Какой внедорожник круче? Теперь мы знаем ответ — журнал За рулем

Какой внедорожник круче? Теперь мы знаем ответ

Выбираемся из грязи на внедорожниках Лада Нива Legend, Нива Travel и УАЗ Патриот.

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Наш внедорожник за 900 000: новая Нива Travel или УАЗ с пробегом?

Кажется, они были с нами всегда. Юркая Нива — легендарная, хотя почему слово Legend добавили к названию в английском написании? Сработанная на ее платформе Chevrolet Niva, ныне Нива Travel. И косая сажень в плечах — УАЗ Патриот (название не менял, зато перешел с латиницы на кириллицу).

Машины крепкие, сермяжные. Производители потихоньку их облагораживают, приближая к современным стандартам. Выясним, насколько это получается.

Какой внедорожник круче? Теперь мы знаем ответ

Какой внедорожник круче? Теперь мы знаем ответКапот Легенды открывается против хода. Компо­новка плотная. Поступающий в салон воздух не фильтруется. В качестве компенсации (это сарказм) вазовцы положили сюда домкрат и запаску.
Капот Легенды открывается против хода. Компо­новка плотная. Поступающий в салон воздух не фильтруется. В качестве компенсации (это сарказм) вазовцы положили сюда домкрат и запаску.

Какой внедорожник круче? Теперь мы знаем ответНива Travel: доступ к агрегатам более удобный, чем у трехдверки. Воздухозаборник ничем не закреплен и может отвалиться — не лишне прихватить саморезом. Соединения стыков у шноркеля надо проверять на герметичность — владельцы жалуются, что на заводе не ставят прокладки.
Нива Travel: доступ к агрегатам более удобный, чем у трехдверки. Воздухозаборник ничем не закреплен и может отвалиться — не лишне прихватить саморезом. Соединения стыков у шноркеля надо проверять на герметичность — владельцы жалуются, что на заводе не ставят прокладки.

Какой внедорожник круче? Теперь мы знаем ответДвигатель ЗМЗ Про в моторном отсеке просто «потерялся». Сюда бы V6 или V8! В отличие от ВАЗов, Патриот снабжен пневмоупорами капота.
Двигатель ЗМЗ Про в моторном отсеке просто «потерялся». Сюда бы V6 или V8! В отличие от ВАЗов, Патриот снабжен пневмоупорами капота.

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Lada Niva Legend

Трехдверная Нива в прошлом году справила 45‑летие. Но на пенсию ­заслуженный вездеход всея Руси не торопится.

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Lada Niva Legend — честный тест-драйв самого доступного внедорожника

Последнее усовершенствование датируется трехлетней давностью: Нива получила обновленный интерьер и улучшенную шумоизоляцию. Стало потише, но на фоне современных машин всё равно шумно. Я то и дело пропускал телефонные звонки — попросту не слышал их! Эргономика непритязательна: рулевая колонка зафиксирована и сдвинута вправо — сидишь враскоряку.

Остро не хватает нормальных подрулевых переключателей взамен тех, что родом из СССР. Еще привет из прошлого — частокол рычагов на туннеле с отнесенной далеко вперед рукоятью коробки. И почему все они вращаются вокруг своей оси? Скорее верблюд пройдет сквозь игольное ушко, чем Нива избавится от этой особенности.

Какой внедорожник круче? Теперь мы знаем ответНовая передняя панель не сочетается с ветхозаветным рулем. Сюда просится штурвал от Шнивы. И нужна штатная медиасистема, а не это недоразумение с радиорынка. Три рычага управления трансмиссией — сегодня это уж слишком!
Новая передняя панель не сочетается с ветхозаветным рулем. Сюда просится штурвал от Шнивы. И нужна штатная медиасистема, а не это недоразумение с радиорынка. Три рычага управления трансмиссией — сегодня это уж слишком!

Какой внедорожник круче? Теперь мы знаем ответОбновленная приборка чрезмерно лаконична.
Обновленная приборка чрезмерно лаконична.

Какой внедорожник круче? Теперь мы знаем ответТо, что замок зажигания слева — еще ничего. А вот то, что у Нивы до сих пор нет единого ключа — изумляет.
То, что замок зажигания слева — еще ничего. А вот то, что у Нивы до сих пор нет единого ключа — изумляет.

Какой внедорожник круче? Теперь мы знаем ответУ Трэвела и Патриота сиденья удобнее, хотя обновленное кресло заметно лучше прежнего.
У Трэвела и Патриота сиденья удобнее, хотя обновленное кресло заметно лучше прежнего.

Какой внедорожник круче? Теперь мы знаем ответРодовое проклятье — тесноту заднего дивана — не победить. Но почему до сих пор не поставили раздельные спинки?
Родовое проклятье — тесноту заднего дивана — не победить. Но почему до сих пор не поставили раздельные спинки?

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5 метров, 9 мест, форсированный мотор... — это Лады? Да!

А вот скверную коррозионную устойчивость, похоже, сумели победить. После переноса Нивы на третью нитку главного конвейера улучшилось качество грунтования и окраски, кузов дольше сохраняет товарный вид. Даже пресловутый шов у рамки ветрового стекла перестал ржаветь.

У нивоводов особенно высоко ценится камуфляжная окраска — там на кузов наносится два слоя эмали. Только в последние месяцы она исчезла из цветовой гаммы. Пропала водительская боковая подушка безопасности, нет антиблокировочной системы. Я было начал вспоминать навыки импульсного торможения, да не пригодилось: тестовая машина оказалась из прежних, с АБС.

Какой внедорожник круче? Теперь мы знаем ответПо бездорожью трехдверная Нива порхает бабочкой. Поставь мотор помощнее — будет неудержима.
По бездорожью трехдверная Нива порхает бабочкой. Поставь мотор помощнее — будет неудержима.

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7 проблем старого двигателя Лады (его до сих пор выпускают!)

На ходу старушка Нива верна себе. Юркая, устойчивая. И плавность хода на высоте. Трамвайные пути, которые я на своем кроссовере проезжаю шепотом, Нива пролетает вообще не замечая. Но при большой амплитуде передние колеса иногда шкрябают по аркам.

На бездорожье трехдверка как рыба в воде. Короткая база, минимальные свесы, малая масса вкупе с постоянным полным приводом позволяют играючи преодолевать большинство препятствий. На размытом поле Легенда елозит, норовит закрутится волчком. База-то короткая! А еще на вязком покрытии или в горку остро недостает тяги — приходится задействовать понижайку.

Какой внедорожник круче? Теперь мы знаем ответМоторный отсек Легенды защищен металлической пластиной. Днище покрыто толстым слоем антикора, но проплешины встречаются. Открытых проушин нет: для буксировки придется вкручивать ухо. Обнаружено подтекание у рабочего цилиндра сцепления. Сомнение вызывает и черная краска на бамперах: она начала облезать, оголяя родной серебристый колер.
Моторный отсек Легенды защищен металлической пластиной. Днище покрыто толстым слоем антикора, но проплешины встречаются. Открытых проушин нет: для буксировки придется вкручивать ухо. Обнаружено подтекание у рабочего цилиндра сцепления. Сомнение вызывает и черная краска на бамперах: она начала облезать, оголяя родной серебристый колер.

Отдельный квест — включение блокировки межосевого дифференциала. Получилось с пятой попытки! Сколько лет этой проблеме, а воз и ныне там.

Помимо чахлости мотор 1.7 огорчает расходом топлива: 13,5 л/100 км. Не в коня корм! Надежда только на более современные моторы 1.6 от Гранты — по нашим данным, в этом году появятся версии как восьми- (90 л. с.), так и 16‑клапанные (106 л. с.).

Какой внедорожник круче? Теперь мы знаем ответБагажник махонький, спинку второго ряда приходится регулярно складывать.
Багажник махонький, спинку второго ряда приходится регулярно складывать.

Какой внедорожник круче? Теперь мы знаем ответБагажная дверь открывается курком, расположенным за водительским сиденьем: неудобно.
Багажная дверь открывается курком, расположенным за водительским сиденьем: неудобно.

Какой внедорожник круче? Теперь мы знаем ответГорловина незамерзайки заднего дворника находится прямо в багажнике.
Горловина незамерзайки заднего дворника находится прямо в багажнике.

О том, как проявили себя остальные внедорожники — на следующей странице

Какой внедорожник круче? Теперь мы знаем ответ

Выбираемся из грязи на внедорожниках Лада Нива Legend, Нива Travel и УАЗ Патриот.

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