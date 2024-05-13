Что взять за 1,5 млн? Большой тест очень разных внедорожников
Несмотря на то, что Лада Нива Travel за несколько лет подорожала вдвое, это по-прежнему один из самых доступных полноприводников. В максимальной комплектации она стоит почти 1,5 млн рублей.
С таким бюджетом невольно хочется взглянуть на вторичный рынок. Например, столько просят за Volkswagen Touareg второго поколения. Стоит ли связываться с ним, мы выясним на примере автомобиля 2011 года с пневмоподвеской, мощным двигателем V6 и пробегом далеко за 200 тысяч км.
Поколение «Икс»
Интерьер Нивы собран качественно, есть даже мягкий пластик. С годами она обросла приятными опциями вроде обогрева лобового стекла и круиз-контроля. А вот подушек безопасности на нашей машине нет, но это явление временное. Как и обычный ключ без кнопок. В качестве «комплимента от шефа» – сиденья с кожаной обивкой.
Ну хорошо, нет подушек, временные трудности. Но почему сиденья такие? Появилась регулировка поясничного подпора и лифт, но спинка неудобная.
Лада Нива Travel
У Туарега таких проблем нет, а интерьер – образец качества. Даже на втором десятке лет «сверчков» почти не слышно, кожа сиденья держится. А бесчисленные электроприводы продолжают выполнять свою работу.
И стоит ли говорить, насколько салон Фольксвагена больше? Особенно сильна разница в багажниках: если в Ниве не всякий чемодан можно расположить вдоль, то в Туареге не каждый сможет дотянуться до спинок второго ряда.
Volkswagen Touareg
На кузове возраст сказался больше, особенно на двери багажника, где краска местами уже отслаивается. Ниву коррозия тоже атакует, и наша редакционная машина 2013 года выпуска – яркий тому пример. Так что при покупке дополнительная защита от ржавчины потребуется именно Ладе – иначе уже через 3–4 года коррозия может появиться на кромке капота и в нижней части проемов задних боковых дверей.
Сильные и выносливые
Если с коррозией еще можно бороться, то что-то сделать со слабой динамикой Нивы сложно. Хотя с отечественным блоком управления от Итэлмы машина поехала повеселее – прошивка явно не является «копипастом» Боша.
С надежностью хорошо известного двигателя всё неплохо, и он вполне способен преодолеть 250 тысяч без капитального ремонта.
Большое сердце Фольксвагена способно растопить ваш лед. В отличие от трехлитрового дизеля, бензиновый V6 с непосредственным впрыском – не проблемный. Кроме потери герметичности клапанной крышки или некоторых сальников, ждать каких-то неприятностей не стоит. Бывали случаи раннего выхода из строя ТНВД, но это не массовая история. Наш Touareg, которому до сих пор не требовался ремонт, яркий тому пример.
Еще больше этот мотор влюбляет отдачей. На любой скорости под педалью газа ощущается огромный запас. И черт с ним, с расходом в 13 литров 95‑го, тем более что Нива ест всего на пару литров меньше.
Автомат Туарега грамотно перебирает свои восемь передач. Коробка AL1000 под стать мотору, не выносит голову даже на солидном пробеге. Первое вмешательство потребуется не раньше 300 тысяч км, когда может потребоваться переборка гидротрансформатора. Конечно, всё это при условии регулярной, раз в 60 тысяч км, замены масла. Для полной смены нужно 11 литров жидкости G 055 540 A2 (по 1600 рублей за литр).
Трансмиссия у Туарега – с великолепным механическим самоблоком Torsen «по центру». Практически вечная. Только карданный вал через какое-то время начинает вибрировать – отлетают грузики.
У Нивы полный привод тоже постоянный, а межосевой дифференциал блокируется принудительно. Проходимость Лады давно стала легендой. Только если вылазки на бездорожье станут регулярными, нужно вывести вверх сапуны редукторов, дабы они не наглотались воды.
На асфальте Лада может приятно удивить – пусть ей и недостает монументальности Фольксвагена, но она стабильна и понятна. А ее всепрощающая и энергоемкая подвеска мало с чем сравнится.
Почти все Туареги на рынке – с пневмоподвеской. И это хорошо, ибо больше нареканий именно к обычной пружинной. «Пневма» вышла на удивление надежной. У первых машин бывали случаи приседания на одно из колес, но обычно причина в слабой затяжке соединений пневмомагистралей. Протяжка лечит недуг. У нашей машины эта процедура давно сделана, и она по-прежнему ездит с родными пневмобаллонами. В случае поломки баллоны можно поменять отдельно, а не вместе со стойками.
ТЯЖЕЛЫЙ ВЫБОР
Большая часть Туарегов на рынке – с трехлитровым турбодизелем. Но у машин первых лет выпуска с двигателем CASA могут быть проблемы, главная из которых – ТНВД, который может гнать стружку от износа.
И хотя уже есть машины с пробегом под 500 тысяч км, риск всё равно остается. Позже, в 2012 году, двигатель CASA (240 л. с.) уступил место дизелю CRCA (245 л. с.), и проблема ушла. Так что если ищете автомобиль моложе 2012‑го года, то лучше брать дизель. А вот среди Туарегов 2010–2011 годов ищите бензиновые версии.
Такие разные близнецы
Удивительно, но у таких разных автомобилей стоимость каждого пройденного километра близка. Но формируется она по-разному. Лада дешевле в содержании, Volkswagen берет свое ликвидностью. Однако в преклонном возрасте он сильно дороже в обслуживании – даже если не был «загнан» предыдущими владельцами. А если над ним поиздевались, стоимость реанимации будет сопоставима с ценой новой Нивы.
Если готовы рискнуть и выделить время (много времени!) на поиск живого Туарега второго поколения, то он будет служить вам долго. Если ждать не хочется, а есть желание иметь во всех смыслах гарантию, лучше идти за Нивой. Она так же беспроблемно доставляет до пункта назначения, пусть и медленнее.
Данные производителей
|
|
Лада Нива Travel
|
Volkswagen Touareg
|
Снаряженная / полная масса
|
1465 / 1860 кг
|
2097 / 2800 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
19,0 с
|
8,4 с
|
Максимальная скорость
|
140 км/ч
|
220 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92...95 / 58 л
|
АИ-95 / 85 л
|
Расход топлива: город / загород / смешанный цикл
|
13,4 / 8,5 / 10,2 л / 100 км
|
14,5 / 8,8 / 10,9 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, продольно
|
спереди, продольно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4 / 16
|
V6 / 24
|
Рабочий объем
|
1690 см³
|
3597 см³
|
Мощность
|
59 кВт/80 л.с. при 5000 об/мин
|
183 кВт/249 л.с. при 5500 об/мин
|
Крутящий момент
|
127 Н·м при 4000 об/мин
|
360 Н·м при 3500 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
полный
|
полный
|
Коробка передач
|
A6
|
А8
|
Передаточные числа:
|
3,67 / 2,10 / 1,36 / 1,00 / 0,82 / – / – / – / 3,53
|
4,97 / 2,84 / 1,86 / 1,44 / 1,21 / 1,00 / 0,82 / 0,69 / 4,07
|
Главная передача
|
3,9
|
3,27
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
независимая, на двойных поперечных рычагах / зависимая пружинная
|
многорычажная / многорычажная
|
Рулевое управление
|
червячное, с ГУР
|
реечное, с ЭУР
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые / барабанные
|
дисковые, вентилируемые
|
Шины
|
215/65 R16
|
265/50 R19
Стоимость содержания в течение трех лет*, ₽
|
|
Лада Нива Travel
|
Volkswagen Touareg
|
Расходы на плановое ТО
|
57 100
|
89 400
|
ОСАГО
|
22 600
|
43 200
|
Расходы на топливо
|
369 600
|
430 200
|
Потеря стоимости
|
278 000 (17%)
|
176 000 (12%)
|
Транспортный налог
|
2900
|
56 000
|
Итого
|
730 200
|
794 800
|
Стоимость 1 км пробега
|
12,17 ₽/км
|
13,25 ₽/км
* При среднегодовом пробеге 20 тысяч км.
Стоимость некоторых запасных частей, ₽
|
|
Лада Нива Travel
|
Volkswagen Touareg
|
Воздушный фильтр
|
400
|
2200
|
Масляный фильтр
|
400
|
700
|
Комплект свечей зажигания
|
1000
|
4100
|
Комплект зимних шипованных шин
|
29 800
|
55 200
|
Передние тормозные колодки
|
1000
|
10 500
ПЕРВАЯ СВЕЖЕСТЬ
За те же 1,5 млн рублей можно найти десятилетний Suzuki Grand Vitara.
Под капотом – либо двухлитровый двигатель, либо 2.4 (169 л. с.). Оба бензиновые, оба надежны. Опасность представляет передний редуктор, который быстро набирает воду при регулярном «оффроуде». Лучше сразу принудительно сменить в нем масло.
Hyundai Creta будет 2016–2017 года выпуска.
Больше половины автомобилей на рынке – с передним приводом, но есть и полноприводные. У машин первых лет выпуска были проблемы с коррозией пятой двери. Обязательно проверьте ее состояние.
Весьма свежим за 1,5 млн будет Renault Duster – можно купить автомобиль 2019–2020 годов.
Почти все Дастеры – полноприводные. Все двигатели, как и ходовая часть, надежны. Опасность может исходить разве что от четырехступенчатого автомата – лучше таких версий избегать.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – 23 июня 2024
• Дрэг-рейсинг
• Выставка ретроавтомобилей
• Гоночное такси
• Полеты на вертолете
• Концерт группы «Кирпичи»