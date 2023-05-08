Большая китайская новинка: дешевле кроссоверов!

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На замену пикапа Great Wall Wingle 7 пришел Poer KingKong: лучше оснащенный, чем «семерка», которая продавалась за те же 2,8 млн рублей, и дешевле, чем просто Poer.

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В начале апреля с российского сайта компании Great Wall убрали информацию о пикапе Wingle 7. Он имел 143‑сильный дизель 2.0, механическую коробку и полный привод part-time. На момент окончания продаж за машину просили 2,8 млн рублей. На несколько дней единственным пикапом в линейке остался более дорогой Poer. У него мотор уже на 150 сил, и коробку передач можно выбрать – механика или автомат. Но цены существенно выше: 3,45–3,75 млн рублей.

Позиция младшего грузовичка пустовала недолго. На замену пришел Great Wall Poer KingKong. Общее название неспроста. У Поэров общее шасси, рама, двухлитровый 150‑сильный дизель и каркас кузова.

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Несмотря на то, что KingKong позиционируется ниже, он длиннее: 5641 мм против 5403 мм. В кузов длиной 1820 мм и шириной 1500 мм можно грузить до 975 кг. И пускай машина не укладывается в полную массу до 2500 кг, снимающую все ограничения на передвижения по столице, грузоподъемность до 1000 кг тоже дает определенные степени свободы.

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Автоматическая коробка передач осталась привилегией обычного Поэра. Зато KingKong предлагает выбор: помимо дизеля есть бензиновый турбомотор мощностью 190 сил. С ним слегка увеличивается бензобак, с 78 до 80 л, хотя это точно не компенсирует увеличение расхода топлива.

В передней подвеске стоят двойные рычаги, сзади, разумеется, мост на рессорах. Клиренс – 200 мм. Полный привод снабжен понижайкой и блокировкой заднего дифференциала.

В начальной комплектации Comfort за те же 2,8 млн, что стоил Wingle 7, есть две подушки безопасности, ESP, кондиционер, цифровая приборка, медиасистема с экраном диагональю 10,3 дюйма и камерой заднего вида, задний парктроник и обогрев передних сидений. Доплата в 200 тысяч рублей повышает комплектацию до Elite – а это шесть подушек безопасности, климат-контроль, обогрев руля, салон из экокожи, датчики света и дождя, а также розетка на 220 В.

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Фото: фирмы-производителя

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За РулемМилешкин Кирилл
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