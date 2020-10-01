Great Wall вернется в Россию с пикапом Wingle 7

Предложение может оказаться интересным: уже известный в РФ бренд, стильная внешность, продвинутый салон, лицензионный двигатель, простая конструкция шасси.

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Марка Great Wall, в свое время оставившая в России «отпочковавшийся» бренд Haval, возвращается под собственным именем и с проверенным продуктом — пикапами. Первенцем должен стать Wingle 7, уже получивший российское ОТТС.

Продажи машин могут начаться уже в октябре, пишут «Китайские автомобили» со ссылкой на собственный источник. Изначально планировалось, что модель запустится в РФ в июне, но планы пришлось пересмотреть. Меж тем, в Украине Wingle 7 уже продается. Речи о локализации пикапа на заводе Haval в Туле пока не идет: поставлять Wingle 7 будут с китайского предприятия в городе Баодин.

Согласно российскому ОТТС, у модели будет на выбор два мотора: созданный по лицензии Mitsubishi бензиновый движок Shenyang, имеющий объем 2,4 литра и мощность 150 л.с., а также 2-литровый дизель Great Wall, выдающий 143 л.с.

Бензиновый мотор работает в паре с 5-ступенчатой механической КП Zomax, а дизельный — с 6-ступенчатой механикой Aisin, автомата не предусмотрено. Привод пикапа — полный. Подвеска: спереди независимая двухрычажка, сзади — мост на рессорах.

Есть и некоторая информация по оснащению: мультимедийный комплекс, кондиционер, обогрев сидений, фронтальные и боковые подушки безопасности, датчики дождя и света, датчики давления в шинах, камера заднего вида.

Если пикап Wingle 7 будут ввозить к нам из Китая, то кроссовер Haval, судя по первой информации, все же локализуют в России.

Фото: Great Wall