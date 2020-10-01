3 приятных факта о Great Wall Wingle 7 (и 2 не очень)

Потенциальные покупатели еще не успели обратить на это внимание, а мы заметили. Каждый из этих плюсов или минусов может повлиять на решение о покупке.

Материалы по теме Пикап Great Wall Wingle 7: цена в России

Компания Great Wall Motors опубликовала полный состав российской комплектации рамного пикапа Wingle 7, цена на который была озвучена в начале октября. Напомним, модель комплектуется 142-сильным дизелем с 6-ступенчатой МКП и в единственной на данный момент комплектации Comfort стоит 1 749 000 рублей.

Стоит отметить, что правильно модель называется GWM Wingle 7 (GWM — Great Wall Motors), именно такое написание приводит официальный сайт марки. Теперь он содержит исчерпывающий список по функциям комфорта, безопасности и прочему, поэтому у нас есть возможность чуть подробнее изучить оснащение и характеристики этих машин.

Начнем с минусов.

У российских версий не будет противотуманных фар. Хотя на многих официальных фото противотуманки присутствуют, на их отсутствие в версии Comfort указывали некоторые снимки «живых» машин, прибывших в дилерские центры. Теперь это подтверждается и списком комплектации: противотуманные фары в нем не значатся.

Вместо мультимедийного центра версия Comfort включает магнитолу с радио и USB-разъемом. Визуально она схожа с мультимедийкой — возвышающаяся над центральными дефлекторами панель, — но вместо полноценного экрана тут небольшое информационное окошко.

А теперь те положительные моменты, на которые потенциальные покупатели Wingle 7 могли еще не успеть обратить внимание.

Грузоподъемность пикапа составляет 975 кг. Обычно такие цифры прерогатива специальных версий вроде Heavy Duty, здесь же высокая планка задана уже в «стандарте». В кузове есть четыре такелажных кольца для фиксации груза и защитное противоскользящее покрытие.

У пикапа полный привод с электронно управляемой раздаточной коробкой, понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. В России такой арсенал очень нужное подспорье.

Хорошая комплектация за сравнительно небольшие деньги. Противотуманок, конечно, жаль, но есть кондиционер, круиз-контроль, подлокотник с вещевым отделением, два подстаканника, регулировка водительского сиденья по высоте, детский замок задних дверей и другие полезные мелочи.

Отметим, что позднее у модели может появиться еще один вариант силового агрегата. В российском ОТТС кроме дизеля значится созданный по лицензии Mitsubishi бензиновый движок Shenyang, имеющий объем 2,4 литра и мощность 150 л.с

Вообще, в российских планах у Great Wall два пикапа: помимо уже стартовавшего Wingle 7 будет и более крупный Pao, построенный на базе внедорожника Haval H9.

Фото: Great Wall Motors