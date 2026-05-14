Мощный мотор и классический автомат — новая версия известного лифтбека уже в РФ

Changan представил в РФ обновленный лифтбек Uni-V мотором на 235 сил и автоматом

Changan официально подтвердила: в России стартуют продажи рестайлинговой версии лифтбека Uni-V. Автомобиль, и без того хорошо знакомый местным водителям, получил не только свежий дизайн, но и серьёзные технические новшества. Главное из них – совершенно другой силовой агрегат, который кардинально изменил динамику.

В пресс-службе марки рассказали, что прежний 1,5-литровый двигатель (181 л.с.) остался в прошлом. Вместо него под капотом теперь прописался 2,0-литровый турбомотор Blue Core с чугунным блоком. Его отдача – 235 сил, а крутящий момент – 390 Нм. И это не единственное важное изменение: семиступенчатая роботизированная коробка уступила место 8-диапазонному гидромеханическому автомату Aisin. Как результат – разгон до «сотни» теперь занимает всего 6,8 секунды.

Changan Uni-V

Повышенная мощность потребовала доработок по части аэродинамики и устойчивости. На обновлённом Uni-V появился активный задний спойлер. При наборе скорости он автоматически поднимается, создавая прижимную силу и улучшая курс – особенно важно для такого быстрого автомобиля. Эффектный облик, узкая светодиодная оптика и полускрытые дверные ручки тоже работают на аэродинамику.

Габариты машины: 4740 мм в длину, 1838 в ширину и 1430 в высоту. Колёсная база – 2750 мм, а дорожный просвет – 152 мм. Внешне рестайлинг заметнее всего по передней части: здесь полностью новая решётка радиатора и переработанный дизайн бампера.

Спортивный характер подчёркивает и интерьер. В салоне – спортивный руль, алюминиевые подрулевые лепестки, чёрный потолок и элементы отделки из замши. Для России предусмотрен расширенный пакет «тёплых» опций: подогрев всех кресел, руля, а также лобового и заднего стекла.

Кузов лифтбека, по заявлению производителя, выполнен из высокопрочной стали, панели полностью оцинкованы. В базе – шесть подушек безопасности, встроенный видеорегистратор, телематика с сервисами «Яндекса» и мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Объём багажного отсека – 465 литров, но если сложить задний ряд, пространство увеличивается до 1000 литров. Электропривод крышки багажника, полноразмерная «запаска» и гарантия на 5 лет или 150 000 км пробега входят в стандартное оснащение.

Интерьер Changan Uni-V

Пока неизвестно, сколько будет стоить обновлённая версия. Обычно цены объявляют одновременно со стартом продаж. Для сравнения: дорестайлинговая модель 2025 года выпуска (без учёта скидок) оценивается в диапазоне от 3 359 900 до 3 429 900 рублей.