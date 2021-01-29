Пикап Toyota Hilux: все обновления

Две главные новости: он стал мощнее и не подорожал.

Базовый Hilux по-прежнему продают за 2,5 миллиона рублей. У него 2,4‑литровый дизель мощностью 150 л.с., механическая шестиступка, штампованные стальные колеса и простой кондиционер. Хотите автомат? Готовьте минимум три миллиона — автоматическая коробка доступна только для машин с топовым дизелем в 200 сил, доставшимся от Prado.

Новая топ-версия и новый дизель

Наш Hilux — в самом дорогом исполнении Black Onyx и тянет на 3,2 миллиона.

Материалы по теме Обновленные Toyota Fortuner и Hilux: открыт прием заказов

С новым дизелем (2,8 л, 200 л.с., 500 Нм) пикап едет гораздо веселее — динамичнее разве что Amarok с мотором V6 да бензиновые американские монстры. И хорошо, не нужно просчитывать заранее каждый обгон. Расход вменяемый: меньше девяти литров на трассе на скорости 100 км/ч, в городе получается 12–13 литров.

Шестиступенчатый автомат Aisin давно зарекомендовал себя как исключительно надежный. Жаль, что от того же Prado не достался полный привод с дифференциалом в раздатке — по умолчанию Hilux заднеприводный, а передок подключается жестко, по асфальту не поездишь. Конечно, теоретически переднюю ось можно включать не только на бездорожье, благо в переднем дифференциале есть датчик перегрева, и в случае чего привод отключается. Но быстрая езда по скользкому покрытию с парт-таймом затея на любителя — привет, недостаточная ­поворачиваемость и риск сноса.

Интерьер почти не изменился, качество материалов — на среднем уровне. Главное — удобно.

Подвеску перекалибровали

Впрочем, гнать на Хайлаксе нет никакого желания: любой поперечный стык или заплатка на асфальте тут же отдается на руль и сиденья. Передняя подвеска еще долго сотрясается, а задний мост на рессорах скачет на любой кочке. А ведь для России поставляются автомобили с перекалиброванной подвеской — как говорят, более мягкой.

Эта «мягкость» повлияла и на грузоподъемность: базовый Hilux снаряженной массой 2130 кг готов взять на борт 750 кг — не рекорд. Снаряженная масса нашего Black Onyx с более тяжелыми мотором и трансмиссией, нашпигованного опциями — 2375 килограмм, и увезти он может еще меньше — лишь 535 кило. Остается только завидовать жителям Австралии или Африки, где водятся Хайлаксы грузоподъемностью больше тонны.

Новая мультимедийная система с 8‑дюймовым экраном оснащена штатной навигацией. Это важно, ибо пикапы ездят и там, где нет ни интернета, ни мобильной связи.

А что такое 535 кг? Если в кабине пять человек по 75 кг, то в кузов можно положить лишь 160 кг груза? Серьезно? Мы обзвонили несколько дилеров — ни один сотрудник отделов продаж не смог внятно разъяснить, сколько же можно грузить в Hilux. Каждый второй отправлял на фирменный сайт, где указана грузоподъемность 880 кг. Так сколько можно — 535, 750, 880 кг или тонну, как в Австралии? И если подвеска все равно осталась жесткой, какой смысл ее переделывать, если это принесло лишь падение грузоподъемности?

Бензиновый мотор 2.7 — возможно, будет

От дилеров же узнали, что в этом году должен появиться бензиновый Hilux с мотором 2.7 — цен пока нет, комплектации тоже неизвестны. Придется ждать. Впрочем, дизель тоже надо ждать — только под заказ! Спрос в этом году чуть просел, но машин завезли намного меньше — вот и дефицит.

Базовый мотор — прежний 150‑сильный 2,4‑литровый дизель. Чуть выше — дизель 1GD-FTV 2.8, доставшийся от Prado. Ждем бензин.

Про груз и грузы

Скажите, кому реально нужна грузоподъемность? У нас пикапы покупают не строители и не фермеры, а зажиточные охотники, рыбаки и просто фанаты таких машин. Для них важна проходимость, вместительность и стиль. Правда, по проспектам особо не подефилируешь: поскольку пикап формально считается грузовиком тяжелее 2,5 тонн, камеры штрафуют за езду в левом ряду там, где три и более полосы.

Ну а если нужно груз перевезти? Увы — как и любой среднеразмерный ­«даблкэб», Hilux соткан из компромиссов. Длина больше пяти метров, а места мало и в салоне, и в кузове. Даже два европоддона не увезти: между арками задних колес можно вместить лишь один — если поставить его вдоль. Гидроскутер или «квадрик»? Забудьте — максимум скутер или горный велосипед, да и то по диаго­нали. Остается прицеп, благо в списке опций есть фаркоп. Заодно можно заказать отделку грузовой платформы ­ударопрочным пластиком, кунги и прочий декор.

После рестайлинга Hilux стал самым симпатичным пикапом на российском рынке — особенно с обвесом Black Onyx.

Грузовая платформа у пикапа Toyota Hilux — полтора метра в длину и 1,1 в ширину (между арками). Вдоль даже «взрослый» велосипед не поставить.

Проходимость

По части проходимости — полный порядок. Ну, почти. Классический part-time и понижающая передача с блокировкой заднего дифференциала, плюс отличная артикуляция подвесок вкупе с солидной геометрической проходимостью. Но есть и слабое звено — шины. Я уверенно нырнул на размытую грунтовку, и фрикционные зимние шины моментально «замылились» — сидим! Пришлось звать помощь: приехал Патриот на зубастой «резине» и с лебедкой. И не забывайте как следует крепить передний номер перед бродом. Иначе придется искать его в ледяной реке. В нашем случае обошлось без изготовления дубликата — выудили.

Что в итоге

Была бы у меня задача купить пикап — присмотрелся бы именно к 200‑сильной версии. И едет весело, и оснащение хорошее. Агрессивный обвес из некрашеного пластика версии Black Onyx на бездорожье не поцарапаешь, и выглядит круто. А гонять Hilux в хвост и в гриву как грузовую машину не резон — у нас для этого есть «священная» и недорогая ГАЗель.

Прогресс не стоит на месте. Если застряли, необязательно идти за трактором. Через ­приложение Джип Алерт можно кинуть клич: ­джиперы обязательно откликнутся и помогут.

Сбалансированный пикап с отличной проходимостью Ценник слишком большой для рабочей лошадки

TOYOTA HILUX

Длина / ширина / высота / база 5325 / 1900 / 1815 / 3085 мм

5325 / 1900 / 1815 / 3085 мм Снаряженная / полная масса 2375 / 2910 кг

2375 / 2910 кг Размер грузовой платформы 1569 / 1109 / 481 мм

1569 / 1109 / 481 мм Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 2755 см³; 147 кВт / 200 л.с. при 3400 об/мин; 500 Н·м при 1600–2800 об/мин

дизельный, Р4, 16 клапанов, 2755 см³; 147 кВт / 200 л.с. при 3400 об/мин; 500 Н·м при 1600–2800 об/мин Топливо / запас топлива ДТ / 80 л

ДТ / 80 л Расход топлива в смешанном цикле 8,0 л/100 км

8,0 л/100 км Трансмиссия полный привод; А6

Собрались за город? Пусть в багажнике в нужный момент окажется антибукс и хороший буксировочный трос. Качественные буксировочные и рывковые тросы, а также аксессуары к ним есть в нашем онлайн-магазине.

Редакция «За рулем» выражает благодарность Антону Лихоманову за помощь на бездорожье.