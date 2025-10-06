Серьезный внедорожник от 1 млн рублей: за что его (не) любят в России

УАЗ Патриот с пробегом: названы его преимущества, недостатки и конкуренты

В выбор серьезного внедорожника за разумные деньги неизбежно войдет трех-четырехлетний УАЗ Патриот.

За 1–1,5 млн рублей несложно найти машину в хорошем состоянии. В конце концов, даже УАЗы основной пробег накатывают по твердым дорогам.

Патриот хорош на бездорожье и очень вместителен. Прекрасная ремонтопригодность и недорогие запчасти. – его основные достоинства.

Чем плох Патриот?

Он быстро ржавеет и слишком часто ломается. После 10–20 тысяч км можно ждать самых разнообразных поломок: от расширительного бачка и дверных замков до термостата и генератора.

А при частой эксплуатации на бездорожье быстро изнашиваются крестовины карданных валов и шлицевые соединения.

С раздаточной коробкой после 2013 года всё не так плохо – стали применять импортные.

Патриот прожорлив, нервно ерзает на асфальте на больших скоростях, и даже с пакетом Люкс Премиум ему недостает комфорта. Полноприводник для рукастых мужиков, часто ездящих в сапогах и готовых самостоятельно заменить кардан.

Нивы – обе – на пересеченной местности тоже способны на многое, но по вместимости и грузоподъемности УАЗу уступают вдвое. А потому для целей и задач, которые ставят перед Патриотом, часто не годны. Кроме того, они тоже отечественный продукт.

А потому многие любители вылазок в глухомань склонны всё же выбирать иномарки, по общей идеологии схожие с УАЗом.

УАЗ Патриот

Почему трехлетний?

Есть основания полагать, что лучшие по набору свойств Патриоты выпускали в период с 2019 по 2022 год. Появился 150‑сильный мотор ЗМЗ ПРО, индийская раздатка с корнями BorgWarner. И живучие коробки передач: механическая корейская или гидроавтомат французской сборки – доработанный клон джиэмовского агрегата. После введения санкций в 2022 году остался только один вариант – китайская механика BAIC. Увы, не идеал, ибо к весне нынешнего года завод ее модернизировал – подтянули общую надежность и сгладили проблему течей верхней крышки.

В общем, именно у трех-четырехлетних Патриотов – самые убедительные сочетания ключевых агрегатов. И есть выбор между механикой и автоматом.

Новый с иголочки Патриот сегодня доступен за 2 млн рублей. Тогда как цены на многие машины 2021–2022 годов уходят аж за 2,5 млн – даже с МКП! Хотя больше половины отдают за адекватные 1–1,6 млн, часть из них – с пробегами до 50 тысяч км. Двукратный ценовой разброс обусловлен в основном большими различиями в оснащении.

Тем не менее, даже при наличии круиз-контроля, камеры заднего вида и охлаждаемого бардачка УАЗ Патриот многим не подходит. Слишком отечественный. Нужна полноценная иномарка. Какие есть варианты?

За те же деньги

Кроссоверы с подчиненной электронике муфтой (TOD, «момент по требованию») для внедорожных замесов малопригодны. Есть весьма стойкие системы, но всё равно это не совсем то.

Оптимальны жестко подключаемый вручную полный привод (part-time) и вариации постоянного полного привода, позволяющие принудительно блокировать центральный дифференциал.

Выбор среди крупных иномарок такого типа за 1–1,5 млн рублей сводится в лучшем случае к машинам 10–15 лет. С соответствующими пробегами. Многие утилитарны почти как УАЗ и тоже не даруют впечатляющего комфорта.

Вожделенные Toyota Land Cruiser или Mercedes-Benz G‑класса за эти деньги – от 20 лет, нередко с пробегами 500–800 тысяч км. Стоит ли связывать с ними жизнь – вопрос сложный, ибо содержать их значительно дороже, чем два УАЗа. А сколько еще протянут кузов и основные агрегаты – непонятно.

Впрочем, это непонятно и по более свежим машинам. В объявлениях пишут: на ходу, ремонта не требует. Понимать следует так: при наличии данных неисправностей и дефектов машина способна ездить. Что-то чинить обязательно придется. Может, не сию минуту, но скоро. И хорошо, если только перебрать ходовую – это, считай, повезло.

Совсем свежих внедорожников‑иномарок за 1–1,5 млн рублей не бывает. Никто не проводит перед продажей капремонт трансмиссии, ушатанных же машин полно. И затраты на приведение в порядок могут составить еще полцены.

При таком раскладе, возможно, стоит еще раз подумать насчет трехлетнего Патриота. Не настолько уж он плох. Требовать же высокого комфорта от бюджетного транспорта как-то неправильно. И гонять «гелендваген» по грязям – тоже.

Подробнее о больших внедорожниках, котоыре предлагаются на вторичке за 1-1,5 млн рублей, мы еще расскажем — заходить почаще!

Какой из отечественных внедорожников круче? Большой тест «За рулем» поставил точку в этом вопросе.