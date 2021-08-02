Самый большой пикап в России — первый тест — журнал За рулем

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Самый большой пикап в России - первый тест

Great Wall Poer - это мощный дизель, восьмиступенчатый автомат и шикарный для пикапа салон. А также несколько китайских хитростей в обертке, как у пикапа Toyota Tundra.

Он большой? А что в основе?

На презентации менеджеры Great Wall напирали на внешний эффект. Poer и впрямь огромен. Сходство с пикапом Toyota Tundra ему скорее во благо. Смотришь на Poer — и невольно думаешь о высоком ездовом комфорте и прочих прелестях, коими радуют дорогие автомобили.

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Но только поехал — и образ рассыпался. Почему так трясет? Даже на ровном асфальте Poer умудряется находить изъяны. И положенные в кузов 300 кг балласта не помогают.

Разгадка проста. Шасси Poer позаимствовал у простенького пикапа Wingle 7, который по ездовому комфорту недалеко ушел от армейского грузовика. В независимой передней подвеске в качестве упругих элементов используются торсионы (у подавляющего большинства одноклассников — пружины). Сзади установлены неразрезной мост и пятилистовые рессоры. Для сравнения: на Mitsubishi L200 они четырехлистовые, на Isuzu D‑Max — трехлистовые.

Great Wall Poer. Цена в России — от 2 299 000 ₽.
Great Wall Poer. Цена в России — от 2 299 000 ₽.

Грузо(не)подъемность

Заявленная грузоподъемность — несуразные для пикапа 375 кг. Если посадить в кабину четырех пассажиров, для груза остается всего 75 кг. Нонсенс! Это китайцы пошли на хитрость: ради того, чтобы спокойно заезжать в центр Москвы, заявили полную массу 2,5 т. Хотя можно не сомневаться, что Poer возьмет на борт тонну груза — и не поперхнется. Несмотря на крупные габариты, грузовая платформа короче, чем в Вингле: 1520 против 1680 мм. Ширина равна длине — 1520 мм. Европалета помещается. Из японских конкурентов только Toyota Hilux имеет сопоставимый размер кузова. Но внутренняя высота по борту, если это для вас важно, у Поера 538 мм, а у Хайлакса — 490 мм.

Кузов широкий, но по длине уступает платформе Вингла 7.
Кузов широкий, но по длине уступает платформе Вингла 7.

Задний борт можно не придерживать: резко упасть не даст пневмоупор. В горизонтальном положении борт выдерживает нагрузку до 150 кг.
Задний борт можно не придерживать: резко упасть не даст пневмоупор. В горизонтальном положении борт выдерживает нагрузку до 150 кг.

Задняя подвеска с пятилистовыми рессорами. Такая выдержит гораздо больше заявленных 375 кг!
Задняя подвеска с пятилистовыми рессорами. Такая выдержит гораздо больше заявленных 375 кг!

В защищенном антивандальным покрытием кузове кроме проушин для крепления поклажи ничего нет. Ладно розетка — ее установка требует вложений, но приладить к борту открывашку для бутылок или измерительную линейку почти ничего не стоит, а хозяйственному владельцу будет не лишним.

Какой мотор?

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В России Poer продается с двухлитровым турбодизелем 4D20M, представляющим собой дальнейшее развитие агрегата 4D20D, что ставят на Wingle 7.

Китайцы поменяли поставщика системы впрыска (теперь Delphi, а не Bosch), увеличили давление впрыска в топливной системе с 1600 до 2000 бар и подняли давление наддува. Турбину с изменяемой геометрией теперь не закупают у фирмы Honeywell, а делают самостоятельно. Обновили софт. В ГРМ по-прежнему используется ремень, хотя цепной привод для пикапа более уместен. Мощность двигателя увеличилась со 143 до 150 л.с., крутящий момент — с 315 до 400 Н·м.

Разница существенная, но я ее практически не ощутил. Если Wingle 7 оснащается механической коробкой, то на Poer ставят восьмиступенчатый автомат ZF, который частично скрадывает мощность мотора. Китайцы не без гордости говорят, что автомат рассчитан на передачу до 700 Н·м момента и ему сносу нет. Переключается коробка как надо и когда надо. Если и впрямь окажется надежной, то ее можно только приветствовать.

Приборка бесхитростна. Сюда просятся виртуальные шкалы от внедорожника Haval Н9.
Приборка бесхитростна. Сюда просятся виртуальные шкалы от внедорожника Haval Н9.

Система кругового обзора для такого великана — вещь незаменимая.
Система кругового обзора для такого великана — вещь незаменимая.

Ремни безопасности по высоте не регулируются — нонсенс для автомобиля с такой ценой.
Ремни безопасности по высоте не регулируются — нонсенс для автомобиля с такой ценой.

Салон симпатичен. Особенно хорош вариант со светло-коричневой обивкой. Странно, что нет регулировки руля по вылету.
Салон симпатичен. Особенно хорош вариант со светло-коричневой обивкой. Странно, что нет регулировки руля по вылету.

На бездорожье сдюжит?

Трансмиссия круче, чем у Вингла. Вместо жестко подключаемой передней оси (part time) — электрогидравлическая муфта BorgWarner, автоматически подключающая передние колеса при пробуксовке задних. Ждать ли перегрева муфты? На 30‑градусной жаре она ни разу не выкинула белый флаг.

Конечно, в тяжелых условиях эксплуатации муфта может не сдюжить. Я поездил и по глубоким колеям, и по бродам (предел по ТТХ — 500 мм), поднимался в очень крутые горки (на маршруте был даже 50‑процентный подъем). Без сбоев.

Довольно сложные препятствия Poer преодолевал с похвальной легкостью. Настоящий вездеход.

Клиренс — 232 мм. Малый угол въезда (хвост, конечно, длинный). Большой ход подвески. Всё как надо. Перед самыми гиблыми местами переходил в режим 4L: блокировка муфты + понижающая передача (коэффициент 3,9). Но до принудительной активации задней межколесной блокировки Eaton дело ни разу не дошло — значит, до предельных возможностей я так и не добрался.

Второй ряд не менее просторен, чем у полноразмерных внедорожников. Но посадка неудобна — сидишь с задранными коленями.
Второй ряд не менее просторен, чем у полноразмерных внедорожников. Но посадка неудобна — сидишь с задранными коленями.

Верхние дефлекторы и USB-разъем во втором ряду пикапов встретишь нечасто.
Верхние дефлекторы и USB-разъем во втором ряду пикапов встретишь нечасто.

Цены и комплектации

Базовое исполнение Comfort самодостаточно: АБС, ESP, фронтальные подушки безопасности, бесключевой доступ и кнопочный запуск двигателя, медиасистема с девятидюймовым экраном, кондиционер, круиз-контроль, камера заднего вида, светодиодные фары, легкосплавные 18‑дюймовые колеса. Плюс обогрев передних сидений, боковых зеркал, форсунок омывателя и зоны покоя дворников. За такую машину просят 2 299 000 рублей.

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Высшая комплектация Premium дополнена хромированными элементами кузова, дугами в грузовом отсеке, боковыми подушками и шторками безопасности, климат-контролем, системой кругового обзора, обивкой из кожзама, электрорегулировками передних сидений, обогревом руля, автоматикой складывания боковых зеркал. Цена — 2 449 000 рублей.

За «китайца» — дорого. За пикап — средне. Японские пикапы в топ-комплектациях на миллион дороже. Poer занимает пустующую нишу между ними и более доступными пикапами JAC Т6, Great Wall Wingle 7 и УАЗ Пикап. После ухода с рынка нескольких машин (Volkswagen Amarok, Fiat Fullback, Foton Tunland), у Поэра есть шанс привлечь покупателей с достатком выше среднего. Но много ли таких наберется?

Заявленная грузоподъемность — всего 375 кг, но по факту Poer возьмет на борт тонну груза — и не поперхнется.
Заявленная грузоподъемность — всего 375 кг, но по факту Poer возьмет на борт тонну груза — и не поперхнется.

Симпатичный, тяговитый дизель Жесткая подвеска, мало модификаций

Great Wall Poer

  • Длина / ширина / высота / база 5403 / 1934 / 1886 / 3230 мм
  • Снаряженная / полная масса 2120 / 2495 кг
  • Двигатель дизельный, R4, 16 клапанов, 1996 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 3600 об/мин; 400 Н·м при 1500–2500 об/мин
  • Разгон 0–100 км/ч <16 с
  • Максимальная скорость 155 км/ч
  • Топливо / запас топлива ДТ / 78 л
  • Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 10,9 / 8,7 / 9,5 л / 100 км
  • Трансмиссия полный привод; А8

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Фото: Юрий Тимкин и Great Wall

Самый большой пикап в России — первый тест

Great Wall Poer — это мощный дизель, восьмиступенчатый автомат и шикарный для пикапа салон. А также несколько китайских хитростей в обертке, как у пикапа Toyota Tundra.

Самый большой пикап в России — первый тест — фото 1265424Самый большой пикап в России — первый тест — фото 1265415Самый большой пикап в России — первый тест — фото 1265414Самый большой пикап в России — первый тест — фото 1265419Самый большой пикап в России — первый тест — фото 1265418Самый большой пикап в России — первый тест — фото 1265417Самый большой пикап в России — первый тест — фото 1265416Самый большой пикап в России — первый тест — фото 1265423Самый большой пикап в России — первый тест — фото 1265422Самый большой пикап в России — первый тест — фото 1265421Самый большой пикап в России — первый тест — фото 1265420Самый большой пикап в России — первый тест
Самый большой пикап в России — первый тест

Great Wall Poer — это мощный дизель, восьмиступенчатый автомат и шикарный для пикапа салон. А также несколько китайских хитростей в обертке, как у пикапа Toyota Tundra.

Самый большой пикап в России — первый тест — фото 1265416Самый большой пикап в России — первый тест — фото 1265424Самый большой пикап в России — первый тест — фото 1265423Самый большой пикап в России — первый тест — фото 1265421Самый большой пикап в России — первый тест — фото 1265417Самый большой пикап в России — первый тест — фото 1265418Самый большой пикап в России — первый тест — фото 1265420Самый большой пикап в России — первый тест — фото 1265414Самый большой пикап в России — первый тест — фото 1265419Самый большой пикап в России — первый тест — фото 1265422Самый большой пикап в России — первый тест — фото 1265415Самый большой пикап в России — первый тест
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