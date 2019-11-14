3 китайские машины, которых не хватает в России

Среди китайских машин много классных! Возможно, какие-то из них приглянулись бы россиянам, вот только нет их пока на нашем рынке. Подождем?

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Changan Alsvin

В России она могла бы стать одним из самых дешевых седанов, считают авторы блога «Китай на колесах». В Поднебесной эта машина стоит от 49 900 юаней, что в рублях составляет около 475 тысяч. Вероятно, у нас автомобиль, как всегда, был бы дороже. Но даже 600 тысяч рублей для машины размером с VW Polo — хорошая цена. Кстати, возможный конкурент Ладе Гранте.

Автомобиль Changan Alsvin небольшой, но весьма симпатичный и хорошо оснащен. Базовый двигатель в связке с 5-ступенчатой механикой выдает 100 л.с. В списке оборудования 7-дюймовый цветной дисплей мультимедийной системы с Bluetooth, USB, 2 подушками безопасности, ABS, полный электропакет.

В максимальной комплектации добавляются парктроники, ESP, камера заднего вида, люк и так далее. А есть еще 1,5-литровый мотор на 107 л.с. с 5-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. В общем, хорошая машина была бы для тех, кто сейчас покупает бюджетники. Только стоит изменить название.

Great Wall Wingle 7

Все мы знаем марку Great Wall. Можно считать ее первой китайской, которая завоевала довольно хорошую репутацию своими первыми моделями (не брать же в расчет Chery Amulet). И отзывы в целом позитивные. А спрос на Great Wall был всегда. Их внедорожники и пикапы — альтернатива УАЗу, о чем мы уже писали.

Ценители добротных «китайцев» считают, что было бы очень неплохо, если бы к нам привезли, например, пикап Wingle 7. Он большой, хорошо выглядит, имеет качественный и современный салон, при этом стоит гораздо дешевле своих японских конкурентов. И что самое главное, у «Великой стены» есть хорошая репутация в России, так что дело должно пойти.

В Украине, например, машина продается в топовых комплектациях по цене 1,5–1,6 млн ₽. А китайские базовые модификации с задним приводом и одинарной кабиной стоят в переводе на наши деньги и вовсе около восьмисот тысяч рублей. Короче, уверяют блогеры, машина то, что надо.

Link&Co 01

Марка Link&Co, если кто не знал, это люксовый бренд Geely, созданный совместно с Volvo. По сути, в этих машинах все от Volvo, только стоят они дешевле и имеют другой дизайн. Проще говоря, модель 01 — тот же XC40.

В Китае его продают по цене от 1,5 до 2 млн рублей. Двигатель — 2,0-литровый Drive-E на 190 л.с., 6-ступенчатый автомат с передним приводом или 7-ступечнатый робот с двумя сцеплениями, полный привод. Клиренс — 213 мм. Volvo будет минимум на полмиллиона дороже.

Салон — шикарный. А самое приятное во всей этой истории то, что Geely имеет в планах вывод марки Link&Co в Россию. Правда, только после Европы и после того, как хороший имидж себе сделает материнская Geely.

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Фото: Changan