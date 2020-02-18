Great Wall возвращается! Привозит два новых пикапа

Модели Great Wall — Wingle 7 и Pao — будут продавать дилеры Haval.

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Два пикапа китайского концерна — Wingle 7 и Pao могут появиться в продаже уже в этом году, несмотря на то что Great Wall покинул российский рынок в 2015-м, оставив здесь дочерний бренд Haval.

Но наш рынок по-прежнему остается привлекательным для китайского бренда. Изданию «Китайские автомобили» стало известно, что в текущем году у нас предполагается старт продаж пикапов Great Wall Wingle 7 и Pao.

В самой компании информацию о новинках 2020 года не подтвердили, однако об этом сообщили сразу два источника, кроме того, на слайде свежей презентации Haval замечены обе модели и даже указаны примерные даты: запуск Wingle 7 — июнь, Pao — октябрь.

Согласно новой концепции Great Wall, компания сосредоточится на легкой коммерческой технике, чтобы стать конкурентоспособным брендом в битве с такими гигантами, как Ford, Chevrolet и Dodge.

Wingle 7 — пикап с выдающимися внедорожными качествами. У него полный привод, рамная платформа и клиренс 212 мм. Оснащается автомобиль 2-литровым турбодизелем с отдачей от 143 до 163 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Что касается пикапа Pao, то он оснащается 2-литровыми турбомоторами: бензиновым 190‑сильным и дизельным на 163 л.с., 8-ступенчатым автоматом и подключаемым полным приводом с понижайкой. Построен он на той же платформе, что и внедорожник Haval H9.

Есть и другие китайские автомобили, которые были бы востребованы на российском рынке.



Фото: Great Wall