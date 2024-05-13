Что взять за 1,5 млн? Большой тест очень разных внедорожников

Эксперты «За рулем» сравнили новую Лада Нива Travel и Volkswagen Touareg 2011 года

Несмотря на то, что Лада Нива Travel за несколько лет подорожала вдвое, это по-прежнему один из самых доступных полноприводников. В максимальной комплектации она стоит почти 1,5 млн рублей.

С таким бюджетом невольно хочется взглянуть на вторичный рынок. Например, столько просят за Volkswagen Touareg второго поколения. Стоит ли связываться с ним, мы выясним на примере автомобиля 2011 года с пневмоподвеской, мощным двигателем V6 и пробегом далеко за 200 тысяч км.

Поколение «Икс»

Интерьер Нивы собран качественно, есть даже мягкий пластик. С годами она обросла приятными опциями вроде обогрева лобового стекла и круиз-контроля. А вот подушек безопасности на нашей машине нет, но это явление временное. Как и обычный ключ без кнопок. В качестве «комплимента от шефа» – сиденья с кожаной обивкой.

Ну хорошо, нет подушек, временные трудности. Но почему сиденья такие? Появилась регулировка поясничного подпора и лифт, но спинка неудобная.

Лада Нива Travel

Даже при максимальной яркости экран тусклый. Особенно это мешает при включении камеры заднего вида (кстати, у нее есть омыватель). Клавиши круиз-контроля одновременно отвечают за меню трип-компьютера.

Возвышающийся экран медиасистемы смотрится инородно в окружении дизайна 90‑х годов. Но к качеству сборки претензий нет: держится крепко. Отопитель Нивы жарит не на шутку – даже в лютые морозы будет тепло. Есть кондиционер, обогрев передних сидений и лобового стекла. Четкость переключений жигулевской коробки – на высоте. Раздаточная коробка и блокировка «центра» управляются одним рычагом.

Передние сиденья имеют регулировки по высоте и поясничного подпора. Профиль спинки – неудачный. На втором ряду Нивы мало места для ног, но запаса по высоте и ширине хватает.

У Туарега таких проблем нет, а интерьер – образец качества. Даже на втором десятке лет «сверчков» почти не слышно, кожа сиденья держится. А бесчисленные электроприводы продолжают выполнять свою работу.

И стоит ли говорить, насколько салон Фольксвагена больше? Особенно сильна разница в багажниках: если в Ниве не всякий чемодан можно расположить вдоль, то в Туареге не каждый сможет дотянуться до спинок второго ряда.

Volkswagen Touareg

Двухзонный климат-контроль на втором десятке лет работает эффективно. Выбор режимов движения и изменение клиренса управляется шайбами. Некоторые Туареги второго поколения оснащены продвинутой трансмиссией 4XMotion с межколесными блокировками и понижающей передачей.

Годы почти не сказались на интерьере Туарега. «Сверчков» минимум, всё работает. Но кожу на руле уже перетягивали. Кожа водительского сиденья немного вытерлась, хотя до ремонта пока дело не дошло.

На втором ряду полно места по всем ­направлениям, сидеть очень удобно. Спинки регулируются по углу наклона.

На кузове возраст сказался больше, особенно на двери багажника, где краска местами уже отслаивается. Ниву коррозия тоже атакует, и наша редакционная машина 2013 года выпуска – яркий тому пример. Так что при покупке дополнительная защита от ржавчины потребуется именно Ладе – иначе уже через 3–4 года коррозия может появиться на кромке капота и в нижней части проемов задних боковых дверей.

Сильные и выносливые

Если с коррозией еще можно бороться, то что-то сделать со слабой динамикой Нивы сложно. Хотя с отечественным блоком управления от Итэлмы машина поехала повеселее – прошивка явно не является «копипастом» Боша.

С надежностью хорошо известного двигателя всё неплохо, и он вполне способен преодолеть 250 тысяч без капитального ремонта.

Большое сердце Фольксвагена способно растопить ваш лед. В отличие от трехлитрового дизеля, бензиновый V6 с непосредственным впрыском – не проблемный. Кроме потери герметичности клапанной крышки или некоторых сальников, ждать каких-то неприятностей не стоит. Бывали случаи раннего выхода из строя ТНВД, но это не массовая история. Наш Touareg, которому до сих пор не требовался ремонт, яркий тому пример.

Чем хуже дорога, тем лучше едет Нива. Но и на ровном асфальте она понятна и предсказуема.

Багажник больше, чем у трехдверной Нивы, хотя всё равно мал.

Еще больше этот мотор влюбляет отдачей. На любой скорости под педалью газа ощущается огромный запас. И черт с ним, с расходом в 13 литров 95‑го, тем более что Нива ест всего на пару литров меньше.

Автомат Туарега грамотно перебирает свои восемь передач. Коробка AL1000 под стать мотору, не выносит голову даже на солидном пробеге. Первое вмешательство потребуется не раньше 300 тысяч км, когда может потребоваться переборка гидротрансформатора. Конечно, всё это при условии регулярной, раз в 60 тысяч км, замены масла. Для полной смены нужно 11 литров жидкости G 055 540 A2 (по 1600 рублей за литр).

Трансмиссия у Туарега – с великолепным механическим самоблоком Torsen «по центру». Практически вечная. Только карданный вал через какое-то время начинает вибрировать – отлетают грузики.

Поведение Туарега на шоссе всегда было одним из лучших в классе. Даже с большим пробегом, в почтенном возрасте, он хорош!

Багажник вместителен, особенно на фоне Нивы. Обивка из мягкого ковролина выглядит отлично. В подполье нашлось место только для «складной» докатки.

Помимо дублирующих клавиш откидывания спинок второго ряда есть возможность управлять задней подвеской, чтобы авто­мобиль приседал для удобства погрузки. Декоративный хром после 200 тысяч км покрывается мелкими пятнами, хотя и не облезает. Первое место, где начинает сходить ­краска, – это дверь багажника.

У Нивы полный привод тоже постоянный, а межосевой дифференциал блокируется принудительно. Проходимость Лады давно стала легендой. Только если вылазки на бездорожье станут регулярными, нужно вывести вверх сапуны редукторов, дабы они не наглотались воды.

На асфальте Лада может приятно удивить – пусть ей и недостает монументальности Фольксвагена, но она стабильна и понятна. А ее всепрощающая и энергоемкая подвеска мало с чем сравнится.

Почти все Туареги на рынке – с пневмоподвеской. И это хорошо, ибо больше нареканий именно к обычной пружинной. «Пневма» вышла на удивление надежной. У первых машин бывали случаи приседания на одно из колес, но обычно причина в слабой затяжке соединений пневмомагистралей. Протяжка лечит недуг. У нашей машины эта процедура давно сделана, и она по-прежнему ездит с родными пневмобаллонами. В случае поломки баллоны можно поменять отдельно, а не вместе со стойками.

ТЯЖЕЛЫЙ ВЫБОР Большая часть Туарегов на рынке – с трехлитровым турбодизелем. Но у машин первых лет выпуска с двигателем CASA могут быть проблемы, главная из которых – ТНВД, который может гнать стружку от износа. И хотя уже есть машины с пробегом под 500 тысяч км, риск всё равно остается. Позже, в 2012 году, двигатель CASA (240 л. с.) уступил место дизелю CRCA (245 л. с.), и проблема ушла. Так что если ищете автомобиль моложе 2012‑го года, то лучше брать дизель. А вот среди Туарегов 2010–2011 годов ищите бензиновые версии.

Такие разные близнецы

Удивительно, но у таких разных автомобилей стоимость каждого пройденного километра близка. Но формируется она по-разному. Лада дешевле в содержании, Volkswagen берет свое ликвидностью. Однако в преклонном возрасте он сильно дороже в обслуживании – даже если не был «загнан» предыдущими владельцами. А если над ним поиздевались, стоимость реанимации будет сопоставима с ценой новой Нивы.

Вазовский «классический» двигатель с ЭБУ от Итэлмы «раскатился». Интересно, почему отказались от декоративной крышки сверху? Атмосферный трехлитровый мотор V6 довольно надежен. Но после 200 тысяч км начинают течь прокладки и сальники.

Если готовы рискнуть и выделить время (много времени!) на поиск живого Туарега второго поколения, то он будет служить вам долго. Если ждать не хочется, а есть желание иметь во всех смыслах гарантию, лучше идти за Нивой. Она так же беспроблемно доставляет до пункта назначения, пусть и медленнее.

Данные производителей

Лада Нива Travel Volkswagen Touareg Снаряженная / полная масса 1465 / 1860 кг 2097 / 2800 кг Время разгона 0–100 км/ч 19,0 с 8,4 с Максимальная скорость 140 км/ч 220 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92...95 / 58 л АИ-95 / 85 л Расход топлива: город / загород / смешанный цикл 13,4 / 8,5 / 10,2 л / 100 км 14,5 / 8,8 / 10,9 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый Расположение спереди, продольно спереди, продольно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 V6 / 24 Рабочий объем 1690 см³ 3597 см³ Мощность 59 кВт/80 л.с. при 5000 об/мин 183 кВт/249 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 127 Н·м при 4000 об/мин 360 Н·м при 3500 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный Коробка передач A6 А8 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х. 3,67 / 2,10 / 1,36 / 1,00 / 0,82 / – / – / – / 3,53 4,97 / 2,84 / 1,86 / 1,44 / 1,21 / 1,00 / 0,82 / 0,69 / 4,07 Главная передача 3,9 3,27 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади независимая, на двойных поперечных рычагах / зависимая ­пружинная многорычажная / многорычажная Рулевое управление червячное, с ГУР реечное, с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые / барабанные дисковые, вентилируемые Шины 215/65 R16 265/50 R19

Стоимость содержания в течение трех лет*, ₽

Лада Нива Travel Volkswagen Touareg Расходы на плановое ТО 57 100 89 400 ОСАГО 22 600 43 200 Расходы на топливо 369 600 430 200 Потеря стоимости 278 000 (17%) 176 000 (12%) Транспортный налог 2900 56 000 Итого 730 200 794 800 Стоимость 1 км пробега 12,17 ₽/км 13,25 ₽/км

* При среднегодовом пробеге 20 тысяч км.

Стоимость некоторых запасных частей, ₽

Лада Нива Travel Volkswagen Touareg Воздушный фильтр 400 2200 Масляный фильтр 400 700 Комплект свечей зажигания 1000 4100 Комплект зимних шипованных шин 29 800 55 200 Передние тормозные колодки 1000 10 500

ПЕРВАЯ СВЕЖЕСТЬ За те же 1,5 млн рублей можно найти десятилетний Suzuki Grand Vitara. Под капотом – либо двухлитровый двигатель, либо 2.4 (169 л. с.). Оба бензиновые, оба надежны. Опасность представляет передний редуктор, который быстро набирает воду при регулярном «оффроуде». Лучше сразу принудительно сменить в нем масло. Hyundai Creta будет 2016–2017 года выпуска. Больше половины автомобилей на рынке – с передним приводом, но есть и полноприводные. У машин первых лет выпуска были проблемы с коррозией пятой двери. Обязательно проверьте ее состояние. Весьма свежим за 1,5 млн будет Renault Duster – можно купить автомобиль 2019–2020 годов. Почти все Дастеры – полноприводные. Все двигатели, как и ходовая часть, надежны. Опасность может исходить разве что от четырехступенчатого автомата – лучше таких версий избегать.