Самый большой пикап в России - первый тест

Great Wall Poer - это мощный дизель, восьмиступенчатый автомат и шикарный для пикапа салон. А также несколько китайских хитростей в обертке, как у пикапа Toyota Tundra.

Он большой? А что в основе?

На презентации менеджеры Great Wall напирали на внешний эффект. Poer и впрямь огромен. Сходство с пикапом Toyota Tundra ему скорее во благо. Смотришь на Poer — и невольно думаешь о высоком ездовом комфорте и прочих прелестях, коими радуют дорогие автомобили.

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Но только поехал — и образ рассыпался. Почему так трясет? Даже на ровном асфальте Poer умудряется находить изъяны. И положенные в кузов 300 кг балласта не помогают.

Разгадка проста. Шасси Poer позаимствовал у простенького пикапа Wingle 7, который по ездовому комфорту недалеко ушел от армейского грузовика. В независимой передней подвеске в качестве упругих элементов используются торсионы (у подавляющего большинства одноклассников — пружины). Сзади установлены неразрезной мост и пятилистовые рессоры. Для сравнения: на Mitsubishi L200 они четырехлистовые, на Isuzu D‑Max — трехлистовые.

Great Wall Poer. Цена в России — от 2 299 000 ₽.

Грузо(не)подъемность

Заявленная грузоподъемность — несуразные для пикапа 375 кг. Если посадить в кабину четырех пассажиров, для груза остается всего 75 кг. Нонсенс! Это китайцы пошли на хитрость: ради того, чтобы спокойно заезжать в центр Москвы, заявили полную массу 2,5 т. Хотя можно не сомневаться, что Poer возьмет на борт тонну груза — и не поперхнется . Несмотря на крупные габариты, грузовая платформа короче, чем в Вингле: 1520 против 1680 мм. Ширина равна длине — 1520 мм. Европалета помещается. Из японских конкурентов только Toyota Hilux имеет сопоставимый размер кузова. Но внутренняя высота по борту, если это для вас важно, у Поера 538 мм, а у Хайлакса — 490 мм.

Кузов широкий, но по длине уступает платформе Вингла 7.

Задний борт можно не придерживать: резко упасть не даст пневмоупор. В горизонтальном положении борт выдерживает нагрузку до 150 кг. Задняя подвеска с пятилистовыми рессорами. Такая выдержит гораздо больше заявленных 375 кг!

В защищенном антивандальным покрытием кузове кроме проушин для крепления поклажи ничего нет. Ладно розетка — ее установка требует вложений, но приладить к борту открывашку для бутылок или измерительную линейку почти ничего не стоит, а хозяйственному владельцу будет не лишним.

Какой мотор?

В России Poer продается с двухлитровым турбодизелем 4D20M, представляющим собой дальнейшее развитие агрегата 4D20D, что ставят на Wingle 7.

Китайцы поменяли поставщика системы впрыска (теперь Delphi, а не Bosch), увеличили давление впрыска в топливной системе с 1600 до 2000 бар и подняли давление наддува. Турбину с изменяемой геометрией теперь не закупают у фирмы Honeywell, а делают самостоятельно. Обновили софт. В ГРМ по-прежнему используется ремень, хотя цепной привод для пикапа более уместен. Мощность двигателя увеличилась со 143 до 150 л.с., крутящий момент — с 315 до 400 Н·м.

Разница существенная, но я ее практически не ощутил. Если Wingle 7 оснащается механической коробкой, то на Poer ставят восьмиступенчатый автомат ZF, который частично скрадывает мощность мотора. Китайцы не без гордости говорят, что автомат рассчитан на передачу до 700 Н·м момента и ему сносу нет. Переключается коробка как надо и когда надо. Если и впрямь окажется надежной, то ее можно только приветствовать.

Приборка бесхитростна. Сюда просятся виртуальные шкалы от внедорожника Haval Н9. Система кругового обзора для такого великана — вещь незаменимая. Ремни безопасности по высоте не регулируются — нонсенс для автомобиля с такой ценой.

Салон симпатичен. Особенно хорош вариант со светло-коричневой обивкой. Странно, что нет регулировки руля по вылету.

На бездорожье сдюжит?

Трансмиссия круче, чем у Вингла. Вместо жестко подключаемой передней оси (part time) — электрогидравлическая муфта BorgWarner, автоматически подключающая передние колеса при пробуксовке задних. Ждать ли перегрева муфты? На 30‑градусной жаре она ни разу не выкинула белый флаг.

Конечно, в тяжелых условиях эксплуатации муфта может не сдюжить. Я поездил и по глубоким колеям, и по бродам (предел по ТТХ — 500 мм), поднимался в очень крутые горки (на маршруте был даже 50‑процентный подъем). Без сбоев.

Довольно сложные препятствия Poer преодолевал с похвальной легкостью. Настоящий вездеход.

Клиренс — 232 мм. Малый угол въезда (хвост, конечно, длинный). Большой ход подвески. Всё как надо. Перед самыми гиблыми местами переходил в режим 4L: блокировка муфты + понижающая передача (коэффициент 3,9). Но до принудительной активации задней межколесной блокировки Eaton дело ни разу не дошло — значит, до предельных возможностей я так и не добрался.

Второй ряд не менее просторен, чем у полноразмерных внедорожников. Но посадка неудобна — сидишь с задранными коленями. Верхние дефлекторы и USB-разъем во втором ряду пикапов встретишь нечасто.

Цены и комплектации

Базовое исполнение Comfort самодостаточно: АБС, ESP, фронтальные подушки безопасности, бесключевой доступ и кнопочный запуск двигателя, медиасистема с девятидюймовым экраном, кондиционер, круиз-контроль, камера заднего вида, светодиодные фары, легкосплавные 18‑дюймовые колеса. Плюс обогрев передних сидений, боковых зеркал, форсунок омывателя и зоны покоя дворников. За такую машину просят 2 299 000 рублей.

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Высшая комплектация Premium дополнена хромированными элементами кузова, дугами в грузовом отсеке, боковыми подушками и шторками безопасности, климат-контролем, системой кругового обзора, обивкой из кожзама, электрорегулировками передних сидений, обогревом руля, автоматикой складывания боковых зеркал. Цена — 2 449 000 рублей.

За «китайца» — дорого. За пикап — средне. Японские пикапы в топ-комплектациях на миллион дороже. Poer занимает пустующую нишу между ними и более доступными пикапами JAC Т6, Great Wall Wingle 7 и УАЗ Пикап . После ухода с рынка нескольких машин (Volkswagen Amarok, Fiat Fullback, Foton Tunland), у Поэра есть шанс привлечь покупателей с достатком выше среднего. Но много ли таких наберется?

Заявленная грузоподъемность — всего 375 кг, но по факту Poer возьмет на борт тонну груза — и не поперхнется.

Симпатичный, тяговитый дизель Жесткая подвеска, мало модификаций

Great Wall Poer

Длина / ширина / высота / база 5403 / 1934 / 1886 / 3230 мм

5403 / 1934 / 1886 / 3230 мм Снаряженная / полная масса 2120 / 2495 кг

2120 / 2495 кг Двигатель дизельный, R4, 16 клапанов, 1996 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 3600 об/мин; 400 Н·м при 1500–2500 об/мин

дизельный, R4, 16 клапанов, 1996 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 3600 об/мин; 400 Н·м при 1500–2500 об/мин Разгон 0–100 км/ч <16 с

<16 с Максимальная скорость 155 км/ч

155 км/ч Топливо / запас топлива ДТ / 78 л

ДТ / 78 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 10,9 / 8,7 / 9,5 л / 100 км

10,9 / 8,7 / 9,5 л / 100 км Трансмиссия полный привод; А8

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Фото: Юрий Тимкин и Great Wall