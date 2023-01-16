Какой внедорожник круче? Теперь мы знаем ответ

Выбираемся из грязи на внедорожниках Лада Нива Legend, Нива Travel и УАЗ Патриот.

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Кажется, они были с нами всегда. Юркая Нива — легендарная, хотя почему слово Legend добавили к названию в английском написании? Сработанная на ее платформе Chevrolet Niva, ныне Нива Travel. И косая сажень в плечах — УАЗ Патриот (название не менял, зато перешел с латиницы на кириллицу).

Машины крепкие, сермяжные. Производители потихоньку их облагораживают, приближая к современным стандартам. Выясним, насколько это получается.

Капот Легенды открывается против хода. Компо­новка плотная. Поступающий в салон воздух не фильтруется. В качестве компенсации (это сарказм) вазовцы положили сюда домкрат и запаску. Нива Travel: доступ к агрегатам более удобный, чем у трехдверки. Воздухозаборник ничем не закреплен и может отвалиться — не лишне прихватить саморезом. Соединения стыков у шноркеля надо проверять на герметичность — владельцы жалуются, что на заводе не ставят прокладки. Двигатель ЗМЗ Про в моторном отсеке просто «потерялся». Сюда бы V6 или V8! В отличие от ВАЗов, Патриот снабжен пневмоупорами капота.

Lada Niva Legend

Трехдверная Нива в прошлом году справила 45‑летие. Но на пенсию ­заслуженный вездеход всея Руси не торопится.

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Последнее усовершенствование датируется трехлетней давностью: Нива получила обновленный интерьер и улучшенную шумоизоляцию. Стало потише, но на фоне современных машин всё равно шумно. Я то и дело пропускал телефонные звонки — попросту не слышал их! Эргономика непритязательна: рулевая колонка зафиксирована и сдвинута вправо — сидишь враскоряку.

Остро не хватает нормальных подрулевых переключателей взамен тех, что родом из СССР. Еще привет из прошлого — частокол рычагов на туннеле с отнесенной далеко вперед рукоятью коробки. И почему все они вращаются вокруг своей оси? Скорее верблюд пройдет сквозь игольное ушко, чем Нива избавится от этой особенности.

Новая передняя панель не сочетается с ветхозаветным рулем. Сюда просится штурвал от Шнивы. И нужна штатная медиасистема, а не это недоразумение с радиорынка. Три рычага управления трансмиссией — сегодня это уж слишком!

Обновленная приборка чрезмерно лаконична. То, что замок зажигания слева — еще ничего. А вот то, что у Нивы до сих пор нет единого ключа — изумляет.

У Трэвела и Патриота сиденья удобнее, хотя обновленное кресло заметно лучше прежнего. Родовое проклятье — тесноту заднего дивана — не победить. Но почему до сих пор не поставили раздельные спинки?

А вот скверную коррозионную устойчивость, похоже, сумели победить. После переноса Нивы на третью нитку главного конвейера улучшилось качество грунтования и окраски, кузов дольше сохраняет товарный вид. Даже пресловутый шов у рамки ветрового стекла перестал ржаветь.

У нивоводов особенно высоко ценится камуфляжная окраска — там на кузов наносится два слоя эмали. Только в последние месяцы она исчезла из цветовой гаммы. Пропала водительская боковая подушка безопасности, нет антиблокировочной системы. Я было начал вспоминать навыки импульсного торможения, да не пригодилось: тестовая машина оказалась из прежних, с АБС.

По бездорожью трехдверная Нива порхает бабочкой. Поставь мотор помощнее — будет неудержима.

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На ходу старушка Нива верна себе. Юркая, устойчивая. И плавность хода на высоте. Трамвайные пути, которые я на своем кроссовере проезжаю шепотом, Нива пролетает вообще не замечая. Но при большой амплитуде передние колеса иногда шкрябают по аркам.

На бездорожье трехдверка как рыба в воде. Короткая база, минимальные свесы, малая масса вкупе с постоянным полным приводом позволяют играючи преодолевать большинство препятствий. На размытом поле Легенда елозит, норовит закрутится волчком. База-то короткая! А еще на вязком покрытии или в горку остро недостает тяги — приходится задействовать понижайку.

Моторный отсек Легенды защищен металлической пластиной. Днище покрыто толстым слоем антикора, но проплешины встречаются. Открытых проушин нет: для буксировки придется вкручивать ухо. Обнаружено подтекание у рабочего цилиндра сцепления. Сомнение вызывает и черная краска на бамперах: она начала облезать, оголяя родной серебристый колер.

Отдельный квест — включение блокировки межосевого дифференциала. Получилось с пятой попытки! Сколько лет этой проблеме, а воз и ныне там.

Помимо чахлости мотор 1.7 огорчает расходом топлива: 13,5 л/100 км. Не в коня корм! Надежда только на более современные моторы 1.6 от Гранты — по нашим данным, в этом году появятся версии как восьми- (90 л. с.), так и 16‑клапанные (106 л. с.).

Багажник махонький, спинку второго ряда приходится регулярно складывать.

Багажная дверь открывается курком, расположенным за водительским сиденьем: неудобно. Горловина незамерзайки заднего дворника находится прямо в багажнике.

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