пустовала недолго. На замену пришел Great Wall Poer KingKong. Общее название неспроста. У Поэров общее шасси, рама, двухлитровый 150‑сильный дизель и каркас кузова.

Несмотря на то, что KingKong позиционируется ниже, он длиннее: 5641 мм против 5403 мм. В кузов длиной 1820 мм и шириной 1500 мм можно грузить до 975 кг. И пускай машина не укладывается в полную массу до 2500 кг, снимающую все ограничения на передвижения по столице, грузоподъемность до 1000 кг тоже дает определенные степени свободы.

Автоматическая коробка передач осталась привилегией обычного Поэра. Зато KingKong предлагает выбор: помимо дизеля есть бензиновый турбомотор мощностью 190 сил . С ним слегка увеличивается бензобак, с 78 до 80 л, хотя это точно не компенсирует увеличение расхода топлива.

В передней подвеске стоят двойные рычаги, сзади, разумеется, мост на рессорах. Клиренс – 200 мм. Полный привод снабжен понижайкой и блокировкой заднего дифференциала.

В начальной комплектации Comfort за те же 2,8 млн, что стоил Wingle 7, есть две подушки безопасности, ESP, кондиционер, цифровая приборка, медиасистема с экраном диагональю 10,3 дюйма и камерой заднего вида, задний парктроник и обогрев передних сидений. Доплата в 200 тысяч рублей повышает комплектацию до Elite – а это шесть подушек безопасности, климат-контроль, обогрев руля, салон из экокожи, датчики света и дождя, а также розетка на 220 В.

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Фото: фирмы-производителя